Οι Ιταλοί «σηκώνουν ασπίδα» απέναντι στο ελληνικό λάδι των 4 ευρώ

Ενιαίο μέτωπο παραγωγών και ελαιοτριβείων κατά της «εισβολής» ελληνικού ελαιολάδου.

Ένα σπάνιο φαινόμενο ενότητας καταγράφεται αυτές τις ημέρες στην ιταλική αγορά ελαιολάδου, όπου ενώσεις παραγωγών, ελαιοτριβείων και αγροτικών συλλόγων στρέφονται από κοινού κατά της μαζικής εισροής φθηνού ελληνικού εξαιρετικού παρθένου ελαιολάδου. Η τιμή εισαγωγής -μόλις 4 ευρώ το λίτρο- θεωρείται από τους Ιταλούς παράγοντες «καταστροφική» για την εγχώρια αγορά, ρίχνοντας στα τάρταρα την αξία του ιταλικού προϊόντος.

Σύμφωνα με στοιχεία που επικαλούνται οι ιταλικές ενώσεις, μόνο στους πρώτους οκτώ μήνες του 2025 οι εισαγωγές εξαιρετικού παρθένου ελαιολάδου αυξήθηκαν κατά 78%, με τις εισροές από την Ελλάδα να εκτοξεύονται στο +139%. Ο Alberto Amoroso, πρόεδρος της Εθνικής Ένωσης Ελαιοτριβείων (AIFO), κάνει λόγο για «οικονομική επίθεση» στην Ιταλία, σημειώνοντας πως σε ένα ελεύθερο εμπόριο δεν μπορούν να μπουν εμπόδια, αλλά μπορεί – και πρέπει – να μπει στο επίκεντρο η ποιότητα.

Οι Ιταλοί παραγωγοί υποστηρίζουν ότι το ελληνικό λάδι, σε εξαιρετικά χαμηλές τιμές, συμπαρασύρει προς τα κάτω ολόκληρη την αγορά. Coldiretti και Unaprol προειδοποιούν ότι οι τιμές του ιταλικού έξτρα παρθένου έπεσαν την τελευταία εβδομάδα στο χαμηλότερο επίπεδο τριετίας, χάνοντας σχεδόν 3 ευρώ ανά κιλό μέσα σε δύο μήνες. Παράλληλα, επικαλούνται περιστατικά όπως η πρόσφατη κατάσχεση 14.000 λίτρων λαδιού χωρίς υποχρεωτική αναγραφή προέλευσης, που φέρεται να είχε ελληνική καταγωγή.

Ο πρόεδρος της Unaprol, David Granieri, κάνει λόγο για «πραγματικούς λαθρεμπόρους λαδιού» και προειδοποιεί ότι η κατάσταση οδηγεί σε τιμές κάτω από το κόστος παραγωγής για τους Ιταλούς ελαιοπαραγωγούς. Οι οργανώσεις ζητούν άμεση ενίσχυση των ελέγχων και αλλαγές στη νομοθεσία, προτείνοντας μεταξύ άλλων την υποχρεωτική καταγραφή όλων των συναλλαγών – όχι μόνο για το χύμα λάδι, αλλά και για τις ίδιες τις ελιές.

Στόχος τους είναι να δημιουργηθεί ένα πλήρως διαφανές σύστημα που θα καταγράφει με ακρίβεια τη διαδρομή του λαδιού σε κάθε στάδιο, ώστε να αποφεύγονται φαινόμενα παραπλάνησης και να προστατευθεί η εικόνα του «100% ιταλικού» ελαιολάδου. Μέχρι τότε όμως, η ένταση γύρω από το ελληνικό λάδι των 4 ευρώ φαίνεται πως θα συνεχίσει να ταράζει τα νερά της ιταλικής αγοράς.