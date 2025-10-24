Bloomberg: Σταθερά στο 2% τα επιτόκια της ΕΚΤ έως το 2027

Bloomberg: Σταθερά τα επιτόκια της ΕΚΤ στο 2% έως το 2027

Σταθερό στο 2% αναμένεται να κρατήσει το κόστος δανεισμού στην Ευρωζώνη η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα έως το 2027, σύμφωνα με έρευνα του Bloomberg μεταξύ οικονομολόγων.

Η πρόβλεψη περιλαμβάνει τη διατήρηση των επιτοκίων στη συνεδρίαση της επόμενης εβδομάδας. Από την άλλη, περαιτέρω κινήσεις δεν αποκλείονται με ένα τρίτο των ερωτηθέντων να αναμένει τουλάχιστον μία ακόμη μείωση επιπλέον των οκτώ που έχουν γίνει μέχρι σήμερα, ενώ το 17% προβλέπει περισσότερες αυξήσεις μέχρι το τέλος του έτους.

Όπως αναφέρει το δημοσίευμα, η απόφαση του Δεκεμβρίου όπου θα συμπεριληφθούν για πρώτη φορά οι προβλέψεις του 2028 θεωρείται καθοριστική.

Οι αξιωματούχοι της ΕΚΤ δεν εμφανίζονται πρόθυμοι να μεταβάλλουν τα επιτόκια στο άμεσο μέλλον, δηλώνοντας ικανοποιημένοι με τον ρυθμό αύξησης των τιμών καταναλωτή και την ανθεκτική οικονομία της Ευρώπης. Συγκεκριμένα έχουν περιγράψει ότι η νομισματική πολιτική βρίσκεται «σε καλή θέση» για να αντιδράσει με ευελιξία σε νέες προκλήσεις.

«Δεν αναμένουμε περαιτέρω μειώσεις των επιτοκίων φέτος, αλλά η ΕΚΤ θα διατηρήσει τις επιλογές της ανοιχτές», δήλωσε ο Dennis Shen, οικονομολόγος της Scope, ο οποίος προειδοποιεί για σημαντική ανατίμηση του ευρώ πάνω από τα 1,20 δολάρια και για επιπλέον μειώσεις από την Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ (Fed). «Ο κίνδυνος στα τέλη του τρέχοντος έτους ή το επόμενο έτος είναι για περαιτέρω χαλάρωση και όχι για σύσφιξη», σημείωσε.

Το βασικό επιχείρημα που θα μπορούσε να υποστηρίξει μία νέα μείωση των επιτοκίων θα ήταν αν οι προβλέψεις του Δεκεμβρίου δείξουν ότι ο πληθωρισμός το 2028 θα υπολείπεται σημαντικά του στόχου του 2%. Εάν η πρόβλεψη πέσει στο 1,6%, θα αποτελεί το σημείο καμπής που θα μπορούσε να οδηγήσει σε νέα μείωση του κόστους δανεισμού.

Οι βραχυπρόθεσμοι κίνδυνοι για την οικονομική ανάπτυξη και τον πληθωρισμό θεωρούνται ισορροπημένοι, αν και η αβεβαιότητα για τη μακροπρόθεσμη πορεία παραμένει υψηλή. Οι περισσότεροι οικονομολόγοι όμως ανησυχούν για ανοδικούς παράγοντες στις τιμές, οι οποίες αυξήθηκαν κατά 2,2% τον Σεπτέμβριο, με τον ταχύτερο ρυθμό των τελευταίων πέντε μηνών.

«Ο πληθωρισμός παραμένει κοντά στον στόχο και παρ' όλο που ορισμένοι δείκτες ανάπτυξης έχουν παρουσιάσει κάμψη, τίποτα δεν δικαιολογεί ακόμη αλλαγή στάσης στη νομισματική πολιτική. Η Λαγκάρντ πιθανότατα θα επαναλάβει το βασικό της μήνυμα από τη συνεδρίαση του Σεπτεμβρίου, ότι η πολιτική της ΕΚΤ είναι καλό σημείο», σχολίασε ο επικεφαλής οικονομολόγος της Swedbank, Nerijus Maciulis.

Η πρόεδρος της ΕΚΤ θα παρουσιάσει τις επόμενες θέσεις της στις 30 Οκτωβρίου στη Φλωρεντία, όπου θα διεξαχθεί το ετήσιο συνέδριο πολιτικής εκτός της έδρας της ΕΚΤ στη Φρανκφούρτη.

Ακόμη κι αν η ΕΚΤ προχωρούσε σε νέα μείωση επιτοκίων, οι αναλυτές εκτιμούν ότι θα είχε περιορισμένη επίδραση στη ζήτηση, καθώς το 60% των οικονομολόγων θεωρεί ότι η ανάπτυξη της Ευρωζώνης εμποδίζεται εξίσου από κυκλικούς και διαρθρωτικούς παράγοντες.

«Η ΕΚΤ εξακολουθεί να βασίζεται στο «σενάριο Goldilocks» σύμφωνα με το οποίο η προσωρινή αδυναμία που προκαλείται από την αύξηση των αμερικανικών δασμών θα αντισταθμιστεί σύντομα από τη δημοσιονομική τόνωση της Γερμανίας επιτρέποντας στο ΔΣ να διατηρήσει σταθερά τα επιτόκια. Πολλά πρέπει να πάνε σωστά για να επιβεβαιωθεί αυτό το σενάριο και έχουμε σοβαρές αμφιβολίες ότι αυτό θα συμβεί», ανέφερε ο David Powell ανώτερο0ς αναλυτής του Bloomberg Economics.