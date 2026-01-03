Τραμπ: Μπλόκο στην εξαγορά της Emcore απ' την HieFo για λόγους εθνικής ασφάλειας

Καθώς η συμφωνία αφορά τον τομέα των ημιαγωγών, είναι «προβληματικό» ότι η HieFo με έδρα το Ντέλαγουερ ιδρύθηκε και ελέγχεται από Κινέζο πολίτη.

Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ εμποδίζει τη HieFo να αποκτήσει περιουσιακά στοιχεία που σχετίζονται με ημιαγωγούς από την Emcore, επικαλούμενος λόγους εθνικής ασφάλειας.

Όπως αναφέρει το Bloomberg, η προεδρική εντολή, που δόθηκε στη δημοσιότητα την Παρασκευή, αναφέρει ότι η HieFo, μια εταιρεία με έδρα το Ντέλαγουερ, η οποία ιδρύθηκε και ελέγχεται από Κινέζο πολίτη, στοχεύει στην απόκτηση «περιουσιακών στοιχείων που περιλαμβάνουν τις επιχειρηματικές δραστηριότητες ψηφιακών τσιπ και τον σχετικό σχεδιασμό, την κατασκευή και την επεξεργασία πλακιδίων (wafers)» της Emcore.

Οι εταιρείες ανακοίνωσαν το 2024 ότι είχαν ολοκληρώσει συμφωνία για την πώληση της δραστηριότητας τσιπ της Emcore, με έδρα το Νιου Τζέρσεϊ, καθώς και των εγκαταστάσεων κατασκευής πλακιδίων φωσφιδίου ινδίου, έναντι 2,92 εκατομμυρίων δολαρίων.

Η εντολή του Τραμπ αναφέρει ότι η συμφωνία αυτή «απειλεί να υπονομεύσει την εθνική ασφάλεια των Ηνωμένων Πολιτειών», αποτελώντας την πιο πρόσφατη κίνηση της κυβέρνησης με στόχο τον περιορισμό της κινεζικής πρόσβασης σε προηγμένες τεχνολογίες ημιαγωγών.

Η εντολή υποχρεώνει τη HieFo να προβεί σε αποεπένδυση εντός 180 ημερών, εκτός εάν η Επιτροπή Ξένων Επενδύσεων στις Ηνωμένες Πολιτείες (Committee on Foreign Investment in the United States – CFIUS), ένα ομοσπονδιακό κυβερνητικό όργανο που εξετάζει συναλλαγές στις οποίες εμπλέκονται αμερικανικές εταιρείες με βάση λόγους εθνικής ασφάλειας, τους χορηγήσει επιπλέον χρόνο.

«Η CFIUS εντόπισε κίνδυνο για την εθνική ασφάλεια που απορρέει από τη συναλλαγή, σε σχέση με την πιθανή πρόσβαση στην πνευματική ιδιοκτησία της Emcore, την ιδιόκτητη τεχνογνωσία και εξειδίκευσή της, καθώς και με την ενδεχόμενη εκτροπή του εφοδιασμού σε τσιπ φωσφιδίου ινδίου που κατασκευάζονται από τον κλάδο Ψηφιακών Τσιπ της Emcore εκτός των Ηνωμένων Πολιτειών», ανέφερε το αμερικανικό Υπουργείο Οικονομικών σε ανακοίνωσή του.