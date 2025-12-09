DW: «Καμπανάκι» για γερμανικό χρέος: 30ετές ομόλογο στο 3,46%

Σε ένα δυσμενές οικονομικό περιβάλλον, οι αποδόσεις των γερμανικών ομολόγων έκαναν ρεκόρ 15ετίας τη Δευτέρα. Πόσο δυσχεραίνεται η αναχρηματοδότηση του δημοσίου χρέους;

Στο 3,463% κυμαινόταν τη Δευτέρα (8.12.) η απόδοση για το τριακονταετές κρατικό ομόλογο του γερμανικού Δημοσίου. Πρόκειται για την υψηλότερη τιμή από το 2011, όταν έφτανε στο απόγειό της η ευρωπαϊκή κρίση χρέους. Για το δεκαετές ομόλογο η απόδοση του γερμανικού ομολόγου που θεωρείται σημείο αναφοράς για τον υπολογισμό των spreads σε ολόκληρη την Ευρωζώνη, φτάνει το 2,837%.

Με απλά λόγια αυτό σημαίνει ότι «η χρηματοδότηση του κρατικού προϋπολογισμού γίνεται όλο και πιο ακριβή, ενώ το χρέος επιβαρύνει όλο και περισσότερο τα δημόσια οικονομικά» στη Γερμανία, όπως επισημαίνει στο Reuters ο Γιενς Όλιβερ Νίκλας, αναλυτής της κρατικής τράπεζας LBBW στο ομόσπονδο κρατίδιο της Βάδης-Βυρτεμβέργης.

Συνεχής ανοδική πορεία

Δεν είναι κάτι που ξαφνιάζει τους αναλυτές. Ήδη τον Μάρτιο οι αποδόσεις των γερμανικών ομολόγων είχαν καταγράψει την υψηλότερη τιμή από το 2011 για λίγες ημέρες, μετά από τις ανακοινώσεις για ένα «δημοσιονομικό μπαζούκα» 500 δισεκατομμυρίων ευρώ, για να υποχωρήσουν στη συνέχεια, παραμένοντας ωστόσο στα υψηλότερα επίπεδα των τελευταίων 17 μηνών. Στις αρχές Σεπτεμβρίου άρχισαν να ακολουθούν και πάλι ανοδική πορεία.

Πάντως η Γερμανία διατηρεί την άριστη βαθμολογία ΑΑΑ για την πιστοληπτική ικανότητά της από τους κορυφαίους οίκους αξιολόγησης. Ίσως γιατί σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες είναι ακόμη πιο έντονη η ανησυχία για τη συσσώρευση χρέους ή την πορεία του πληθωρισμού .

Για παράδειγμα, στη Μεγάλη Βρετανία η απόδοση του 30ετούς κρατικού ομολόγου τον Σεπτέμβριο είχε φτάσει το 5,68%, δηλαδή στα υψηλότερα επίπεδα από το 1998, αλλά και σε ποσοστό-ρεκόρ για μία χώρα που συμμετέχει στην ομάδα G7 των πιο ανεπτυγμένων βιομηχανικών χωρών της Δύσης.

Δυσμενές οικονομικό περιβάλλον

Όπως επισημαίνουν αναλυτές στο Reuters, εκτός από την αντικειμενική αύξηση του νέου δανεισμού και του χρέους στη Γερμανία, υπάρχουν και άλλες παράμετροι που συντείνουν στην αύξηση των αποδόσεων. Σε αυτές περιλαμβάνονται η φημολογία για πιθανή αύξηση των επιτοκίων, οι συνέπειες της δημογραφικής κρίσης για τη βιωσιμότητα του ασφαλιστικού συστήματος και οι μαζικές ρευστοποιήσεις ομολόγων στην ιαπωνική αγορά που πιθανώς επηρεάζουν την ψυχολογία των επενδυτών και στην Ευρώπη.

Σημειωτέον ότι στην περίοδο 2019 - 2020 οι αποδόσεις των γερμανικών ομολόγων ήταν αρνητικές. Με άλλα λόγια, οι πιστωτές ουσιαστικά πλήρωναν τη Γερμανία για να μπορούν να της δανείζουν τα χρήματά τους!

Πηγές: DW