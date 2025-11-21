Σ. Αραβία και Stellantis εξετάζουν την πιθανότητα συνεργασίας για εργοστάσιο κατασκευής οχημάτων

Το υπουργείο Επενδύσεων της Σαουδικής Αραβίας, το Εθνικό Κέντρο Βιομηχανικής Ανάπτυξης, η Stellantis και η Petromin υπέγραψαν Μνημόνιο Συνεργασίας για την Διερεύνηση Κοινού Έργου Κατασκευής Οχημάτων στη Σαουδική Αραβία.

Το υπουργείο Επενδύσεων της Σαουδικής Αραβίας, το Εθνικό Κέντρο Βιομηχανικής Ανάπτυξης, η Stellantis και η Petromin υπέγραψαν Μνημόνιο Συνεργασίας για την Διερεύνηση Κοινού Έργου Κατασκευής Οχημάτων στη Σαουδική Αραβία.

Με την ευκαιρία του Φόρουμ Επενδύσεων ΗΠΑ-Σαουδικής Αραβίας, το υπουργείο Επενδύσεων της Σαουδικής Αραβίας (MISA), το Εθνικό Κέντρο Βιομηχανικής Ανάπτυξης (NIDC), η Stellantis και η Petromin Corporation υπέγραψαν τετραμερές Μνημόνιο Συνεργασίας (MoU) για τη διερεύνηση της δημιουργίας ενός έργου κατασκευής οχημάτων εντός του Βασιλείου της Σαουδικής Αραβίας.

Η τελετή υπογραφής πραγματοποιήθηκε στις 19 Νοεμβρίου 2025, στο Κέντρο John F. Kennedy, στην Ουάσινγκτον. Η συνεργασία αυτή στοχεύει στην ενίσχυση της οικονομικής συνεργασίας μεταξύ του Βασιλείου της Σαουδικής Αραβίας και των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής.

Αυτό το Φόρουμ χρησιμεύει ως μια ισχυρή πλατφόρμα για την ενίσχυση της οικονομικής συνεργασίας μεταξύ των δύο εθνών και την εξερεύνηση νέων επενδυτικών οριζόντων σε κρίσιμους τομείς, όπως η ενέργεια, η τεχνολογία, οι χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες, οι υποδομές και η υγειονομική περίθαλψη. Διαθέτει στρατηγικές πλατφόρμες για ανταλλαγές μεταξύ Σαουδαράβων και Αμερικανών αξιωματούχων, επιχειρηματικών ηγετών, καθώς και αποκλειστικές ευκαιρίες επιχειρηματικής εύρεσης συνεργατών.

Αυτή η στρατηγική υπογραφή ενισχύει τη δέσμευση του Βασιλείου στο Όραμα 2030 και τη φιλοδοξία του να γίνει περιφερειακός κόμβος για προηγμένη μεταποίηση και καινοτομία.

Αυτή η κοινή πρωτοβουλία θα αξιολογήσει τη σκοπιμότητα ανάπτυξης ενός εργοστασίου παραγωγής για την τοπική παραγωγή τόσο εμπορικών όσο και επιβατικών οχημάτων, αξιοποιώντας παράλληλα το εμβληματικό χαρτοφυλάκιο αμερικανικών μαρκών της Stellantis. Το έργο στοχεύει στην αύξηση των ποσοστών τοπικής προσαρμογής στον τομέα των οχημάτων, συμβάλλοντας στην ανάπτυξη και τη βιωσιμότητα της αυτοκινητοβιομηχανίας στο βασίλειο της Σαουδικής Αραβίας.

Η συνεργασία συγκεντρώνει τα συμπληρωματικά πλεονεκτήματα κάθε οργανισμού, αντανακλώντας την κοινή τους φιλοδοξία να δημιουργήσουν ένα ανταγωνιστικό και βιώσιμο οικοσύστημα αυτοκινητοβιομηχανίας στη Σαουδική Αραβία.

Αυτό το Μνημόνιο Συνεργασίας σηματοδοτεί ένα σημαντικό βήμα προς τα εμπρός στη συνεργασία μεταξύ της Stellantis και της Petromin, υποστηρίζοντας περαιτέρω την κοινή τους δέσμευσή, η οποία υλοποιήθηκε μέσω Συμφωνίας Επιχειρηματικής Συνεργασίας νωρίτερα φέτος, για την εδραίωση μιας ισχυρής βιομηχανικής παρουσίας στο Βασίλειο.

Το έργο αναμένεται να δημιουργήσει ευκαιρίες απασχόλησης, να ενισχύσει τις περιφερειακές αλυσίδες εφοδιασμού και να τονώσει την ανάπτυξη μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων. Υποστηρίζει το όραμα του Βασιλείου να γίνει κέντρο προηγμένης μεταποίησης και καινοτομίας.