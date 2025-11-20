Ιαπωνία: Η Τακαΐτσι ετοιμάζεται να παρουσιάσει φρέσκα μέτρα στήριξης 112 δισ. δολαρίων

Το πακέτο, το οποίο αναμένεται να συνδυάζει φορολογικές ελαφρύνσεις με δαπάνες από ειδικούς λογαριασμούς, θα περιλαμβάνει 17,7 τρισ. γιεν (112 δισ. δολάρια) σε δαπάνες από τον τακτικό προϋπολογισμό.

Η πρωθυπουργός της Ιαπωνίας, Σαναέ Τακαΐτσι, ετοιμάζεται να παρουσιάσει ένα νέο πακέτο οικονομικών μέτρων, χρηματοδοτούμενο από πρόσθετο προϋπολογισμό αυξημένο κατά περίπου 27% σε σχέση με το αντίστοιχο πρόγραμμα που είχε ανακοινώσει πριν από έναν χρόνο ο προκάτοχός της. Η κίνηση αυτή υπογραμμίζει την προσήλωσή της σε μια επεκτατική δημοσιονομική πολιτική.

Το πακέτο, το οποίο αναμένεται να συνδυάζει φορολογικές ελαφρύνσεις με δαπάνες από ειδικούς λογαριασμούς, θα περιλαμβάνει 17,7 τρισ. γιεν (112 δισ. δολάρια) σε δαπάνες από τον τακτικό προϋπολογισμό, σύμφωνα με έγγραφα που είδε το Bloomberg.

Το ποσό αυτό υπερβαίνει τα 13,9 τρισ. γεν που είχε ανακοινώσει πέρυσι ο τότε πρωθυπουργός Σιγκέρου Ισίμπα, και ουσιαστικά θα ισοδυναμεί με το ύψος του επικείμενου πρόσθετου προϋπολογισμού. Δεδομένου του αυξημένου μεγέθους, η έκδοση νέων κρατικών ομολόγων αναμένεται επίσης να είναι μεγαλύτερη από την περσινή, σύμφωνα με άτομα που έχουν γνώση του θέματος.

Η συνολική αξία του πακέτου, συμπεριλαμβανομένων ορισμένων ήδη προϋπολογισμένων δράσεων, θα φτάσει τα 21,3 τρισ. γεν, σύμφωνα με τα ίδια έγγραφα.

Μαζί με τις δαπάνες του ιδιωτικού τομέα, η συνολική επίδραση του πακέτου αναμένεται να εκτοξευθεί περίπου στα 42,8 τρισ. γεν, καθώς η κυβέρνηση επιδιώκει να αντιμετωπίσει προκλήσεις που εκτείνονται, από τον επίμονα υψηλό πληθωρισμό, έως την αύξηση των κινδύνων για την εθνική ασφάλεια. Νωρίτερα μέσα στην εβδομάδα, τα στοιχεία έδειξαν ότι το πραγματικό ΑΕΠ της χώρας συρρικνώθηκε κατά 1,8% σε ετήσια βάση στο τρίμηνο έως τον Σεπτέμβριο -η πρώτη μείωση μετά από έξι συνεχόμενα τρίμηνα- προσφέροντας στην κυβέρνηση Τακαΐτσι ακόμη περισσότερους λόγους να ενισχύσει τις δαπάνες.