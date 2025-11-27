Κομισιόν: Η νέα στρατηγική της ΕΕ για Ανθεκτική και Πράσινη Βιο-οικονομία

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε σήμερα, σε ένα διαφορετικό σκηνικό που είχε στηθεί στο κέντρο Τύπου από υλικά ενταγμένα στη βιο-οικονομία, τη νέα στρατηγική της για τη βιο-οικονομία.

Η Επίτροπος Περιβάλλοντος και Ανθεκτικότητας των Υδάτων Τζέσικα Ρόσγουελ, τόνισε ότι η πράσινη βιο-οικονομία δεν είναι κάτι αφηρημένο, καθώς «είναι γύρω μας αλλά και πάνω μας» - στα υλικά από τα οποία είναι φτιαγμένα, για παράδειγμα, τα ρούχα της. Με αυτόν τον τρόπο, έδωσε το στίγμα των ανακοινώσεων της Επιτροπής για ένα φιλόδοξο σχέδιο.

Η νέα στρατηγική στοχεύει στην πράσινη ανάπτυξη, την ανταγωνιστικότητα και την ανθεκτικότητα της ΕΕ. Η βιο-οικονομία αξιοποιεί ανανεώσιμους βιολογικούς πόρους για να αντικαταστήσει υλικά που βασίζονται σε ορυκτά καύσιμα, μειώνοντας την εξάρτηση από εισαγωγές και ενισχύοντας μια κυκλική και κλιματικά ουδέτερη οικονομία.

Η νέα στρατηγική της ΕΕ για τη βιο-οικονομία εστιάζει στην ενίσχυση της καινοτομίας και των επενδύσεων μέσα από ένα απλούστερο κανονιστικό πλαίσιο και έναν νέο μηχανισμό που θα προσελκύει ιδιωτικά κεφάλαια, στην ανάπτυξη ηγετικών αγορών για βιο-βασισμένα υλικά, όπως λιπάσματα και βιο-διυλιστήρια με τη δημιουργία συμμαχίας εταιρειών για κοινές αγορές ύψους 10 δισεκατομμυρίων ευρώ το 2030, στη διασφάλιση βιώσιμης χρήσης της βιομάζας μέσω προστασίας των οικοσυστημάτων, προώθησης της κυκλικότητας και στήριξης των αγροτών και δασοκόμων που εφαρμόζουν βιώσιμες πρακτικές, καθώς και στην αξιοποίηση παγκόσμιων ευκαιριών ώστε η ΕΕ να καταστεί παγκόσμιος ηγέτης στις βιο-βασισμένες τεχνολογίες, ενισχύοντας παράλληλα τη γεωπολιτική και οικονομική της ανθεκτικότητα.

Συνολικά, η νέα στρατηγική επιδιώκει να απελευθερώσει το τεράστιο ανεκμετάλλευτο δυναμικό της βιο-οικονομίας, που ήδη αξίζει 2,7 τρισ. ευρώ και απασχολεί περισσότερους από 17 εκατομμύρια εργαζομένους.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ