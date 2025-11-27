Βρετανία: Βουτιά 69% της καθαρής μετανάστευσης λόγω της αυστηρότερης πολιτικής

Περισσότερο από τα δύο τρίτα μειώθηκε η καθαρή μετανάστευση προς το Ηνωμένο Βασίλειο, αφού διαμορφώθηκε στα 204.000 άτομα για το δωδεκάμηνο που ολοκληρώθηκε τον Ιούνιο του 2025, το χαμηλότερο ετήσιο ποσοστό από το 2021.

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας (ONS), σημειώθηκε μείωση 69% στον αριθμό των ατόμων που μετανάστευσαν.

Σημειώνεται πως ως «καθαρή μετανάστευση» (net migration) ορίζεται η διαφορά που προκύπτει αν από τον συνολικό αριθμό των ανθρώπων που εισήλθαν στο Ηνωμένο Βασίλειο για μόνιμη εγκατάσταση, αφαιρεθεί ο αριθμός όσων εγκατέλειψαν τη χώρα.

Η καθαρή μετανάστευση κορυφώθηκε σε ρεκόρ 944.000 το έτος έως τον Μάρτιο του 2023, ωστόσο έκτοτε έχει μειωθεί εντυπωσιακά.

Σύμφωνα με την έκθεση, δύο ήταν οι λόγοι της μεγάλης πτώσης:

Λιγότεροι υπήκοοι εκτός ΕΕ φτάνουν για εργασία ή σπουδές στο Ηνωμένο Βασίλειο και

Υπάρχει επίσης μια «συνεχής, σταδιακή αύξηση» στον αριθμό των ατόμων που εγκαταλείπουν τη χώρα, με τους περισσότερους ανθρώπους που εγκαταλείπουν το Ηνωμένο Βασίλειο κατά το έτος έως τον Ιούνιο του 2025 να είναι υπήκοοι εκτός ΕΕ

Τα στοιχεία έδειξαν επίσης πως 110.051 άτομα ζήτησαν άσυλο κατά το έτος που έληξε τον Σεπτέμβριο του 2025. Από αυτούς, η κυβέρνηση αναφέρει ότι 36.273 άτομα στεγάζονταν σε ξενοδοχεία τον Σεπτέμβριο του 2025. Το συγκεκριμένο νούμερο αποτελεί άσχημη εξέλιξη για μία κυβέρνηση που έχει υποσχεθεί να τερματίσει τη χρήση ξενοδοχείων για άσυλο, όπως αναφέρουν αναλυτές.

Επίσης, περίπου 51.249 άτομα έφτασαν στο Ηνωμένο Βασίλειο μέσω παράνομων οδών, με τις αφίξεις με μικρά σκάφη να αποτελούν το 89% αυτού του αριθμού (46.000). Οι κύριες εθνικότητες που έφτασαν με μικρά σκάφη ήταν Ερυθραίοι (17%), Αφγανοί (13%), Ιρανοί (11%), Σουδανοί (10%) και Σομαλοί (8%).

Όπως τονίζει ο Guardian, οι πολιτικές που τέθηκαν σε εφαρμογή από τους Συντηρητικούς υπό την κυβέρνηση του Ρίσι Σουνάκ μείωσαν τον αριθμό των θεωρήσεων εργασίας και φοιτητών. Οι πολιτικές τους έχουν συνεχιστεί από την κυβέρνηση του Στάρμερ.

Η Σαμπάνα Μαχμούντ, υπουργός Εσωτερικών, δήλωσε: «Η καθαρή μετανάστευση βρίσκεται στο χαμηλότερο επίπεδό της εδώ και μισή δεκαετία και έχει μειωθεί κατά περισσότερο από τα δύο τρίτα υπό αυτήν την κυβέρνηση».