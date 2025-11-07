Επ. Ανταγωνισμού: Έως 1η Δεκεμβρίου η υποβολή υπομνημάτων επί της ενδιάμεσης έκθεσης για την ακτοπλοΐα

Η Επιτροπή Ανταγωνισμού παρατείνει την προθεσμία υποβολής υπομνημάτων επί της ενδιάμεσης έκθεσης για την ακτοπλοΐα μέχρι την 1η Δεκεμβρίου 2025.

Η Επιτροπή Ανταγωνισμού παρατείνει την προθεσμία υποβολής υπομνημάτων επί της ενδιάμεσης έκθεσης για την ακτοπλοΐα μέχρι την 1η Δεκεμβρίου 2025.

Όπως αναφέρει σχετική ανακοίνωση: Πραγματοποιήθηκε χθες, 6 Νοεμβρίου 2025, η δημόσια διαβούλευση επί της ενδιάμεσης έκθεσης της Επιτροπής Ανταγωνισμού για τον τομέα της ακτοπλοΐας. Στόχος της κλαδικής έρευνας είναι η κατανόηση της λειτουργίας της αγοράς, η ανάδειξη προκλήσεων και η ενίσχυση του ανταγωνισμού προς όφελος των πολιτών, των επιχειρήσεων και της οικονομίας.

Η χθεσινή δημόσια τηλε-διαβούλευση, πραγματοποιήθηκε με τη συμμετοχή εκπροσώπων της Πολιτείας, των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον κλάδο και φορέων χρηστών της ακτοπλοϊκής υπηρεσίας και ακαδημαϊκών, που αναδεικνύει τον πολυδιάστατο χαρακτήρα τής προβληματικής και αποτελεί απτό παράδειγμα της εξωστρέφειας της ΕΑ.

Κοινός τόπος όλων των ομιλητών, όπως επισημαίνει η ΕΑ, είναι ότι η ακτοπλοΐα αποτελεί ζωτικής σημασίας υπηρεσία για τη χώρα μας, καθώς διασφαλίζει τη συνδεσιμότητα των νησιών, υποστηρίζει τον τουρισμό, την περιφερειακή ανάπτυξη και την κοινωνική συνοχή και συμβάλλει σημαντικά στο ΑΕΠ και την απασχόληση.

Βασικά θέματα συζήτησης ήταν η ανάγκη συστημικής προσέγγισης της ακτοπλοΐας και η σύνδεσή της με τις λιμενικές υποδομές και το ευρύτερο σύστημα μεταφορών, η έντονη εποχικότητα και η διαφορετική ελαστικότητα ως προς την τιμή της υπηρεσίας ανάλογα με τις ομάδες καταναλωτών και τις ανάγκες μεταφοράς που εξυπηρετεί, ο βαθμός συγκέντρωσης της αγοράς, η σημασία της ηλικίας του στόλου, τα εμπόδια εισόδου για νέους παρόχους και η σημασία της χρηματοδότησης της ακτοπλοΐας, η λειτουργία του συστήματος ελεύθερης δρομολόγησης και των συμβάσεων ανάθεσης δημόσιας υπηρεσίας, η λειτουργία του ΣΑΣ, η σημασία του εποπτικού εξορθολογισμού, του τεχνολογικού εκσυγχρονισμού και της αξιοποίησης δεδομένων για το σωστό σχεδιασμό του ακτοπλοϊκού δικτύου.

Η Επιτροπή Ανταγωνισμού ανακοίνωσε ότι παρατείνει την προθεσμία υποβολής υπομνημάτων επί της ενδιάμεσης έκθεσης για την ακτοπλοΐα μέχρι την 1η Δεκεμβρίου 2025 και υπενθυμίζει ότι η ενδιάμεση έκθεση είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα της Επιτροπής Ανταγωνισμού, ενώ η συζήτηση που μεταδόθηκε ζωντανά από την ιστοσελίδα της επιτροπής είναι διαθέσιμη στο κανάλι της ΕΑ στο YouTube.

Περισσότερες πληροφορίες για την κλαδική έρευνα στην ακτοπλοΐα είναι διαθέσιμες στο https://www.epant.gr/enimerosi/kladiki-erevna-stin-aktoploia.html.