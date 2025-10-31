Πετραλιάς: Η υπέρβαση του στόχου δαπανών οδηγεί σε εποπτεία

Ο κ. Πετραλιάς, απαντώντας στις επικριτικές αναφορές της Αντιπολίτευσης ότι η περίμετρο των θετικών μέτρων είναι μόλις 1,76 δισ. ευρώ, ενώ έχουμε πολύ μεγαλύτερα πλεονάσματα από όσα προέβλεπε ο προϋπολογισμός.

Την κατάθεση τροπολογίας με την οποία και οι διοικητικοί υπάλληλοι των σωφρονιστικών καταστημάτων, οι οποίοι έρχονται σε άμεση επαφή με κρατούμενους, μετά από σχετική απόφαση του διοικητή του κάθε σωφρονιστικού καταστήματος, θα λαμβάνουν το επίδομα ειδικών καθηκόντων», προανήγγειλε ο υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Θάνος Πετραλιάς, κατά τη συζήτηση επί της Αρχής του σχεδίου νόμου για τη «Φορολογική μεταρρύθμιση για το δημογραφικό και τη μεσαία τάξη - Μέτρα στήριξης για την κοινωνία και την οικονομία» που άρχισε στην Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων.

Ο κ. Πετραλιάς, απαντώντας στις επικριτικές αναφορές της Αντιπολίτευσης ότι η περίμετρο των θετικών μέτρων είναι μόλις 1,76 δισ. ευρώ, ενώ έχουμε πολύ μεγαλύτερα πλεονάσματα από όσα προέβλεπε ο προϋπολογισμός, τα κάλεσε να αναλογιστούν ότι «στο νέο δημοσιονομικό πλαίσιο, υπάρχει στόχος δαπανών, όχι στόχος πρωτογενούς πλεονάσματος, που εάν τις ξεπεράσεις η χώρα μπαίνει σε εποπτεία. Τελεία». Στο πλαίσιο αυτό, εξήγησε ο υφυπουργός ό,τι περισσότερο δοθεί το 2026 από τα 1,7 δισ. ευρώ πέφτουμε εκτός στόχων και μπαίνουν σε εποπτεία». Η ΕΕ είπε, έβαλε 8 χώρες σε διαδικασία υπερβολικού ελλείμματος και εποπτεία, μεταξύ αυτών τη Γαλλία, την Ιταλία, το Βέλγιο, την Αυστρία και άλλες μεγάλες οικονομίες, πιστεύετε ότι θα χαριστεί σε εμάς αν πέσουμε 100 εκατομμύρια έξω και δεν θα μας θέσει σε εποπτεία;»

Με τα μέτρα αυτά, είπε ο κ. Πετραλιάς, «πραγματικά ξύσαμε τον πάτο του βαρελιού και κάναμε πάρα πολλές διαπραγματεύσεις να έχουμε τη δυνατότητα για μέτρα 1,76 το 2026 και 2,45 δισ. ευρώ το 2027 ως ενεργητικά μέτρα εσόδων μέσω της μείωσης φοροδιαφυγής, χωρίς να αυξήσουμε φόρους».

Ο υφυπουργός χαρακτήρισε άδικη την κριτική της Αντιπολίτευσης ότι τα θετικά μέτρα ύψους 2,5 δισ. ευρώ είναι «ψίχουλα και δεν είναι τίποτα». Πρόκειται είπε για τη «μεγαλύτερη μείωση φόρων τα τελευταία 30 χρόνια». Επισήμανε ότι μειώθηκε ο ΦΠΑ σε 26 κατηγορίες αγαθών και ζήτησε να σταματήσει η αντιπολίτευση να «μπερδεύει», όπως είπε, τα έσοδα που προέρχονται από τους φόρους από τα πρόσθετα έσοδα που έχουν υπάρξει από τη μείωση της φοροδιαφυγής από το myDATA και τα POS.

Η μάχη κατά της φοροδιαφυγής που συμβαίνει για πρώτη φορά έπειτα από τόσα χρόνια στην Ελλάδα, είπε, «είναι τιμή μας και καμάρι μας. Αυτό έπρεπε να γίνει εδώ και τριάντα χρόνια. Αν είχε γίνει αυτό δεν θα είχαμε μπει σε μνημόνια. Έγινε επιτέλους από αυτή την κυβέρνηση και δεν το χαρίζουμε σε εσάς και σε κανέναν».

Στις προτάσεις για αυξήσεις από 5% σε 10% της φορολόγησης των μερισμάτων, προκειμένου να βρεθούν τα χρήματα των 2,7 δισ. ευρώ για να δοθεί ο 13ος και 14ος μισθός, ο κ. Πετραλιάς είπε ότι αυτό είναι μύθος που καλλιεργείται και αυτό αποδεικνύεται πόσα λιγότερα έσοδα είχαμε από έσοδα των μερισμάτων το 2019 με συντελεστή 10% και πόσα περισσότερα έσοδα έχουμε με το 5%.

Ο κ. Πετραλιάς είπε ότι «όλη η Αντιπολίτευση προσπαθεί αυτή τη στιγμή να μας προτείνει να πάρουμε μέτρα τα οποία θα μας θέσουν εκτός στόχου δαπανών, να βγάλει η Κομισιόν, να μας θέσει σε διαδικασία υπερβολικού ελλείμματος για να πέσει η κυβέρνηση της ΝΔ. Εμείς δεν πέφτουμε στην παγίδα του λαϊκισμού, επειδή κάναμε πολύ κόπο να βγάλουμε τη χώρα από αυτό τον κυκεώνα και έχουμε φτάσει σε ένα σημείο που τα δημόσια οικονομικά μάς επιτρέπουν και να δίνουμε αυτές τις μειώσεις φόρων. Τελεία».

Τα 2,5 δισ. ευρώ που βγήκαν από την πάταξη της φοροδιαφυγής από την εφαρμογή του myDATA, των POS και της ψηφιακής κάρτας εργασίας, τόνισε ο υφυπουργός «επιστρέφονται πίσω στην κοινωνία μέχρι τελευταίου σεντς και αυτή είναι μια πολύ σημαντική στιγμή».

Ο υφυπουργός εξήγησε τον μεταρρυθμιστικό χαρακτήρα του νομοσχεδίου είπε ότι τα μέτρα αυτά δεν αρκούνται στο απλά να μειώσει κάποιους συντελεστές φορολογίας. Μέσα από πολλές, πάνω από 100 προσομοιώσεις και τη δοκιμή όλων των δυνητικών συστημάτων, καταλήξαμε στο βέλτιστο, που πραγματικά βοηθάει στα προβλήματα και να υπάρχουν περισσότεροι ωφελούμενοι που φτάνουν τα 4 εκατομμύρια φορολογουμένων.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ