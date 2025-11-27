Cosmos Sport: Στρατηγική συνεργασία με τον ΠΑΟΚ

Η Cosmos Sport, με περηφάνεια και ενθουσιασμό ανακοινώνει τη νέα στρατηγική της συνεργασία με τον ΠΑΟΚ, αναλαμβάνοντας την αποκλειστική διάθεση των επίσημων εμφανίσεων της ομάδας, ως επιπλέον κανάλι διανομής, για τη σεζόν 2025–2026.

Η Cosmos Sport, με περηφάνεια και ενθουσιασμό ανακοινώνει τη νέα στρατηγική της συνεργασία με τον ΠΑΟΚ, αναλαμβάνοντας την αποκλειστική διάθεση των επίσημων εμφανίσεων της ομάδας, ως επιπλέον κανάλι διανομής, για τη σεζόν 2025–2026. Η συνεργασία επισφραγίζει την δέσμευση της Cosmos Sports για ενεργή στήριξη του ελληνικού αθλητισμού, ενώ παράλληλα για την ομάδα σηματοδοτεί μια νέα εποχή στην διανομή των προϊόντων της, σε κάθε φίλαθλο, όπου κι αν βρίσκεται.

Η διάθεση των επίσημων εμφανίσεων του ΠΑΟΚ θα πραγματοποιείται τόσο μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος της Cosmos Sport (cosmossport.gr), όσο και μέσα από το εκτεταμένο δίκτυο φυσικών καταστημάτων σε όλη την Ελλάδα. Παράλληλα, η ΠΑΕ ΠΑΟΚ παραμένει ο κύριος διανομέας των επίσημων προϊόντων της, μέσω της μπουτίκ και του ηλεκτρονικού της καταστήματος.

O κ. Δημήτρης Νταλές, Head of Trade Marketing Cosmos Sport δηλώνει σχετικά: «Είναι τιμή μας να ανακοινώνουμε τη συνεργασία μας με τον ΠΑΟΚ, έναν σύλλογο που εδώ και έναν αιώνα εκφράζει με αυθεντικότητα το πάθος, την αφοσίωση και τη δύναμη του ελληνικού αθλητισμού. Στην Cosmos Sport πιστεύουμε στη δύναμη των ομάδων και των ανθρώπων που τις στηρίζουν. Μέσα από αυτή τη συνεργασία, επιβεβαιώνουμε τη δέσμευσή μας να στεκόμαστε δίπλα σε ιστορικούς συλλόγους που μοιράζονται τις ίδιες αξίες με εμάς: αυθεντικότητα, ομαδικότητα και διαρκή εξέλιξη».

Αντίστοιχα, ο Ιορδάνης Βασιλειάδης, Υπεύθυνος Χορηγιών της ΠΑΕ ΠΑΟΚ, δήλωσε: «Η συνεργασία μας με την Cosmos Sport, μας φέρνει ακόμη πιο κοντά τους φιλάθλους μας αφού θα διευκολύνει την πρόσβαση τους στα προϊόντα της ομάδας, μέσα από ένα δίκτυο καταστημάτων που ξεχωρίζει για την εμπειρία, την αξιοπιστία και τη δυναμική παρουσία του. Οι συνεργασίες μας είναι πάντα επιλεκτικές και έχουν γνώμονα τις κοινές αξίες και τον σεβασμό στον άνθρωπο».

Η συμφωνία εντάσσεται στο πλαίσιο της στρατηγικής ανάπτυξης της Cosmos Sport, η οποία συνεχίζει να επενδύει σε συνεργασίες που ενώνουν το retail, τον αθλητισμό και τις κοινότητες.