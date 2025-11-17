Οικονομία | Διεθνή

Μινζάτου - Λαμπίμπ για μισθολογικό χάσμα αντρών - γυναικών: Δέσμευσή μας μια Ένωση Ισότητας

«Δεν υπάρχει κανένας λόγος οι άνδρες και οι γυναίκες να αμείβονται διαφορετικά για την ίδια εργασία» τόνισε η Εκτελεστική Αντιπρόεδρος και η Επίτροπος.

«Φέτος, η Ημέρα Ισότητας των Αμοιβών πέφτει στις 17 Νοεμβρίου — είναι η ημερομηνία που συμβολίζει τη στιγμή που οι γυναίκες στην ΕΕ αρχίζουν να εργάζονται “δωρεάν” έως το τέλος του έτους. Ενόψει αυτής της σημαντικής ημέρας, διακηρύσσουμε και πάλι τη δέσμευσή μας για μια Ένωση Ισότητας — μια Ένωση στην οποία οι γυναίκες και τα κορίτσια θα έχουν οικονομική ευρωστία και θα μπορούν να συμμετέχουν πλήρως σε μια αγορά εργασίας με ίσες ευκαιρίες και δίκαιη μεταχείριση για όλους και όλες» τόνισε η Εκτελεστική Αντιπρόεδρος Ροξάνα Μινζάτου και η Επίτροπος Ατζά Λαμπίμπ.

«Δεν υπάρχει κανένας λόγος οι άνδρες και οι γυναίκες να αμείβονται διαφορετικά για την ίδια εργασία. Η αρχή της ισότητας της αμοιβής μεταξύ γυναικών και ανδρών για όμοια ή ίσης αξίας εργασία κατοχυρώνεται στο δίκαιο της ΕΕ από το 1957. Είναι αναγκαίο να γίνει πράξη αυτή η βασική αρχή, καθώς και να βελτιωθεί η πρόσβαση στη δικαιοσύνη για όσες υφίστανται μισθολογικές διακρίσεις. Γι΄αυτό συνεργαζόμαστε με τα κράτη μέλη στην εφαρμογή της οδηγίας για τη μισθολογική διαφάνεια, ένα σημαντικό βήμα στην κατεύθυνση της ισότητας των αμοιβών» συμπλήρωσαν.

«Τα τελευταία στοιχεία δείχνουν ότι το ακαθάριστο ωρομίσθιο των γυναικών ήταν κατά μέσο όρο 12% χαμηλότερο από εκείνο των ανδρών στην ΕΕ. Τα εμπόδια για τη γεφύρωση αυτού του χάσματος επιμένουν, π.χ. τα εμπόδια που σχετίζονται με τις ευθύνες φροντίδας. Οι γυναίκες εξακολουθούν να επωμίζονται σε δυσανάλογο βαθμό τα οικιακά καθήκοντα και τη φροντίδα των παιδιών, ενώ η άτυπη εργασία φροντίδας συχνά εκτελείται παράλληλα με τυπική εργασία. Η οδηγία για την ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και ιδιωτικής ζωής προάγει μια πιο ισότιμη κατανομή των ευθυνών φροντίδας μεταξύ γυναικών και ανδρών. Έτσι, καλούμε επίσης τα κράτη μέλη να επενδύσουν σε υψηλής ποιότητας, οικονομικά προσιτές και προσβάσιμες υπηρεσίες φροντίδας, όπως ορίζεται στην ευρωπαϊκή στρατηγική για τη φροντίδα» καταλήγει η κοινή δήλωση.

