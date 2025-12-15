Nova: ICT και εταιρικοί πελάτες έδωσαν ώθηση στα έσοδα

Άνοδος 8% στα έσοδα της Nova το 2024, με κινητή, σταθερή, FWA και ICT να οδηγούν την ανάπτυξη. Οι εκτιμήσεις για το 2025.

Με άνοδο στα έσοδα έκλεισε το 2024 για τη Nova, καθώς η τηλεπικοινωνιακή εταιρεία πέτυχε αύξηση κύκλου εργασιών κατά 8% χάρη στη διεύρυνση του μεριδίου της σε κινητή και –κυρίως– σταθερή τηλεφωνία, αλλά και χάρη στην ολοένα και πιο δυναμική παρουσία της στις λύσεις FWA.

Ωστόσο, ο πραγματικός μοχλός ανάπτυξης της χρονιάς ήταν ο τομέας ICT, όπου τα μεγάλης κλίμακας έργα ψηφιακού μετασχηματισμού συνέβαλαν καθοριστικά στις επιδόσεις του ομίλου.

Σύμφωνα με τις οικονομικές καταστάσεις που δημοσιεύθηκαν στο ΓΕΜΗ το Σάββατο, τα συνολικά έσοδα της Nova αυξήθηκαν κατά 7,6% και διαμορφώθηκαν στα 881,5 εκατ. ευρώ, έναντι 819,3 εκατ. ευρώ το 2023, επιβεβαιώνοντας την έντονη εμπορική και επιχειρησιακή δραστηριότητα της εταιρείας.

Ώθηση από συμβόλαια και FWA στην κινητή

Ειδικότερα, ο τομέας της κινητής τηλεφωνίας συνέχισε την ανοδική του πορεία. Τα έσοδα από συμβόλαια διαμορφώθηκαν στα 232,2 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 4,7% σε σχέση με το 2023, αύξηση που αποδίδεται στη διεύρυνση της πελατειακής βάσης συνδρομητών συμβολαίου κατά 14,2%.

Για την ακρίβεια οι συνδρομητές έφτασαν στο τέλος του 2024 τα 1,4 εκατ. Στην άνοδο του τομέα της κινητής, συνέβαλαν και οι λύσεις νέων προϊόντων 4G και 5G FWA που προσφέρουν υπηρεσίες internet και τηλεφωνίας μέσω του ασύρματου δικτύου κινητής τηλεφωνίας. Η εμπορική διάθεση των σχετικών λύσεων ξεκίνησε τον Ιούνιο του 2024 και η πελατειακή βάση FWA μέσα σε μόλις ένα εξάμηνο αυξήθηκε κατά 276.1% φτάνοντας τους 34.4 χιλιάδες συνδρομητές το 2024 από 9.2 χιλιάδες συνδρομητές το 2023.

Αποτέλεσμα αυτού ήταν τα έσοδα των 4G και 5G FWA να αυξηθούν κατά 64,2% ήτοι 3,3 εκατ. ευρώ το 2024 έναντι 2,0 εκατ. ευρώ το 2023, συμβάλλοντας στην ανοδική πορεία εσόδων από υπηρεσίες κινητής τηλεφωνίας.

Μικρή ενίσχυση της σταθερής

Στην περίπτωση της σταθερής αντίστοιχα, η πελατειακή βάση NGA, έφτασε τους 701,5 χιλιάδες πελάτες από 676,3 χιλιάδες το 2023, σημειώνοντας ετήσια μεταβολή 25,2 χιλιάδες, και πετυχαίνοντας ποσοστό διείσδυσης 62,5% στη βάση των πελατών συμβολαίου σταθερής.

Όπως επισημαίνει η εταιρεία η ανοδική πορεία της βάσης NGA προήλθε από την ανάπτυξη του δικτύου οπτικών ινών αλλά και των εμπορικών προσφορών της ΝOVA σε υπηρεσίες σταθερής με υψηλές ταχύτητες internet (FTTC και FTTH), και με συνδυαστικές υπηρεσίες τηλεόρασης.

Για την ακρίβεια, η πελατειακή βάση ιδιωτών καταναλωτών συνδυαστικού συμβολαίου σταθερής τηλεφωνίας/internet και κινητής τηλεφωνίας, ανήλθε σε 257,6 χιλιάδες στο τέλος του 2024, από 253,5 χιλιάδες τον Δεκέμβριο του 2023, σημειώνοντας μικρή αύξηση της τάξης του 1,6%. Αντίστοιχα, η πελατειακή βάση συνδυαστικού συμβολαίου οικιακών πελατών σταθερής τηλεφωνίας/internet και με υπηρεσίες τηλεόρασης, ανήλθε σε 39,6% στο τέλος του 2024, από 34,3% τον Δεκέμβριο του 2023, σημειώνοντας αύξηση 5,3 ποσοστιαίων μονάδων.

Στην περίπτωση της συνδρομητικής τηλεόρασης η συμφωνία που σύναψε η Nova με την Cosmote τον Αύγουστο του 2024 για την ανταλλαγή αθλητικού περιεχομένου φάνηκε να αποδίδει καρπούς, συμβάλλοντας εν γένει στην ανάπτυξη της αγοράς της συνδρομητικής τηλεόρασης στην Ελλάδα, καθώς συνέβαλε αισθητά στην καταπολέμηση της πειρατείας.

Η συνδρομητική βάση της Nova ανήλθε σε 443,5 χιλιάδες τον Δεκέμβριο του 2024 σε σχέση με 432,3 χιλιάδες τον Δεκέμβριο του 2023, σημειώνοντας αύξηση κατά 2,6%. Παράλληλα, μάλιστα καταγράφηκε και βελτίωση των εσόδων συνδρομητικής τηλεόρασης κατά 1,9% σε ετήσια βάση, στα 73,4 εκατ. ευρώ το 2024 σε σχέση με 72,0 εκ. ευρώ το 2023.

Το ICT ο μεγάλος πρωταγωνιστής

Εντυπωσιακή ήταν ωστόσο η αύξηση των εσόδων από τον τομέα πληροφορικής (ICT), τα οποία εκτινάχθηκαν στα 86,8 εκατ. ευρώ από 30,6 εκατ. ευρώ το 2023, σημειώνοντας αύξηση 184,2%. Η άνοδος οφείλεται στην ανάληψη και υλοποίηση μεγάλων έργων ψηφιακού μετασχηματισμού, επιβεβαιώνοντας ότι η Nova μετασχηματίζεται σε έναν ολοκληρωμένο πάροχο τεχνολογικών λύσεων πέραν των παραδοσιακών τηλεπικοινωνιών. Τα έργα αυτά έχουν χρηματοδοτηθεί από το Ταμείο Ανάπτυξης και αφορούν τον ψηφιακό μετασχηματισμό σε ελληνικούς δημόσιους φορείς, όπως Κτηματολόγιο, Τεχνικό Επιμελητήριο, Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου.

Επιτάχυνση σε εταιρικούς και δημόσιους πελάτες

Άλμα φάνηκε να κάνουν και τα έσοδα από εταιρικούς και δημόσιους πελάτες, τα οποία αυξήθηκαν κατά 238%, φτάνοντας τα 13,8 εκατ. ευρώ. Τα έργα με μεγάλους οργανισμούς συνέβαλαν κατά 7,7 εκατ. ευρώ, ενώ η παροχή υπηρεσιών δικτύου (Syzefxis II) προς δημόσιους φορείς ενισχύθηκε κατά επιπλέον 2 εκατ. ευρώ. Επίδοση που από πολλούς μεταφράζεται ως αποτύπωμα στο B2B και GovTech οικοσύστημα.

Χρηματοοικονομική εικόνα: Ζημίες, κόστος και δανεισμός

Στη λοιπή χρηματοοικονομική της εικόνα, το κόστος των αγορών, υπηρεσιών και λοιπών εξόδων αυξήθηκε κατά 9,3%, στα 513,2 εκατ. ευρώ, με την άνοδο να συνδέεται άμεσα με τα υψηλότερα κόστη των ICT έργων, την αύξηση των δαπανών διαφήμισης και τα ενοίκια των σταθμών.

Οι αποσβέσεις ενισχύθηκαν οριακά κατά 1,3%, στα 303,6 εκατ. ευρώ, λόγω δικαιωμάτων αθλητικού περιεχομένου και κόστους απόκτησης συνδρομητών.

Στο χρηματοοικονομικό αποτέλεσμα σημειώθηκε βελτίωση, καθώς οι ζημίες μειώθηκαν στα 57,8 εκατ. ευρώ από 65,4 εκατ. ευρώ το 2023, χάρη κυρίως σε χαμηλότερα ενδοομιλικά χρηματοοικονομικά έξοδα και στην αύξηση εσόδων από τη θυγατρική εταιρεία Netmed NV.

Λόγω μείωσης των αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων δε, ο φόρος εισοδήματος μεταβλήθηκε από έσοδο 26,5 εκατ. ευρώ το 2023 σε έξοδο 2,3 εκατ. ευρώ το 2024.

Ως αποτέλεσμα, η καθαρή ζημιά διαμορφώθηκε στα 47 εκατ. ευρώ έναντι 45,4 εκατ. ευρώ το 2023, με τα ίδια κεφάλαια να ανέρχονται σε 336,8 εκατ. ευρώ, παραμένοντας σε θετικό επίπεδο αλλά μειωμένα από τα 383,8 εκατ. ευρώ της προηγούμενης χρονιάς.

Η πίτα των εσόδων της Nova

Αξίζει να σημειωθεί ότι από το σύνολο των εσόδων το σημαντικότερο μερίδιο - συγκεκριμένα 38,4%, αντιπροσωπεύουν οι υπηρεσίες κινητής τηλεφωνίας και ακολουθούν τα έσοδα σταθερής και ίντερνετ που ανέρχονται στο 29,4% των συνολικών εσόδων. Τα έσοδα τηλεόρασης φτάνουν στο 8,3% του συνόλου ενώ τα λοιπά έσοδα τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών αντιπροσωπεύουν το 6,8% με τα έσοδα από πωλήσεις εξοπλισμού τεχνολογίας, πληροφορικής και επικοινωνίας να φτάνουν το 6,4%. Τέλος τα έσοδα από διαφημίσεις αντιπροσωπεύουν το 2,7% των συνολικών εσόδων ενώ τα έσοδα από υπηρεσίες τεχνολογίας, πληροφορικής και επικοινωνίας και λοιπά έσοδα από επιχειρηματική δραστηριότητα που αντιπροσωπεύουν το 8%.

Η εικόνα της τηλεπικοινωνιακής αγοράς το 2024

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι προαναφερθείσες επιδόσεις καταγράφηκαν σε μια χρονιά (2024) που χαρακτηρίστηκε από ήπια αλλά σταθερή ανάπτυξη για τον κλάδο, με την αγορά τηλεπικοινωνιών να ενισχύεται κατά 5,6% σε ετήσια βάση.

Η κινητή τηλεφωνία παρέμεινε ο πιο δυναμικός υποκλάδος, καθώς οι συνολικές συνδέσεις αυξήθηκαν κατά 1,9%, φτάνοντας τις 14,8 εκατ., με τους πελάτες συμβολαίου να ενισχύονται σημαντικά.

Στη σταθερή τηλεφωνία καταγράφηκε πτώση 1,6% στις συνολικές γραμμές, οι οποίες διαμορφώθηκαν σε 4,7 εκατ. Παρότι βέβαια η ευρυζωνικότητα κινήθηκε οριακά πτωτικά (-0,9%), η αγορά FTTH αποτέλεσε φωτεινή εξαίρεση. Συγκεκριμένα οι γραμμές οπτικής ίνας αυξήθηκαν θεαματικά, ανεβάζοντας το μερίδιό τους στο 16,1% από μόλις 9,6% το 2023, γεγονός που υπογραμμίζει τη σταδιακή μετάβαση της αγοράς σε υποδομές νέας γενιάς.

Οι εκτιμήσεις για το τρέχον έτος

Όσο για την τρέχουσα χρονιά η εταιρεία αναμένει η αγορά τηλεπικοινωνιών να αυξηθεί λόγω της αυξανόμενης καταναλωτικής δαπάνης και της ετήσιας αύξησης του ΑΕΠ.

Συγκεκριμένα, στην αγορά κινητής τηλεφωνίας, η ανάπτυξη θα προέλθει από την στροφή των συνδρομητών στα συμβόλαια αλλά και από την διείσδυση των νέων προϊόντων FWA τα οποία όμως - ως υποκατάστατα προϊόντων της σταθερής τηλεφωνίας - αναμένεται να την επηρεάσουν αρνητικά.

Υπό αυτό το πρίσμα αλλά και δεδομένης της εισόδου νέων παρόχων και ανταγωνιστικών προσφορών για την προσέλκυση πελατών, η αγορά σταθερής αναμένεται να επιβραδυνθεί περαιτέρω.

Περαιτέρω ανάπτυξη αναμένεται και για την αγορά συνδρομητικής τηλεόρασης, χάρη στις στοχευμένες ενέργειες των παρόχων για την καταπολέμηση της τηλεοπτικής πειρατείας, σε στρατηγικές επέκτασης της αγοράς, αλλά και στην παροχή ελκυστικών προσφορών μέσω σημαντικών συνεργασιών (όπως η συμφωνία ανταλλαγής αθλητικού περιεχομένου μεταξύ NOVA-Cosmote).

Όπως επισημαίνει η εταιρεία για το έτος 2025, η Nova συνεχίζει τις επενδύσεις της στο δίκτυο 5G της κινητής, σε υποδομές για τα νέα προϊόντα FWA και την ανάπτυξη του ιδιόκτητου δικτύου οπτικών ινών υπερυψηλών ταχυτήτων (FTTH).

Ανάμεσα στις στρατηγικές προτεραιότητες της εταιρείας για το 2025, συγκαταλέγονται η επέκταση της βάσης της συνδρομητικής τηλεόρασης και η αύξηση του ποσοστού διείσδυσης στην βάση σταθερής, η περαιτέρω ανάπτυξη και επέκταση στην αγορά των τομέων εταιρικών πελατών B2B και έργων πληροφορικής ICT, μέσω ολοκληρωμένων προτάσεων προς το δημόσιο τομέα και τις επιχειρήσεις, και η περαιτέρω βελτίωση του περιθωρίου κέρδους της, μέσω ενεργειών που συμβάλουν στην αύξηση της αξίας των υπηρεσιών συμβολαίου κινητής, σταθερής και τηλεόρασης, και μέσω στρατηγικών συμφωνιών με άλλους παρόχους.