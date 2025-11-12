Σνάμπελ (ΕΚΤ): «Βλέπει» τους κινδύνους για τον πληθωρισμό να «τείνουν προς τα πάνω»

«Δεν πανικοβάλλομαι για μια τεράστια αύξηση του πληθωρισμού - η γενική μακροοικονομική εικόνα δεν δείχνει αυτές τις διαρκείς αποπληθωριστικές πιέσεις», δήλωσε.

Οι κίνδυνοι για τον πληθωρισμό στην ευρωζώνη τείνουν προς τα πάνω, καθώς η οικονομία αποκτά δυναμική και οι κυβερνήσεις προχωρούν σε μεγάλες δαπάνες για την άμυνα και τις υποδομές, σύμφωνα με το μέλος του Εκτελεστικού Συμβουλίου της ΕΚΤ, Ιζαμπέλ Σνάμπελ.

«Η άποψή μου είναι ότι η οικονομία ανακάμπτει, με το παραγωγικό χάσμα να κλείνει, ενώ αναμένεται σημαντική δημοσιονομική ώθηση, η οποία θα τονώσει (την οικονομία) περισσότερο», δήλωσε η Σνάμπελ σε συνέδριο της BNP την Τετάρτη στο Λονδίνο. «Αυτό με οδηγεί στο να βγάλω το συμπέρασμα ότι, αν μη τι άλλο, οι κίνδυνοι τείνουν μάλλον προς τα πάνω».

Περιγράφοντας τα επιτόκια ως «απολύτως» σε καλό επίπεδο, η Γερμανίδα αξιωματούχος τόνισε ότι οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής πρέπει τώρα να παραμείνουν προσεκτικοί όσον αφορά τις αυξήσεις του κόστους των τροφίμων, οι οποίες «εξακολουθούν να είναι αρκετά υψηλά», καθώς και τον «επίμονο» πληθωρισμό στις υπηρεσίες.

Οι περισσότεροι αξιωματούχοι της ΕΚΤ είναι ικανοποιημένοι με τις τρέχουσες ρυθμίσεις της νομισματικής πολιτικής, την ίδια στιγμή που ο πληθωρισμός κυμαίνεται κοντά στον μεσοπρόθεσμο στόχο του 2% και η οικονομία συνεχίζει να αναπτύσσεται παρά την αύξηση των δασμών στις ΗΠΑ. Ορισμένοι, ωστόσο, υποστηρίζουν ότι δεν πρέπει να αποκλειστεί η περαιτέρω μείωση των επιτοκίων, πέραν των οκτώ μειώσεων κατά 0,25% που έχουν γίνει μέχρι σήμερα.

Η συζήτηση αυτή ενδέχεται να ενταθεί εάν οι νέες προβλέψεις της ΕΚΤ τον Δεκέμβριο δείξουν μια πιο παρατεταμένη επιβράδυνση του πληθωρισμού περισσότερο από ό,τι προβλέπεται επί του παρόντος.

Η Σνάμπελ δήλωσε ότι γενικά δεν ανησυχεί για μικρές αποκλίσεις από το 2%, υποβαθμίζοντας τους πιθανούς κινδύνους πτώσης. «Μέχρι στιγμής, ο κίνδυνος να "πλημμυρίσει" η Ευρώπη με φθηνά κινεζικά προϊόντα δεν έχει πραγματοποιηθεί, ενώ η ισοτιμία του ευρώ έχει σταθεροποιηθεί μετά την άνοδό της», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η ΕΚΤ πρέπει να επικεντρωθεί στις υποκείμενες πιέσεις στις τιμές, όπου προβλέπεται μικρότερη υποτίμηση, υπογράμμισε.

«Δεν πανικοβάλλομαι για μια τεράστια αύξηση του πληθωρισμού - η γενική μακροοικονομική εικόνα δεν δείχνει αυτές τις διαρκείς αποπληθωριστικές πιέσεις». «Γι' αυτό δεν ανησυχώ», κατέληξε.