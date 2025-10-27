Μπαταρίες: «Κόφτης» στα έργα του Ταμείου Ανάκαμψης - Δύο εναλλακτικές για τη χρηματοδότηση

Σύμφωνα με πληροφορίες του Insider.gr, για να εξασφαλιστεί η τήρηση των προθεσμιών του RRF, μειώνονται στα 700 MW (από 875 MW που προβλεπόταν) οι αυτόνομες μπαταρίες που θα χρηματοδοτηθούν.

Αναπροσαρμόζεται, σύμφωνα με πληροφορίες του Insider.gr, ο στόχος για την ενίσχυση αυτόνομων (standalone) μπαταριών μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης. Σκοπός είναι, με την αναθεώρηση προς τα κάτω, να διασφαλιστεί πως όλα τα έργα θα είναι έτοιμα μέχρι το καλοκαίρι του 2026, όταν και πρέπει να ολοκληρωθούν όλες οι δράσεις που βασίζονται σε κεφάλαια του «Ελλάδα 2.0».

Πιο συγκεκριμένα, μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης πρόκειται τελικά να λάβει χρηματοδοτική ενίσχυση ένα χαρτοφυλάκιο συνολικής ισχύος 700 MW, τα οποία πέρασαν από τους τρεις διαγωνισμούς της Ρυθμιστικής Αρχής (ΡΑΑΕΥ). Έως τώρα, προβλεπόταν πως τα κεφάλαια του RRF θα κάλυπταν έργα 875 MW. Μάλιστα, ο «κόφτης» θα είναι στην πράξη ελαφρώς μεγαλύτερος, αφού από τις τρεις δημοπρασίες προκρίθηκαν έργα συνολικής ισχύος περί τα 901 MW.

Επίσης, οι περισσότερες μπαταρίες που θα «κοπούν» από το RRF θα είναι έργα που πέρασαν από την τρίτη δημοπρασία. Ο λόγος είναι πως αυτή πραγματοποιήθηκε τελευταία και επομένως οι αντίστοιχες μονάδες συγκεντρώνουν τις περισσότερες πιθανότητες να μην ολοκληρωθούν εγκαίρως. Έτσι, από τον τρίτο διαγωνισμό θα λάβουν επενδυτική ενίσχυση μέσω του RRF έργα μόλις 50 MW, παρά το ότι είχαν προκριθεί επενδύσεις 189 MW.

Τα σενάρια για τα κεφάλαια

Η αλλαγή θα γίνει στο πλαίσιο της νέας αναθεώρησης του Ταμείου Ανάκαμψης, την οποία η Ελλάδα (όπως και τα υπόλοιπα κράτη-μέλη) θα πρέπει να υποβάλει μέχρι τα τέλη Οκτωβρίου. Υπενθυμίζεται ότι πέρα από τις δράσεις οι στόχοι των οποίων θα εξορθολογιστούν ώστε να είναι εφικτοί μέχρι το επόμενο καλοκαίρι (όπως ισχύει με τις αυτόνομες μπαταρίες), μέσω της αναθεώρησης θα απενταχθούν εκείνα τα προγράμματα που δεν έχουν πιθανότητες να ολοκληρωθούν στις απαραίτητες προθεσμίες.

Τα κεφάλαια από το RRF θα χρησιμοποιηθούν για την επενδυτική ενίσχυση των προκριθέντων έργων, δηλαδή για την επιδότηση του κόστους προμήθειας των μπαταριών. Με βάση τον αρχικό στόχο των 875 MW, το σχετικό κονδύλι είχε προσδιοριστεί στα 249 εκατομμύρια ευρώ.

Σκοπός πάντως του ΥΠΕΝ είναι το κονδύλι να διατηρηθεί αμετάβλητο, ώστε οι μπαταρίες των 700 MW να μοιραστούν τελικά μεγαλύτερη επιδότηση. Αν αυτό δεν επιτευχθεί, τότε το μπάτζετ μέσω του RRF θα «ψαλιδιστεί» στα 150 εκατ. ευρώ.

Στήριξη όλων των έργων

Αξίζει να σημειωθεί ότι το «κόψιμο» ενός έργου από τους πόρους του RRF δεν θα σημαίνει ότι δεν θα λάβει επενδυτική ενίσχυση. Η χρηματοδότηση θα προέλθει από κάποια άλλη πηγή (όπως το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων), κάτι που σημαίνει όμως θα περιοριστούν κονδύλια τα οποία προορίζονταν για κάποια άλλη δράση.

Σε αυτό το πλαίσιο, το ΥΠΕΝ παρακολουθεί στενά την πορεία υλοποίησης των έργων. Εντελώς εκτός χρηματοδότησης (ακόμη και από τις εναλλακτικές πηγές) θα μείνουν μόνον οι επενδύσεις οι οποίες θα φανεί στην πορεία ότι έχουν ανακύψει πολύμηνες καθυστερήσεις στην υλοποίησή τους. Μία τέτοια περίπτωση θα ήταν για παράδειγμα μία ενδεχόμενη εκκρεμοδικία στο ΣτΕ.

Υπενθυμίζεται ότι από τους τρεις διαγωνισμούς έχουν προκριθεί 32 έργα συνολικά: 12 από την 1η δημοπρασία, 11 από τη 2η και 9 από την 3η. Η επενδυτική ενίσχυση είχε καθοριστεί στα 200.000 ευρώ ανά MW για την 1η και την 3η δημοπρασία, και στα 100.000 ευρώ ανά MW για τη δεύτερη.

Οι προθεσμίες

Ο τρίτος διαγωνισμός, όπου θα εφαρμοστεί το μεγαλύτερο «ψαλίδι», αφορά μπαταρίες μεγαλύτερης διάρκειας (4ωρης), οι οποίες θα εγκατασταθούν σε πρώην λιγνιτικές περιοχές. Αυτή τη στιγμή η προθεσμία για την έναρξη λειτουργίας τους είναι καθορισμένη στα τέλη του Απριλίου 2026 – ένα ορόσημο που εκτιμάται ότι λίγα έργα θα μπορέσουν να πετύχουν.

Όσον αφορά τα έργα των δύο διαγωνισμών, που προηγήθηκαν χρονικά, έχει ήδη δοθεί παράταση έως τις 31 Μαρτίου 2026 για την έναρξη λειτουργίας τους. Τα έργα μπορούν να αξιοποιήσουν ένα επιπλέον 3μηνο επιπλέον χρονικό «παράθυρο» μέχρι τις 30 Ιουνίου 2026, με «πέναλτι» ωστόσο την κατάπτωση του 20% της εγγυητικής επιστολής που έχουν υποβάλει, για κάθε επιπλέον μήνα που θα αξιοποιήσουν.

Σε περίπτωση που και η νέα προθεσμία της 30ής Ιουνίου 2026 παρέλθει άκαρπη, τότε θα καταπέσει το σύνολο της εγγυητικής επιστολής.