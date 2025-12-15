Κάλας: Αποφασιστικής σημασίας εβδομάδα για τη χρηματοδότηση της Ουκρανίας

Η Κάλας ανέφερε ακόμα ότι η κατάληψη της περιοχής του Ντονμπάς στην Ουκρανία «δεν θα είναι το τέλος του παιγνιδιού για τον (Βλαντίμιρ) Πούτιν».

Η εβδομάδα που ξεκινάει στις Βρυξέλλες θα είναι «αποφασιστικής σημασίας» για την Ουκρανία και τη χρηματοδότηση του πολέμου της κατά της Ρωσίας, προειδοποίησε σήμερα η επικεφαλής της διπλωματίας της ΕΕ.

«Είναι μια πολύ σημαντική εβδομάδα» για τη χρηματοδότηση της Ουκρανίας, κατά την οποία οι ηγέτες της ΕΕ οφείλουν να πάρουν μια απόφαση σε σύνοδο κορυφής την Πέμπτη και την Παρασκευή, δήλωσε η Κάγια Κάλας πριν να αρχίσει συμβούλιο των υπουργών Εξωτερικών της ΕΕ στις Βρυξέλλες.

Η επικεφαλής της διπλωματίας της ΕΕ διευκρίνισε ότι η διαπραγμάτευση ανάμεσα στους 27 ηγέτες των χωρών μελών του ευρωπαϊκού μπλοκ για τα παγωμένα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία συνεχίζεται, αλλά, όπως σημείωσε, είναι «ολοένα και πιο δύσκολη».

Οι 27 χώρες μέλη της ΕΕ εξετάζουν το ενδεχόμενο να χρησιμοποιήσουν τα παγωμένα αυτά ρωσικά περιουσιακά στοιχεία, αλλά αρκετές χώρες δεν είναι πρόθυμες να γίνει αυτό, με πρώτη το Βέλγιο όπου βρίσκεται το βασικό μέρος των παγωμένων αυτών ρωσικών περιουσιακών στοιχείων στην Ευρώπη.

«Η πιο αξιόπιστη επιλογή είναι το δάνειο για τις επανορθώσεις, και πάνω σε αυτό εργαζόμαστε. Δεν έχουμε φτάσει ακόμη εκεί, και αυτό είναι ολοένα και πιο δύσκολο», αναγνώρισε η Κάλας.

Ωστόσο, πρόσθεσε, όπως δήλωσε ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα, «δεν θα φύγουμε από τη σύνοδο (κορυφής) προτού εξασφαλίσουμε αποτέλεσμα, προτού εξασφαλίσουμε την απόφαση σχετικά με τη χρηματοδότηση της Ουκρανίας».

Εκτός από την προσφυγή στα παγωμένα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε μια άλλη επιλογή, ένα ευρωπαϊκό δάνειο, αλλά αρκετές χώρες, κυρίως η Γερμανία, αντιτίθενται σε αυτό. Η επιλογή αυτή «δεν προχωράει» πραγματικά, σημείωσε η Κάλας, για την οποία μια προσφυγή στα παγωμένα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία έχει επίσης το πλεονέκτημα ότι δεν στοιχίζει τίποτα στους Ευρωπαίους φορολογούμενους, «πράγμα το οποίο είναι πολύ σημαντικό».

«Αυτό στέλνει επίσης ένα σαφές μήνυμα: αν επιφέρετε όλες αυτές τις ζημιές σε μια άλλη χώρα, οφείλετε να πληρώσετε επανορθώσεις», πρόσθεσε.

Η απόφαση προσφυγής στα παγωμένα αυτά περιουσιακά στοιχεία μπορεί να ληφθεί με ειδική πλειοψηφία των κρατών μελών, αλλά δεν τίθεται θέμα να γίνει αυτό χωρίς το Βέλγιο, διαβεβαίωσε επίσης η Κάλας.

«Πιστεύω ότι είναι σημαντικό να αποτελούν συμμετέχον μέρος, όποια κι αν είναι η απόφασή μας», σημείωσε.

Πριν από αυτή τη σύνοδο κορυφής της ΕΕ, ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι και οι Αμερικανοί διαπραγματευτές θα συναντηθούν σήμερα στο Βερολίνο, ύστερα από συνομιλίες πέντε ωρών που είχαν χθες, Κυριακή.

Συνάντηση κορυφής αναμένεται επίσης να γίνει σήμερα το βράδυ ανάμεσα στον Ζελένσκι και Ευρωπαίους αξιωματούχους, μεταξύ των οποίων ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς, ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν και ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ, όπως και η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν και ο γενικός γραμματέας του NATO Μαρκ Ρούτε.

«Το Ντονμπάς δεν θα είναι το τέλος του παιγνιδιού για τον Πούτιν»

Η Κάλας σημείωσε εξάλλου σήμερα αναφερόμενη στον Ρώσο πρόεδρο ότι η κατάληψη της περιοχής του Ντονμπάς στην Ουκρανία «δεν θα είναι το τέλος του παιγνιδιού για τον (Βλαντίμιρ) Πούτιν».

«Πρέπει να καταλάβουμε ότι, αν πάρει το Ντονμπάς, τότε το οχυρό θα πέσει και τότε οπωσδήποτε θα προχωρήσουν, καταλαμβάνοντας όλη την Ουκρανία», σημείωσε η Κάλας σε δηλώσεις που έκανε σε δημοσιογράφους.

«Αν χαθεί η Ουκρανία, τότε κι άλλες περιοχές βρίσκονται σε κίνδυνο», πρόσθεσε.

Το καθεστώς του Ντονμπάς, που περιλαμβάνει τις περιφέρειες του Ντονέτσκ και του Λουχάνσκ, αναδύθηκε ως βασικό σημείο τριβής στις συνομιλίες για μια ειρηνική διευθέτηση στην Ουκρανία.

