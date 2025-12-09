Κώτσηρας: Το δυτικό παραλιακό μέτωπο παραχωρείται στους τρεις Δήμους

Ο κ. Κώτσηρας αναρωτήθηκε «εάν μπορεί κανένα κόμμα να είναι αντίθετο με αυτή την διάταξη» σημειώνοντας ότι «έρχεται μετά από μια συνεργασία με την τοπική αυτοδιοίκηση».

«Η παραχώρηση του δυτικού παραλιακού μετώπου στους τρεις δήμους είναι μια θετική εξέλιξη που όλα τα κόμματα θα πρέπει να στηρίξουν» ανέφερε ο υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Γιώργος Κώτσηρας σε παρέμβασή του σχετικά με τη διάταξη τροπολογίας που αφορά την παραχώρηση αποχαρακτηρισμένων εκτάσεων της Χερσαίας Ζώνης Λιμένος Ελευσίνας στους Δήμους Ελευσίνας, Ασπροπύργου και Μεγαρέων.

Ο αποχαρακτηρισμός του χώρου το 2021, σημείωσε ο υφυπουργός, «επιτεύχθηκε με αγώνα που έγινε από όλες τις δημοτικές παρατάξεις και σήμερα ερχόμαστε να παραχωρήσουμε στους δήμους εκτάσεις που θα είναι επωφελείς για τους πολίτες με την καλύτερη εκμετάλλευσή τους. Θεωρώ αυτό που χαιρετίζουν όλοι οι κάτοικοι, όλες οι δημοτικές παρατάξεις να στηριχθεί και από όλα τα κόμματα, παρά τις όποιες άλλες διαφωνίες σε πολιτικά ζητήματα έχουμε».

