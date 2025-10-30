H πρωτοβουλία «καλάθι του νοικοκυριού» μετά από τρία έτη βαίνει προς ολοκλήρωση στις 31 Οκτωβρίου. Ποια μέτρα παίρνουν παράταση.

Στο «μικροσκόπιο» της αγοράς έχει τεθεί εδώ και μερικές ώρες το σχέδιο νόμου του υπουργείου Ανάπτυξης με τίτλο: «Σύσταση και λειτουργία Ανεξάρτητης Αρχής Εποπτείας της Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή, ρυθμίσεις για την Επιτροπή Ανταγωνισμού και λοιπές διατάξεις» που βρίσκεται σε δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση.

Κατά τις πληροφορίες, εντός της ημέρας αναμένεται να συνεδριάσουν τα νομικά και εμπορικά τμήματα της Ένωσης Σούπερ Μάρκετ Ελλάδος, προκειμένου να συζητήσουν τις διατάξεις του σχεδίου νόμου, αλλά και να επιχειρήσουν να αποκρυσταλλώσουν βασικές παραμέτρους αυτού. «Η Ένωση Σούπερ Μάρκετ Ελλάδος θα συμμετέχει στη διαβούλευση και θα στηρίξει κάθε θετική πρωτοβουλία», σχολίαζαν στο insider.gr πηγές της αγοράς.

Τίτλοι τέλους για το «καλάθι του νοικοκυριού»

Όπως προκύπτει από τις διατάξεις του σχεδίου νόμου, η πρωτοβουλία «καλάθι του νοικοκυριού» μετά από τρία έτη βαίνει προς ολοκλήρωση στις 31 Οκτωβρίου, καθώς δεν πήρε παράταση. Το μέτρο τέθηκε σε ισχύ τον Νοέμβριο του 2022 με στόχο τη συγκράτηση των ανατιμήσεων σε μια σειρά από βασικά είδη διατροφής.

Στον αντίποδα, παράταση έως τον Ιούνιο του 2026 παίρνουν τα εξής μέτρα που έληγαν επίσης στις 31 Οκτωβρίου:

Η υποχρέωση ανακοίνωσης ανατιμήσεων από τα σούπερ μάρκετ

Η ανακοίνωση ενδεικτικών τιμών λιανικής πώλησης οπωροκηπευτικών προϊόντων από τα σούπερ μάρκετ στο υπουργείο Ανάπτυξης

Η τρίμηνη απαγόρευση προωθητικών ενεργειών για καταναλωτικά προϊόντα των οποίων οι τιμές έχουν αυξηθεί

Ζητούνται διευκρινίσεις για την υποχρεωτική αναγραφή της πορείας διαμόρφωσης της τελικής τιμής στα νωπά προϊόντα

Στο μεταξύ, με άλλη διάταξη του σχεδίου νόμου προβλέπεται η υποχρεωτική αναγραφή της πορείας διαμόρφωσης της τελικής τιμής στα σημεία λιανικής πώλησης, όπως σούπερ μάρκετ, μανάβικα και κρεοπωλεία.

Ειδικότερα, οι επιχειρήσεις λιανικού εμπορίου θα πρέπει να παρουσιάζουν με σαφή και ευανάγνωστο τρόπο τα στοιχεία από τα οποία προκύπτει η τελική τιμή πώλησης ενός προϊόντος — από την αρχική τιμή παραγωγού ή εισαγωγέα, έως τη λιανική τιμή στο ράφι.

Σκοπός της αναγραφής της «πορείας διαμόρφωσης της τιμής» είναι να επιτρέψει στους πολίτες να γνωρίζουν σε πιο στάδιο της αλυσίδας — από το χωράφι μέχρι το ράφι του καταστήματος — προστίθεται κόστος.

Με απόφαση του υπουργού Ανάπτυξης θα καθοριστούν οι λεπτομέρειες εφαρμογής του μέτρου: ποιες κατηγορίες επιχειρήσεων θα το εφαρμόσουν, ποια προϊόντα θα υπαχθούν, πώς θα παρουσιάζονται τα στοιχεία της τιμής (π.χ. σε πινακίδες, ηλεκτρονικά συστήματα ή αποδείξεις), καθώς και οι κυρώσεις για όσους δεν συμμορφωθούν.

«Στο θέμα της υποχρεωτικής αναγραφής της πορείας διαμόρφωσης της τελικής τιμής στα νωπά προϊόντα υπάρχει μεγάλη ασάφεια. Το θέμα χρήζει σημαντικών διευκρινίσεων. Γεννά περισσότερα ερωτήματα παρά απαντήσεις», σχολίαζαν οι ίδιες πηγές.

Με εργαλεία ΑΙ αναβαθμίζεται η λειτουργία της Επιτροπής Ανταγωνισμού

Αναβαθμισμένο ρόλο για την Επιτροπή Ανταγωνισμού, μέσω απλοποίησης των διαδικασιών σε σειρά σημαντικών θεμάτων που την αφορούν, προβλέπουν επιμέρους άρθρα του σχεδίου νόμου του υπουργείου Ανάπτυξης. Ειδικότερα, η λειτουργία της δύναται να βελτιωθεί, ακόμη και με χρήση εργαλείων τεχνητής νοημοσύνης.

Πιο συγκεκριμένα, στο πλαίσιο άσκησης των καθηκόντων της, η Επιτροπή Ανταγωνισμού δύναται να χρησιμοποιεί τεχνολογικά εργαλεία και ηλεκτρονικές εφαρμογές, συμπεριλαμβανομένων συστημάτων, εργαλείων, εφαρμογών και μεθόδων τεχνητής νοημοσύνης, και ιδίως να προβαίνει: α) στη χρήση μεθόδων εξόρυξης δεδομένων, που είναι δημοσίως διαθέσιμα στο διαδίκτυο β) στη διασύνδεση με πληροφοριακά συστήματα φορέων του δημόσιου τομέα, γ) στη διασύνδεση με πληροφοριακά συστήματα, που τελούν υπό τη διαχείριση τρίτων, κατόπιν συναίνεσής τους. Παράλληλα, η Επιτροπή Ανταγωνισμού, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της, αποκτά απευθείας πρόσβαση στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα - Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων (ΟΠΣ- ΕΣΗΔΗΣ).

Σύμφωνα με άλλες διατάξεις, προβλέπεται η απλοποίηση της γνωστοποίησης συγκεντρώσεων επιχειρήσεων. Ειδικότερα, για τη γνωστοποίηση συγκεντρώσεων επιχειρήσεων, οι εταιρείες υποχρεούνται να ενημερώνουν την Επιτροπή Ανταγωνισμού πριν από την ολοκλήρωση της πράξης, αλλά μετά τη σύναψη συμφωνίας ή δημοσίευση προσφοράς.

Ως αποτέλεσμα, η προθεσμία των 30 ημερών που ίσχυε μέχρι πρότινος, καταργείται.

Σε περίπτωση δε υπαίτιας παράβασης της υποχρέωσης προς γνωστοποίηση η Επιτροπή Ανταγωνισμού επιβάλλει στον καθένα από τους υπόχρεους πρόστιμο τουλάχιστον 30.000 ευρώ, το οποίο δεν υπερβαίνει το 10% του συνολικού κύκλου εργασιών.

Ως προς τη διαδικασία προληπτικού ελέγχου, αν η γνωστοποίηση είναι ελλιπής, ανακριβής ή παραπλανητική, οι προθεσμίες της Επιτροπής Ανταγωνισμού δεν ξεκινούν κα οι εταιρείες έχουν προθεσμία επτά ημερών προκειμένου να προβούν σε διορθώσεις στοιχείων.

Σύμφωνα με άλλο άρθρο του σχεδίου νόμου, προβλέπεται ένα τέλος υπέρ της Επιτροπής Ανταγωνισμού ύψους 1% επί κάθε νέας ίδρυσης ή αύξησης μετοχικού κεφαλαίου ΑΕ. Ακόμα και οι εκδόσεις μετοχών υπέρ το άρτιο εντάσσονται στον υπολογισμό. Το τέλος δεν απαλλάσσεται από κανέναν αναπτυξιακό ή φορολογικό νόμο. Τα έσοδα συγκεντρώνονται σε ειδικό λογαριασμό της Επιτροπής, με στόχο τη δημοσιονομική της ανεξαρτησία. Το κράτος θα συμπληρώνει όποιο ποσό υπολείπεται ώστε η Επιτροπή Ανταγωνισμού να διαθέτει ετήσιο προϋπολογισμό τουλάχιστον 0,004% του ΑΕΠ, ενώ μπορεί να λάβει πρόσθετη ενίσχυση 0,001% του ΑΕΠ εφόσον επιτυγχάνει τους στόχους απόδοσης της.

Ταυτόχρονα, εισάγονται αυστηρότερα πρόστιμα για παραπλανητικές πληροφορίες και παρεμπόδιση ελέγχων. Επιβάλλεται πλέον πρόστιμο έως 1% του παγκόσμιου κύκλου εργασιών για παραπλανητικά ή ελλιπή στοιχεία προς την Επιτροπή, καθώς και ημερήσιες χρηματικές κυρώσεις έως 3% του κύκλου εργασιών.

Η διαβούλευση του σχεδίου νόμου θα διαρκέσει μέχρι την Τρίτη 11 Νοεμβρίου 2025 και ώρα 10:00. Στο πλαίσιο αυτό καλείται να συμμετάσχει στη δημόσια διαβούλευση κάθε κοινωνικός εταίρος και κάθε ενδιαφερόμενος, καταθέτοντας τις προτάσεις του για τη βελτίωση των διατάξεων του ανωτέρω σχεδίου νόμου.