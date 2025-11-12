Η νέα σύνθεση του Δ.Σ του ΞΕΕ

Οικονομία | Ελλάδα

Συγκροτήθηκε σήμερα σε σώμα το νέο Διοικητικό Συμβούλιου του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου Ελλάδος (ΞΕΕ), όπως προέκυψε από τις εκλογές που διεξήχθησαν στις 29, 30 και 31 Οκτωβρίου.

Κατά τη διαδικασία των αρχαιρεσιών, διαμορφώθηκε η νέα σύνθεση του Δ.Σ., η οποία έχει ως ακολούθως:

  • Αλέξανδρος Βασιλικός, Πρόεδρος
  • Γρηγόρης Τάσιος, Αντιπρόεδρος
  • Άρης Σουλούνιας, Αντιπρόεδρος
  • Εμμανουήλ Μανούσος, Αντιπρόεδρος
  • Ζωχερή Μυκωνιάτη, Οικονομική Επόπτης

Τα νέα μέλη της Διοικούσας Επιτροπής με αλφαβητική σειρά είναι η κα. Αντιγόνη Μαϊστράλη, ο κ. Κωνσταντίνος Μέριανος, ο κ. Απόστολος Μουσαμάς και ο κ. Δημήτρης Πολλάλης

Η θητεία του νέου Δ.Σ ξεκινάει την 16.1.2026. Μέχρι τότε, το ΞΕΕ θα διοικείται από το απερχόμενο Δ.Σ.

Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο Ελλάδος (ΞΕΕ)
