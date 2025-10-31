Κάζακς: Η ΕΚΤ δεν πρέπει να αντιδράσει υπερβολικά στις προβλέψεις για τον πληθωρισμό του 2028

Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα πρέπει να είναι προσεκτική στην ερμηνεία των προβλέψεων για τον πληθωρισμό που θα λάβει τον Δεκέμβριο και να αποφύγει ασταθείς πολιτικές αποφάσεις, δήλωσε το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου Μάρτινς Κάζακς.

Ενώ μια πρώτη ματιά στις εκτιμώμενες τάσεις των τιμών το 2028 θα βοηθήσει τους αξιωματούχους να αξιολογήσουν εάν η ΕΚΤ εξακολουθεί να βρίσκεται σε καλό δρόμο για τον στόχο του 2%, η αυξημένη αβεβαιότητα σημαίνει ότι η πιθανότητα αναθεωρήσεων είναι ασυνήθιστα υψηλή, δήλωσε σε συνέντευξή του ο διοικητής της κεντρικής τράπεζας της Λετονίας.

Πρόσθεσε ότι η σταθερότητα είναι μια αρετή που πρέπει να διατηρούν οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής.

«Η πρόβλεψη για το 2028 θα είναι πολύ σημαντική για να δούμε πού πηγαίνει η δυναμική του πληθωρισμού, αλλά δεν θα υπερεκτιμούσα τη σημασία», δήλωσε ο Κάζακς. «Η αβεβαιότητα παραμένει υψηλή και είναι απίθανο να εξαφανιστεί, επομένως οι προβλέψεις θα έχουν πολύ μεγάλο περιθώριο σφάλματος» τόνισε.

Η ΕΚΤ διατήρησε το επιτόκιο καταθέσεων στο 2% την Πέμπτη και η πρόεδρος Κριστίν Λαγκάρντ επανέλαβε ότι «η ΕΚΤ βρίσκεται σε καλή θέση με τα επιτόκια. Δεν είναι μια δεδομένη, σταθερή ή μόνιμη θέση αλλά η ΕΚΤ θα κάνει ό,τι χρειάζεται για να μείνει εκεί». Ενώ αρνήθηκε να απαντήσει στο ερώτημα εάν τον Δεκέμβριο μπορεί να δει άλλη μια μείωση, η εκτίμησή της για την οικονομία σηματοδότησε ότι ο πήχης μπορεί να είναι υψηλός.

«Αν δούμε ότι πρέπει να κινηθούμε, τότε θα το κάνουμε - αλλά δεν χρειάζεται να είμαστε βιαστικοί», δήλωσε ο Κάζακς. «Η σταθερότητα των πολιτικών μας αποφάσεων αποτελεί πλεονέκτημα» τόνισε.

Η αυξημένη αβεβαιότητα είναι ένας λόγος για τον οποίο ο Κάζακς συμφωνεί με τη Λαγκάρντ ότι τα επιτόκια βρίσκονται σε «καλή κατάσταση».

«Βρισκόμαστε πρακτικά περίπου στο 2%, οι προσδοκίες για τον πληθωρισμό είναι καλά σταθερές και έχουμε την αξιοπιστία να τις διατηρήσουμε εκεί», είπε. «Η αγορά κατανοεί την σταθερή μας προσέγγιση και αυτό μας δίνει χρόνο να παρακολουθούμε πραγματικά την κατάσταση» επισήμανε.

Οι traders δεν στοιχηματίζουν σε περαιτέρω μειώσεις επιτοκίων φέτος και βλέπουν λιγότερες από 50% πιθανότητες να υλοποιηθούν μέχρι τον Σεπτέμβριο του 2026. Οι οικονομολόγοι προβλέπουν ότι το κόστος δανεισμού θα παραμείνει σταθερό καθ' όλη τη διάρκεια του 2027.