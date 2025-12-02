ΕΕ: Ανάπτυξη 13,8% για την αμυντική βιομηχανία το 2024 με τζίρο 183,4 δισ. ευρώ

Απότομη άνοδος για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά. Η απασχόληση έχει αυξηθεί κατά 8,6% απαριθμώντας 633.000 θέσεις εργασίας.

Ετήσια ανάπτυξη 13,8% παρουσίασε το 2024 ο ευρωπαϊκός αμυντικός τομέας, δημιουργώντας κύκλο εργασιών 183,4 δισ. ευρώ, σύμφωνα με έκθεση που δημοσιεύθηκε την Τρίτη από τον Σύνδεσμο Αεροδιαστημικών, Βιομηχανιών Ασφάλειας και Άμυνας (ASD) της Ευρώπης. Η απότομη άνοδος -για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά- οφείλεται στους αυξανόμενους αμυντικούς προϋπολογισμούς από την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία ενώ η απασχόληση στον τομέα έχει επίσης αυξηθεί κατά 8,6% σε 633.000 θέσεις εργασίας.

Ωστόσο, σύμφωνα με το Bloomberg, παρατηρήθηκαν αρκετές δυσκολίες που είναι πιθανό να επιμείνουν, συμπεριλαμβανομένων των σημείων συμφόρησης στην αλυσίδα εφοδιασμού και των ελλείψεων κρίσιμων πρώτων υλών και ηλεκτρονικών εξαρτημάτων, καθώς και του υψηλού κόστους ενέργειας, της θερμής αγοράς εργασίας και των εμπορικών περιορισμών λόγω των κυρώσεων κατά της Ρωσίας.

«Πρέπει να διασφαλίσουμε ότι μπορούμε να συνεχίσουμε ως βιομηχανίες στην αμυντική πλευρά να υποστηρίξουμε την ανάπτυξη των ευρωπαϊκών κυρίαρχων δυνατοτήτων που δημιουργούν αποτροπή και άμυνα», επεσήμανε ο Μίκαελ Γιόχανσον, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της ASD, σε δημοσιογράφους στις Βρυξέλλες την Τρίτη. «Και αυτό δεν μπορεί να σταματήσει μόνο και μόνο επειδή έχουμε κάποιο είδος εκεχειρίας και διαπραγματεύσεων σε εξέλιξη» πρόσθεσε.

Η ASD τόνισε ότι ένα σημαντικό μέρος των ευρωπαϊκών αμυντικών δαπανών ρέει προς ξένους προμηθευτές, ιδίως τις ΗΠΑ, «υπογραμμίζοντας πιθανά τρωτά σημεία στις αλυσίδες εφοδιασμού σε περιόδους υψηλής ζήτησης ή κρίσης». «Όταν συγκρίνετε τους Ευρωπαίους με τους ανταγωνιστές, πρέπει να έχετε υπόψη σας ότι το 98% των τεχνολογιών είναι διαθέσιμες στην Ευρώπη. Η ευρωπαϊκή άμυνα είναι απόλυτα ικανή μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα να καλύψει τις δικές της ανάγκες» εξήγησε η ΓΓ της ASD, Καμίλ Γκραντ.