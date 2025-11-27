Βιλερουά ντε Γκαλό: «Ανησυχητική και διχαστική» η συζήτηση στη Γαλλία για τον προϋπολογισμό

Η πολιτική συζήτηση στη Γαλλία για τον προϋπολογισμό του 2026 είναι «ανησυχητική και διχαστική», δήλωσε ο επικεφαλής της κεντρικής τράπεζας Φρανσουά Βιλερουά ντε Γκαλό στον ραδιοτηλεοπτικό φορέα France Info την Πέμπτη.

«Η Γαλλία χρειάζεται έναν προϋπολογισμό, αλλά όχι έναν οποιονδήποτε προϋπολογισμό», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Πρόσθεσε ότι η οικονομία της Γαλλίας αντιστέκεται και παραμένει σε καλή κατάσταση, αλλά κινδυνεύει από «σταδιακή ασφυξία» εάν οι συνομιλίες για τον προϋπολογισμό δεν είναι εποικοδομητικές, όπως αναφέρει το Reuters.

Την περασμένη εβδομάδα οι Γάλλοι βουλευτές απέρριψαν σχεδόν ομόφωνα σε πρώτη ανάγνωση το σχέδιο προϋπολογισμού το κράτους το 2026, κάτι που είχε να συμβεί εδώ και δεκαετίες.

Έπειτα από εβδομάδες διαλόγου, ενίοτε θυελλώδους, για τον φόρο κληρονομιάς και για τον φορολογικό συντελεστή των μεγάλων εταιρειών, 404 μέλη της κάτω Βουλής απέρριψαν την πτυχή των εσόδων --μόλις ένα τάχθηκε υπέρ-- χωρίς καν να εξετάσουν την πτυχή των δημοσίων δαπανών.

Δυνάμει της κοινοβουλευτικής διαδικασίας στη Γαλλία, αυτό σημαίνει πως το κείμενο της κυβέρνησης επιστρέφει στη Γερουσία, που θα το εξετάσει εκ νέου.