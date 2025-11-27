Κυκλοφοριακό χάος στην Αττική με ουρές δεκάδων χιλιομέτρων στον Κηφισό

Σοβαρά είναι και σήμερα τα προβλήματα στους δρόμους με την κίνηση να είναι αυξημένη. Από νωρίς το πρωί εντοπίζονται για ακόμα μια μέρα μεγάλες καθυστερήσεις στην κυκλοφορία στους δρόμους της Αθήνας.

Στην κάθοδο της Κηφισού, από την Αττική Οδό μέχρι την Παραλιακή, είχε σχηματιστεί σχηματιστεί ουρά 13 χιλιομέτρων, προκαλώντας τεράστια ταλαιπωρία στους οδηγούς, ενώ μέχρι και αυτή την ώρα υπάρχουν καθυστερήσεις.