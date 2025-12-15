Καραβίας (Eurobank): Ο ρόλος των τραπεζών είναι να δίνουν σωστά δάνεια στις επιχειρήσεις

Οι επενδύσεις δεν είναι μια απλή οικονομική προτεραιότητα, αλλά εθνικός στόχος, επισημαίνει ο διευθύνων σύμβουλος της Eurobank.

Οι επενδύσεις δεν είναι μια απλή οικονομική προτεραιότητα, αλλά εθνικός στόχος, γιατί απαντούν σε μία σειρά από προκλήσεις που αντιμετωπίζει σήμερα και θα αντιμετωπίσει στο μέλλον η χώρα μας, επισημαίνει ο διευθύνων σύμβουλος της Eurobank Φωκίων Καραβίας, σε συνέντευξή του στο businessdaily.gr.

«Από το 11% που ήμασταν το 2019, έχουμε κινηθεί ανοδικά στα επίπεδα του 16% στο τέλος του 2024 και, με βάση τον προϋπολογισμό που έχει κατατεθεί, αναμένουμε ότι οι επενδύσεις θα αυξηθούν γύρω στο 18%. Αλλά αυτό δεν αρκεί γιατί ο ευρωπαϊκός μέσος όρος είναι στο 21%. Άρα αυτό σημαίνει ότι κάθε χρόνο δημιουργούμε ένα επενδυτικό κενό σε σχέση με την Ευρώπη. Όταν μάλιστα το 21% της Ευρώπης θεωρείται ανεπαρκές από την Έκθεση Ντράγκι», τονίζει.

Απαντώντας για τις μελλοντικές εξελίξεις στο τραπεζικό σύστημα, υπογράμμισε ότι «Αυτό που μπορώ να σας πω με βεβαιότητα είναι ότι σε πέντε με δέκα χρόνια από σήμερα η αρχιτεκτονική του ελληνικού τραπεζικού συστήματος θα είναι διαφορετική από τη σημερινή. Ζούμε σε έναν δυναμικό κόσμο, σε έναν κόσμο που μεταλλάσσεται με μεγάλη ταχύτητα. Επομένως, πρέπει να αναμένουμε αλλαγές. Το ποιες θα είναι αυτές οι αλλαγές δεν μπορούμε σήμερα να το προσδιορίσουμε».

«Έχουμε ήδη δει μια μεγάλη ευρωπαϊκή τράπεζα να έχει μετοχική συμμετοχή σε μια ελληνική τράπεζα. Δεν μπορώ να αποκλείσω να δούμε αντίστοιχες κινήσεις από άλλες ευρωπαϊκές τράπεζες. Αυτό όμως που πραγματικά χρειαζόμαστε είναι ευρωπαϊκούς πρωταθλητές. Αν θέλουμε η Ευρώπη να ανταγωνιστεί πραγματικά τις Ηνωμένες Πολιτείες στο τραπεζικό αντικείμενο, χρειαζόμαστε μεγαλύτερες ευρωπαϊκές τράπεζες», ανέφερε.

Ο διευθύνων σύμβουλος της Eurobank αναφέρθηκε και στην κριτική από πολλές πλευρές για διάφορα θέματα που δέχονται οι τράπεζες, είπε ότι «είναι κάτι το οποίο πρέπει να το λάβουμε σοβαρά υπ' όψιν μας, ακόμη και στις περιπτώσεις που θεωρούμε ότι η κριτική δεν είναι βάσιμη». Ειδικά, για την κριτική ότι οι τράπεζες δεν χρηματοδοτούν την οικονομία και ειδικά τις επιχειρήσεις, ανέφερε, μεταξύ άλλων: «Νομίζω ότι αυτή είναι η πιο άδικη κριτική που ακούμε, γιατί τα στοιχεία δείχνουν ακριβώς το αντίθετο. Το 2024 είχαμε τον υψηλότερο ή τον δεύτερο υψηλότερο ρυθμό πιστωτικής επέκτασης σε όλη την Ευρώπη, κάτι που συνεχίστηκε και το 2025. Έχουμε πάνω από 500 επενδυτικά έργα που έχουν ήδη ενταχθεί στο Ταμείο Ανάκαμψης. Πρόκειται για επενδύσεις της τάξεως, των 18 δις. ευρώ. Από αυτά τα 500 επενδυτικά έργα, περίπου τα 300 αφορούν μεσαίες επιχειρήσεις, όχι μεγάλες επιχειρήσεις».

Σε άλλο σημείο είπε ότι «ο κοινωνικός ρόλος των τραπεζών δεν είναι να χαρίζουμε δάνεια. Είναι να δίνουμε σωστά δάνεια, τα οποία θα βοηθούν τις επιχειρήσεις, με τις σωστές επενδύσεις, να αναπτύξουν τον κύκλο εργασιών τους, να δημιουργήσουν νέες θέσεις εργασίας, να βοηθήσουν στην ανάπτυξη της χώρας και να αποφύγουμε τη δημιουργία μιας νέας γενιάς κόκκινων δανείων, που όλοι θυμόμαστε πόσο δύσκολο ήταν να αντιμετωπιστεί».

Όσον αφορά τα χαμηλά επιτόκια καταθέσεων είπε: «Στο θέμα των επιτοκίων καταθέσεων, επειδή το μεγαλύτερο ποσοστό των καταθέσεων στην Ελλάδα είναι στα ταμιευτήρια, αξίζει να δει κάποιος ποια είναι τα επιτόκια στα ευρωπαϊκά ταμιευτήρια. Δεν διαφέρουν. Είναι όλα πολύ κοντά στο μηδέν. Αντίθετα, έχουμε προσπαθήσει τα τελευταία χρόνια, με επιτυχία θα έλεγα, να ενημερώσουμε τους πελάτες μας για επενδυτικά προϊόντα τα οποία αποφέρουν υψηλότερες αποδόσεις. Και θα έλεγα ότι το έχουμε κάνει αυτό με επιτυχία, γιατί κάθε χρόνο βλέπουμε όλο και περισσότερα ποσά να κατευθύνονται σε αμοιβαία κεφάλαια ή σε ομολογιακές εκδόσεις επιχειρήσεων».

Τέλος, μιλώντας εκτενώς για την Eurobank έδωσε έμφαση στις πρόσφατες κινήσεις. Η εξαγορά της Ελληνικής Τράπεζας στην Κύπρο, της δεύτερης μεγαλύτερης τράπεζας του νησιού, η εξαγορά της μεγαλύτερης ασφαλιστικής εταιρείας στην Κύπρο, της πρώην θυγατρικής της γαλλικής CNP, και η Eurolife. Επίσης στην ίδρυση γραφείου αντιπροσωπείας στη Βομβάη, στα Εμιράτα και όπως είπε, εξετάζεται πολύ σοβαρά και η αγορά της Σαουδικής Αραβίας.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ - ΜΠΕ