Quest: Αισιοδοξία για το 2025, επενδύσεων συνέχεια και στο βάθος νέες εξαγορές

Τι ανέφερε η διοίκηση για τις προοπτικές του 2025, για την πώληση της ACS και για την αξιοποίηση του πλεονάζοντος κεφαλαίου.

Με θετικό πρόσημο σε έσοδα και κερδοφορία αναμένει να κλείσει το 2025 η διοίκηση της Quest, δηλώντας ότι η ανάπτυξη θα προκύψει τόσο από τις υπηρεσίες πληροφορικής όσο κι από τον εμπορικό τομέα.

Παράλληλα, προτίθεται να συνεχίσει να επενδύει στο last mile μέσω των lockers της ACS και υπογραμμίζει ότι δεν έχουν αλλάξει τα δεδομένα στην υπάρχουσα συμφωνία με την GLS.

Επενδύσεων συνέχεια στο last mile

Ειδικότερα, όπως ανέφερε κατά το χθεσινό conference call με τους αναλυτές ο CEO του Ομίλου, Απόστολος Γεωργατζής, οι επενδύσεις που κατευθύνονται στην ενίσχυση του δικτύου αυτόματων θυρίδων παραλαβής (lockers) θα συνεχιστούν με τον πήχη να τοποθετείται για φέτος στα 10-11 εκατ. ευρώ, το μεγαλύτερο μέρος εκ των οποίων έχει ήδη επενδυθεί.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η ACS διαθέτει πλέον 1.250 θυρίδες αυτόματης παράδοσης/παραλαβής και στόχος είναι να τις διπλασιάσει προσεγγίζοντας τις 3.000 στο τέλος της επόμενης χρονιάς. Σε αυτό το πλαίσιο η εταιρεία δρομολογεί επενδύσεις αντίστοιχου ύψους και την επόμενη χρονιά, ενώ προσβλέπει και στην αξιοποίηση συνεργιών που θα διευρύνουν το αποτύπωμά της στην εν λόγω αγορά, όπως αυτή που έχει ήδη με το Skroutz.

«Βρισκόμαστε σε διαδικασία ταχείας ανάπτυξης και αξιοποιούμε και λύσεις τρίτων, όπως τα lockers της Skroutz» ανέφεραν χαρακτηριστικά τα στελέχη της Quest, απαντώντας σε ερωτήσεις αναλυτών και τονίζοντας ότι εξετάζονται όλες οι προοπτικές για τη γρήγορη επέκταση του δικτύου.

Η πώληση της ACS και η αξιοποίηση της πρόσθετης ρευστότητας

Παράλληλα, διευκρινίστηκε ότι δεν έχει αλλάξει κάτι στην υπάρχουσα συμφωνία με την γερμανική GLS για την ACS η οποία προέβλεπε τη δυνατότητα αγοράς του υπόλοιπου 80% είτε τον φετινό Οκτώβριο - κάτι που δεν πραγματοποιήθηκε - είτε τον Οκτώβριο του 2026. Το πρώτο call option, που έληξε φέτος τον Οκτώβριο, δεν ενεργοποιήθηκε χωρίς να γνωρίζουμε να έχει αλλάξει κάτι στις προθέσεις της GLS. Εκτιμούμε ότι προτίμησαν να πάρουν την συγκεκριμένη απόφαση την επόμενη χρονιά» ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Γεωργατζής.

Σημειωτέον ότι η GLS είχε αποκτήσει τον Οκτώβριο του 2024 το 20% της ACS έναντι 74 εκατ. ευρώ. Η συμφωνία περιελάμβανε call option για το υπόλοιπο 80%, το οποίο θα μπορούσε να ενεργοποιηθεί είτε 31 Οκτωβρίου 2025 και 31 Οκτωβρίου 2026, με ελάχιστο προσυμφωνημένο τίμημα 296 εκατ. ευρώ.

Σε κάθε περίπτωση, όπως διευκρίνισαν τα στελέχη της, η ενδεχόμενη άσκηση τον επόμενο χρόνο θα ενίσχυε σημαντικά τα ταμειακά διαθέσιμα του ομίλου, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο πρόσθετου μερίσματος για τους μετόχους. Παράλληλα θα ενεργοποιούσε την δυνατότητα και για νέες εξαγορές, εάν προκύψει κάποια συμπληρωματική με τις δραστηριότητες του ομίλου, ευκαιρία.

«Εφόσον ολοκληρωθεί η διαδικασία και δεδομένου ότι το ποσό που θα εισρεύσει προσεγγίζει τα 300 εκατ. ευρώ, η εταιρεία θα εξετάσει όλες τις διαθέσιμες επιλογές. Και στο παρελθόν άλλωστε έχουμε επιβραβεύσει τους μετόχους με έκτακτα μερίσματα μετά από αντίστοιχες κινήσεις. Παράλληλα θα συνεχίσουμε να διερευνούμε πιθανές εξαγορές ή άλλες στρατηγικές κινήσεις για το χαρτοφυλάκιο μας» τόνισε ο επικεφαλής του Ομίλου.

Οι εκτιμήσεις για το 2025

Όσο για την πορεία της φετινής χρονιάς η διοίκηση ήταν αισιόδοξη επισημαίνοντας ότι το EBITDA αναμένεται να ξεπεράσει τα 100 εκατ. ευρώ, κάτι που μαρτυρούν ήδη και τα αποτελέσματα εννεαμήνου.

Η ανάπτυξη αναμένεται για την πλειονότητα των δραστηριοτήτων του Ομίλου. Συγκεκριμένα ο τομέας της πληροφορικής θα συνεχίζει να επωφελείται από την ζήτηση για ψηφιοποίηση, όπως εξήγησε η διοίκηση καθώς και από το υψηλό ανεκτέλεστο έργων, το οποίο ξεπερνά πλέον τα 700 εκατ. ευρώ. Στην περίπτωση μάλιστα του κλάδου πληροφορικής εκτιμάται διψήφια ανάπτυξη στις πωλήσεις και βελτίωση της κερδοφορίας.

Στο εμπορικό σκέλος, η ενσωμάτωση της Μπενρουμπή έχει ήδη ενισχύσει το αποτύπωμα του ομίλου και συνέβαλε αποφασιστικά στην διεύρυνση των μεριδίων και στη βελτίωση των οικονομικών αποτελεσμάτων. Το τμήμα αυτό παραμένει ένας από τους βασικότερους μοχλούς κερδοφορίας, με σαφή προοπτική διψήφιας ανάπτυξης και στη συνέχεια του έτους.

Μονοψήφια αύξηση αναμένεται να εμφανίσουν οι ταχυδρομικές υπηρεσίες με παράλληλη ενίσχυση κερδοφορίας, με υψηλότερο μάλιστα ρυθμό από αυτόν του εννεαμήνου.

Όσο για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, δραστηριότητα που εμφάνισε κάμψη το εννεάμηνο, εκτιμάται μικρή μείωση πωλήσεων και κερδών προ φόρων, στα ίδια ή ελαφρώς χαμηλότερα επίπεδα από πέρυσι. Ωστόσο, η αποεπένδυση του 90% του σχετικού χαρτοφυλακίου θα οδηγήσει σε σημαντική αλλαγή στη δομή του τομέα στο μέλλον, όπως εξήγησε η διοίκηση.