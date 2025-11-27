Στους 55 οι νεκροί από τις πλημμύρες στην Ταϊλάνδη - 61 νεκροί από κυκλώνα στη Σουμάτρα

Εν τω μεταξύ, ο αριθμός των νεκρών στο γειτονικό ινδονησιακό νησί Σουμάτρα από τον κυκλώνα αυξήθηκε σε 61.

Ομάδες διάσωσης στην Ταϊλάνδη ετοιμάζονται σήμερα να παραδώσουν βοήθεια με drones, ενώ ελικόπτερα έκαναν ρίψεις προμηθειών σε πλημμυροπαθείς που έχουν αποκλειστεί πάνω στις στέγες των σπιτιών τους καθώς τα νερά υποχωρούσαν, δημιουργώντας ελπίδα για περισσότερες χερσαίες απομακρύνσεις την ώρα που ο αριθμός των νεκρών από τις πλημμύρες στα νότια της χώρας ανήλθε σε 55.

Εν τω μεταξύ, ο αριθμός των νεκρών στο γειτονικό ινδονησιακό νησί Σουμάτρα από τον κυκλώνα αυξήθηκε σε 61, σύμφωνα με κρατικά πρακτορεία ειδήσεων.

Οι εκτεταμένες πλημμύρες έπειτα από μια εβδομάδα έντονων βροχοπτώσεων έχουν στοιχίσει τη ζωή σε τουλάχιστον 55 ανθρώπους στην Ταϊλάνδη και δύο στη Μαλαισία, με δεκάδες χιλιάδες πλημμυροπαθείς να συγκεντρώνονται σε κέντρα φιλοξενίας έκτακτης ανάγκης, μερικοί αφού αποκόπηκαν για μέρες από νερά ύψους έως και 2 μέτρων.

«Είναι ένας αγώνας δρόμου ενάντια στον χρόνο», δήλωσε ο εκπρόσωπος της κυβέρνησης της Ταϊλάνδης, Σιρίπονγκ Ανγκασακουλκιάτ, στο Nation TV, προσθέτοντας ότι οι ομάδες διάσωσης προετοιμάζουν drones για να παραδώσουν επισιτιστική βοήθεια, βασιζόμενες στο δορυφορικό διαδίκτυο λόγω των διακοπών των τηλεπικοινωνιών.

«Πρέπει να τους βοηθήσουμε», πρόσθεσε.

Η Ταϊλάνδη έχει ενισχύσει τις προσπάθειες ανακούφισης των πληγέντων, αφού ο στρατός επιστράτευσε τουλάχιστον 20 ελικόπτερα, αεροπλάνα και συνοδείες οχηματοπομπές για να παραδώσουν τρόφιμα, φάρμακα και μικρές βάρκες χθες Τετάρτη, ενώ εξέδωσε δημόσια έκκληση για βάρκες και τζετ σκι.

Άφιξη στρατιωτικών ενισχύσεων

Σώμα μηχανικού στρατού με εξειδικευμένα οχήματα και 2.000 μέλη της υπηρεσίας πολιτικής άμυνας έφτασαν σήμερα στο Χατ Γιάι, την πόλη που έχει πληγεί περισσότερο, όπου ελικόπτερα μετέφεραν τρόφιμα σε νοσοκομεία και οι πλημμυροπαθείς παρέμειναν εγκλωβισμένοι στις στέγες.

Οι πλημμύρες επηρέασαν σχεδόν 3 εκατομμύρια ανθρώπους σε εννέα επαρχίες της νότιας Ταϊλάνδης, ανέφεραν οι αρχές. Στο Χατ Γιάι, την πέμπτη μεγαλύτερη πόλη της Ταϊλάνδης, χιλιάδες έχουν αποκλειστεί από το ρεκόρ βροχοπτώσεων, οι οποίες έφτασαν τα 335 χιλιοστά (13 ίντσες) την Παρασκευή, στο υψηλότερο επίπεδο σε μια μέρα εδώ και 300 χρόνια.

Τροπικός Κυκλώνας Καταστρέφει Νησί της Ινδονησίας

Στη Σουμάτρα, ένα ινδονησιακό νησί με 60 εκατομμύρια κατοίκους, ένας τροπικός κυκλώνας προκάλεσε πλημμύρες και κατολισθήσεις που έχουν ήδη στοιχίσει τη ζωή σε 61 ανθρώπους, ενώ 10 αγνοούνται. Οι διακοπές ρεύματος και οι ζημιές σε γέφυρες και σπίτια εμπόδισαν τις προσπάθειες διάσωσης, ανέφερε η υπηρεσία αντιμετώπισης καταστροφών.

Οι μετεωρολόγοι λένε ότι τα τρέχοντα ακραία καιρικά φαινόμενα στη Νοτιοανατολική Ασία θα μπορούσαν να προκύψουν από την αλληλεπίδραση δύο ενεργών συστημάτων, του τυφώνα Κότο στις Φιλιππίνες και του ασυνήθιστου σχηματισμού του κυκλώνα Σενιάρ στα Στενά της Μάλακκα.

Η υπερθέρμανση του πλανήτη μπορεί να προκαλέσει πιο συχνά ακραία καιρικά φαινόμενα, καθώς οι υψηλότερες θερμοκρασίες της επιφάνειας της θάλασσας επιταχύνουν τις τροπικές καταιγίδες.

Οι πιο πρόσφατες πλημμύρες ακολουθούν μια σειρά από θανατηφόρους τυφώνες και έντονες βροχές μουσώνων που έπληξαν τις Φιλιππίνες και το Βιετνάμ και προκάλεσαν πλημμύρες αλλού.

Προειδοποίηση για τροπική καταιγίδα

Τα νερά υποχωρούσαν στη Μαλαισία, όπου οι πλημμύρες έπληξαν επτά πολιτείες, αλλά οι αρχές εξέδωσαν σήμερα νέες προειδοποιήσεις για τροπική καταιγίδα μέχρι το Σαββατοκύριακο, με ισχυρούς ανέμους, τρικυμιώδη θάλασσα και έντονες, συνεχείς βροχοπτώσεις που θα μπορούσαν να επηρεάσουν επτά πολιτείες.

Η Μαλαισία έχει μεταφέρει περισσότερους από 34.000 ανθρώπους σε κέντρα φιλοξενίας έκτακτης ανάγκης και οι αρχές δήλωσαν ότι περίπου 500 υπήκοοι εξακολουθούν να είναι εγκλωβισμένοι στο Χατ Γιάι, επίσης έναν τουριστικό προορισμό στην Ταϊλάνδη.

Φορτηγά μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων χρησιμοποιήθηκαν για να μεταφέρουν ορισμένους Μαλαισιανούς από την Ταϊλάνδη, δήλωσε ο υπουργός Εξωτερικών, καθώς μικρότερα οχήματα δεν μπόρεσαν να διασχίσουν τους πλημμυρισμένους δρόμους.

Στην Ταϊλάνδη, η αστυνομία δήλωσε ότι βοηθάει 1.000 εγκλωβισμένους αλλοδαπούς, μεταξύ των οποίων Μαλαισιανούς και Σιγκαπουριανούς, μεταφέροντάς τους σε καταφύγια μέσα σε ένα πανεπιστήμιο.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Φωτογραφία: @associatedpress