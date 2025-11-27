JP Morgan: Αλλάζει εκτίμηση για τη μείωση επιτοκίων από την Fed

Σε αναθεώρηση της εκτίμησής της αναφορικά για τη μείωση επιτοκίων από την Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ τον Δεκέμβριο προχώρησε η JP Morgan, σε μία είδηση που σίγουρα θα ακουστεί ευχάριστα στα αυτιά των επενδυτών.

Σε αναθεώρηση της εκτίμησής της αναφορικά για τη μείωση επιτοκίων από την Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ τον Δεκέμβριο προχώρησε η JP Morgan, σε μία είδηση που σίγουρα θα ακουστεί ευχάριστα στα αυτιά των επενδυτών.

Συγκεκριμένα, η επενδυτική τράπεζα, δήλωσε την Τετάρτη ότι αναμένει πλέον η Fed να προχωρήσει σε μείωση των επιτοκίων κατά 25 μονάδες βάσης στην επερχόμενη συνεδρίαση του Δεκεμβρίου, αντιστρέφοντας την προηγούμενη εκτίμησή της ότι οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής θα επέλεγαν ένα «pause» μέχρι τον Ιανουάριο, όπως επισημαίνει το Reuters.

Η μετατόπιση έρχεται μετά από σχόλια βασικών αξιωματούχων, συμπεριλαμβανομένου του Προέδρου της Fed της Νέας Υόρκης και Αντιπροέδρου της FOMC, Τζον Γουίλιαμς, που βλέπει πως υπάρχει περιθώριο για μία μείωση επιτοκίων, καθώς δήλωσε πως η αδυναμία της αγοράς εργασίας αποτελεί μεγαλύτερη οικονομική απειλή από τον υψηλότερο πληθωρισμό.

Η Goldman Sachs ανέφερε σε ξεχωριστό σημείωμα την Τετάρτη ότι, καθώς δεν έχει προγραμματιστεί άλλη σημαντική δημοσίευση δεδομένων πριν από τις 9-10 Δεκεμβρίου, «η έκθεση για την απασχόληση του Σεπτεμβρίου μπορεί να έχει σφραγίσει μια μείωση κατά 25 μονάδες βάσης στη συνεδρίαση της FOMC στις 9-10 Δεκεμβρίου».

«Ενώ η επόμενη συνεδρίαση της FOMC παραμένει μια δύσκολη απόφαση, πιστεύουμε τώρα ότι ο τελευταίος γύρος της κουβέντας γύρω από την Fed γέρνει τις πιθανότητες προς την απόφαση της Επιτροπής να μειώσει τα επιτόκια σε δύο εβδομάδες από σήμερα», δήλωσε σε σημείωμά του ο επικεφαλής οικονομολόγος της J.P. Morgan για τις ΗΠΑ, Μάικλ Φερόλι.

«Επιστρέφουμε στην πρόβλεψη μιας τελικής μείωσης τον Ιανουάριο», δήλωσε ο Φερόλι. Οι επενδυτές εκτιμούν ότι υπάρχει πιθανότητα σχεδόν 85% για μείωση των επιτοκίων κατά 25% τον Δεκέμβριο, σύμφωνα με το εργαλείο CME FedWatch.