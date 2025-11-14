Η χαμένη κούρσα των μισθών στην Ελλάδα - Το γράφημα της εβδομάδας

Πώς άλλαξαν οι μισθοί σε Ελλάδα και τις χώρες της ΕΕ που ήταν κάτω από εμάς το 2008.

Η βαθιά οικονομική κρίση της προηγούμενης δεκαετίας αλλά και η αλματώδης αύξηση που κατέγραψαν ειδικά τα τελευταία χρόνια οι μισθοί σε χώρες που ήταν σταθερά κάτω από εμάς οδήγησαν την Ελλάδα στην προτελευταία θέση της ευρωπαϊκής κατάταξης των ετήσιων μισθών πλήρους απασχόλησης.

Τα στοιχεία της Eurostat καθορίζουν τον μέσο ετήσιο μισθό πλήρους απασχόλησης στην Ελλάδα το 2024 στα περίπου 18.000 ευρώ. Απόδοση που μας κατατάσσει στην προτελευταία θέση μόλις πριν από τη Βουλγαρία με μέσο ετήσιο μισθό τα 15.400 ευρώ. Ο μέσος ετήσιος πλήρους απασχόλησης για τους εργαζόμενους την Ευρωπαϊκή Ένωση το 2024 ήταν στα 39.800 ευρώ.

Όμως έχει σημασία και η αφετηρία τόσο πριν από την οικονομική κρίση του 2010 όσο και πριν από την κρίση της πανδημίας. Το 2008 λοιπόν σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat η Ελλάδα είχε 13 χώρες από κάτω της στην κατάταξη των μισθών. Χρόνο με τον χρόνο σχεδόν όλες μας ξεπέρασαν με εξαίρεση τη Βουλγαρία αλλά αν η τάση συνεχιστεί είναι πολύ πιθανό να φτάσουμε σύντομα την τελευταία θέση.

Η πορεία φαίνεται αναλυτικά στο παρακάτω γράφημα.

Αξίζει να σημειωθεί πως η Ελλάδα είναι η μόνη χώρα της ΕΕ των 27 με μέσο ετήσιο μισθό χαμηλότερο από το 2008, ακόμη και οι χώρες του ευρωπαϊκού νότου όπως η Πορτογαλία και η Ισπανία εμφανίζουν μεγαλύτερους μισθούς.

Οι χώρες που το 2008 βρίσκονταν χαμηλότερα από εμάς καταγράφουν τριψήφια αύξηση μισθών σε σχέση με το 2008, ενώ ο μέσος μισθός στην ΕΕ έχει αυξηθεί κατά 52%. Αν μάλιστα συνυπολογιστεί και το επιπλέον βάρος που φέρνει στο διαθέσιμο εισόδημα ο φουσκωμένος πληθωρισμός των τελευταίων ετών, η θέση των ελληνικών νοικοκυριών σε σχέση με τα αντίστοιχα άλλων χώρων που κάποτε τις κοιτούσαμε από ψηλά γίνεται ακόμη χειρότερη.