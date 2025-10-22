Παπαθανάσης: Έως τα 800-900 εκατ. η νέα αναθεώρηση του Ταμείου Ανάκαμψης - Αλλαγές στα έργα

Τα 800 με 900 εκατ. ευρώ μπορεί να φτάσει το νέο ανακάτεμα της τράπουλας στο Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης «Ελλάδα 2.0» όπως είπε ο αναπληρωτής υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών.

Τα 800 με 900 εκατ. ευρώ μπορεί να φτάσει το νέο «ανακάτεμα της τράπουλας» στο Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης «Ελλάδα 2.0», όπως είπε ο αναπληρωτής υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Νίκος Παπαθανάσης, στη διάρκεια συνέντευξης Τύπου απολογισμού και προγραμματισμού, που πραγματοποιείται σε τριμηνιαία βάση από την αρχή της θητείας του, σημειώνοντας πως η νέα αναθεώρηση στην οποία προχωρούν όλα τα κράτη μέλη θα πρέπει να υποβληθεί μέχρι τα τέλη Οκτωβρίου. Θα ακολουθήσει στις πρώτες ημέρες του Δεκεμβρίου η υποβολή για το έβδομο αίτημα πληρωμής.

Απαντώντας σε ερώτηση του insider.gr για τα έργα που χρηματοδοτούνται από το Ταμείο Ανάκαμψης ο κ. Παπαθανάσης σημείωσε πως εκείνα που δεν θα ολοκληρωθούν στις απαραίτητες προθεσμίες, θα απενταχθούν και θα μπουν προς χρηματοδότηση στο ΕΣΠΑ ή από τα νέα κοινοτικά χρηματοδοτικά εργαλεία, όπως το Ταμείο Απανθρακοποίησης ή ακόμη και από εθνικούς πόρους. Ειδικά για τον ΒΟΑΚ, ο κ. Παπαθανάσης σημείωσε πως το 90% του τμήματος που χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης θα ολοκληρωθεί στην ώρα του.

Σε κάθε περίπτωση, είπε ο αναπληρωτής υπουργός ΠΕΘΟ, υπάρχει υπερδέσμευση στα έργα του «Ελλάδα 2.0» και άλλες δράσεις που πάνε καλύτερα από το αναμενόμενο θα αυξηθούν για να μη χαθούν κονδύλια. «Θα κάνουμε όλες τις απαραίτητες αλλαγές με βασικό μας στόχο να μη χαθεί ούτε ένα εύρω από τις επιδοτήσεις του Ταμείου Ανάκαμψης», τόνισε ο κ. Παπαθανάσης.

Σε ό, τι αφορά το ταμειακό σκέλος του Ταμείου Ανάκαμψης, ο κ. Παπαθανάσης εκτίμησε πως το έκτο αίτημα πληρωμής θα υποβληθεί εντός του έτους και θα γίνει προσπάθεια για το έβδομο αίτημα τους πρώτους μήνες του 2026 μαζί με το όγδοο αίτημα των επιδοτήσεων. Ο αναπληρωτής υπουργός εξέφρασε την αισιοδοξία του πως θα αξιοποιηθεί το σύνολο των δανείων του Ταμείου Ανάκαμψης, παρά τις καθυστερήσεις που καταγράφονται. «Είναι πολύ νωρίς να μιλήσουμε για εναλλακτικές», ανέφερε.

Πιο αναλυτικά, στη διάρκεια της παρουσίασης τονίστηκε ότι:

Το Αναπτυξιακό Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων περιλαμβάνει τον μεγαλύτερο προϋπολογισμό της τελευταίας 15ετίας, με τους πόρους να ανέρχονται στα 14,6 δισ ευρώ για το 2025, ενώ τη διετία 2025-2026, αναμένεται ότι θα διοχετευθούν στην οικονομία περίπου 32 δισ. ευρώ. Ο στόχος του 9μήνου έχει επιτευχθεί κατά 93,6% για το εθνικό και συγχρηματοδοτούμενο σκέλος του ΑΠΔΕ και κατά 110% για το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

Το Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης 2026-20230 και το θεσμικό πλαίσιο που θα το διέπει, βρίσκονται στο τελικό στάδιο επεξεργασίας, την ίδια στιγμή που συνεχίζεται απρόσκοπτα η υλοποίηση των έργων του ΕΠΑ 2021-2025

Το Εθνικό Πρόγραμμα «Ελλάδα 2.0», που χρηματοδοτείται από πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, διατηρεί την Ελλάδα στην 1η θέση των 27 κρατών- μελών της Ε.Ε, αναφορικά με την απορρόφηση πόρων ως ποσοστό του ΑΕΠ του 2023. Αλλά και στην 1η θέση της ευρωπαϊκής κατάταξης ως προς τους πόρους που έχουν εκταμιευθεί ως ποσοστό του ΑΕΠ. Την ίδια ώρα, η χώρα βρίσκεται στην 4η θέση αναφορικά με τα υποβληθέντα αιτήματα πληρωμής. Στο σκέλος των επιχορηγήσεων, έχουν ενταχθεί 855 έργα προϋπολογισμού 25 δισ. ευρώ, με τις πληρωμές να αγγίζουν το 45%, φτάνοντας τα 11,35 δισ ευρώ. Στο σκέλος των δανείων, έχουν συμβασιοποιηθεί 535 δάνεια εκ των οποίων το 55% αφορά σε ΜμΕ. Οι ενεργές δράσεις αφορούν την ενεργειακή αναβάθμιση και την εξοικονόμηση ενέργειας για επιχειρήσεις, την ψηφιακή εκπαίδευση και την ενδυνάμωση των ηλικιωμένων και των ΑμεΑ, το Εθνικό Πρόγραμμα Προληπτικών Εξετάσεων «Προλαμβάνω», προγράμματα κατάρτισης και απασχόλησης, αλλά και δανειακά προγράμματα, όπως το «Σπίτι μου ΙΙ». Στο πλαίσιο του συγκεκριμένου προγράμματος ήδη έχουν υπαχθεί 11 χιλιάδες δάνεια, αξίας 1,25 δισ ευρώ (65,3% του συνολικού προϋπολογισμού), με τον μέσο όρο του κάθε δανείου να είναι 119, 4 χιλιάδες ευρώ και το 58, 8% να κατευθύνεται προς συμπολίτες μας με ετήσιο εισόδημα που δεν ξεπερνά τις 24 χιλιάδες ευρώ.

Στο ΕΣΠΑ, η Ελλάδα κατατάσσεται στην 4η θέση των 27 κρατών- μελών, με τις προσκλήσεις να ανέρχονται στο 81% του συνολικού προϋπολογισμού των 26,2 δισ ευρώ και τις εντάξεις στο 72,4%. Το 30% των συνολικών πόρων ήδη κατευθύνεται στο σύνολο των Περιφερειών της χώρας. Στα Τομεακά Προγράμματα, για το Ανθρώπινο Δυναμικό, την Ανταγωνιστικότητα, το Περιβάλλον και την Κλιματική Αλλαγή, τις Μεταφορές και την Πολιτική Προστασία, οι προσκλήσεις ανέρχονται στα 11,8 δισ ευρώ, επι συνόλου 14,59 δισ ευρώ, με τις εντάξεις να φτάνουν στο 76,89%. Την ίδια ώρα, έχουν ανοίξει οι προσκλήσεις για τη δράση Εξωστρέφεια για ΜμΕ και την ανάπτυξη του προαστιακού σιδηροδρόμου της Δυτικής Θεσσαλονίκης.

Στο Πρόγραμμα της Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης, οι εξειδικεύσεις ήδη ανέρχονται στο 73% του συνολικού προϋπολογισμού των 1,6 δισ ευρώ και οι προσκλήσεις στο 70%. Την ίδια ώρα, ενεργοποιείται το Ειδικό Πρόγραμμα ΔΑΜ με χρηματοδότηση από το Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης, προϋπολογισμού 186,7 εκ. ευρώ. Αλλά και ο δανειακός μηχανισμός-Πυλώνας ΙΙΙ του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Δίκαιης Μετάβασης, προϋπολογισμού 233,8 εκ. ευρώ.

Στις Συμπράξεις Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα, πρόσφατα έγινε η υπογραφή 3 αρδευτικών έργων ΣΔΙΤ σε Θεσσαλία και Θράκη, προϋπολογισμού 491 εκ. ευρώ, με ωφελούμενους 14 χιλιάδες αγρότες. Ενώ, σε διαδικασία υπογραφής βρίσκονται 8 έργα ΣΔΙΤ, συνολικής επένδυσης 825 εκ. ευρώ, αναμεσά τους φοιτητικές εστίες, μονάδες επεξεργασίας αποβλήτων και έργα που βελτιώνουν τις υποδομές και την καθημερινότα.

Η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα, συμβάλλοντας στην ενίσχυση της επιχειρηματικότητας, ιδίως των ΜμΕ, και στη διεύρυνση της πρόσβασης στα τραπεζικά ιδρύματα, έχει χορηγήσει 74.158 δάνεια στην αγορά, ύψους 13, 7 δισ. ευρώ. Μόνο στο πλαίσιο του ΤΕΠΙΧ ΙΙΙ, έχουν χορηγηθεί δάνεια ύψους 1,92 δισ ευρώ, με το 91% να κατευθύνεται προς επιχειρήσεις με κύκλο εργασιών μικρότερο από 10 εκατ. ευρώ και το 90% σε επιχειρήσεις με λιγότερους από 50 εργαζόμενους. Σημαντική είναι και η στήριξη των ΜμΕ και από το Ταμείο Μικροδανείων Ανάκαμψης από φυσικές καταστροφές, στο πλαίσιο του οποίου δίνεται άτοκη χρηματοδότηση 75% για δάνεια έως 25 χιλιάδες ευρώ.

Η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα Επενδύσεων διαχειρίζεται κεφάλαια των fund ύψους 2,27 δισ ευρώ, με τα μισά εξ αυτών να κατευθύνονται προς νεοφυείς επιχειρήσεις. Υπολογίζεται ότι για κάθε ευρώ που επενδύεται αρχικά από την ΕΑΤΕ, άλλα 6,65 ευρώ μοχλεύονται από άλλες πηγές από τις εταιρείες χαρτοφυλακίου των funds, συμβάλλοντας στη δημιουργία συνολικής οικονομικής δραστηριότητας 23,21 ευρώ.

Στη συνέντευξη συμμετείχαν η Γ.Γ. Π.Δ.Ε. -Ε.Π.Α. Κατερίνα Οικονόμου, η Γ.Γ. Ε.Σ.Π.Α. Βασιλική Παντελοπούλου, ο Γ.Γ. Ε.Τ.Π.Α., Τ.Σ., Ε.Κ.Τ. Βασίλης Σιαδήμας, ο Διοικητής της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ορέστης Καβαλάκης, ο Διοικητής της Ειδικής Υπηρεσίας Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης Πελοπίδας Καλλίρης, ο Διευθυντής της Μονάδας Συμπράξεων Δημοσίου-Ιδιωτικού Τομέα Νίκος Σέργης, ο Πρόεδρος της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας Γιώργος Ζαββός, και η Οικονομική Διευθύντρια της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας Επενδύσεων Ανδριανή Μακρή.

Η Γ.Γ. Π.Δ.Ε.-ΕΠΑ Κατερίνα Οικονόμου, τόνισε: «Με την επίτευξη του στόχου εκτέλεσης του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων σε ποσοστό 98,34 % στο κλείσιμο του 3ου τριμήνου 2025, συνεχίζεται η δυναμική απορρόφηση των διαθέσιμων πόρων για την χρηματοδότηση και υλοποίηση των έργων του ΕΠΑ, των συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων και του ΤΑΑ, με τελικό στόχο τα 14,6 δις €. Ταυτόχρονα, η ολιστική μεταρρύθμιση του ΑΠΔΕ βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη και συμβάλει καταλυτικά στην ταχεία και αποτελεσματική αξιοποίηση των εθνικών και ενωσιακών πόρων. Το σχέδιο ΕΠΑ της Προγραμματικής Περιόδου 2026-2030, με ενισχυμένο προϋπολογισμό και νέους αναπτυξιακούς στόχους θα τεθεί το επόμενο διάστημα σε δημόσια διαβούλευση, ενώ επαρκείς πόροι έχουν εξασφαλιστεί και για την ομαλή υλοποίηση και ολοκλήρωση των έργων της Π.Π. 2021-2025, υπό συγκεκριμένους κανόνες. Παράλληλα, ολοκληρώνεται και η κατάρτιση του νέου θεσμικού πλαισίου που θα διέπει το ΕΠΑ, με το σχετικό μεταρρυθμιστικό νόμο να κατατίθεται προς ψήφιση στη Βουλή τους επόμενους μήνες. Συνεχίζουμε με προσήλωση και συνέπεια για την ενίσχυση της αναπτυξιακής πορείας της χώρας μας».

Η Γ.Γ. ΕΣΠΑ Βασιλική Παντελοπούλου, υπογράμμισε: «Η υλοποίηση του ΕΣΠΑ 2021–2027 προχωρά με συνέπεια, ταχύτητα και μετρήσιμα αποτελέσματα, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική της χώρας στην αξιοποίηση των ευρωπαϊκών πόρων. Με πάνω από 21 δισ. ευρώ σε προσκλήσεις, 19 δισ. ευρώ σε εντάξεις και 12 δισ. ευρώ σε συμβάσεις, η Ελλάδα βρίσκεται σταθερά στην πρώτη τετράδα της Ε.Ε. σε απορρόφηση πόρων ΕΣΠΑ. Πίσω από τους αριθμούς βρίσκονται έργα, που στηρίζουν την επιχειρηματικότητα, ενισχύουν την ανθεκτικότητα της οικονομίας και απαντούν στις πραγματικές ανάγκες των πολιτών. Το ΕΣΠΑ είναι μια συλλογική προσπάθεια που δημιουργεί ευκαιρίες, ανάπτυξη και κοινωνική συνοχή — επενδύοντας στο μέλλον της χώρας με δικαιοσύνη και βιωσιμότητα».

Ο Γ.Γ. Ε.Τ.Π.Α., Τ.Σ. Ε.Κ.Τ. Βασίλης Σιαδήμας, σημείωσε: «Τα τομεακά προγράμματα παρουσιάζουν μία αισθητή βελτίωση σε σχέση με το πρώτο εξάμηνο του 2025. Ενδεικτικά μπορώ να σας πω, πως οι Εντάξεις αυξήθηκαν σε σχέση με την προηγούμενη συνέντευξη τύπου στις 10/07 κατά 1,4 δισεκατομμύρια ευρώ, αγγίζοντας το 77 % της συνολικής χρηματοδότησης. Ενώ παράλληλα οι Νομικές Δεσμεύσεις αυξήθηκαν κατά 686,9 εκατομμύρια ευρώ φτάνοντας στο 53,5 % της χρηματοδότησης των προγραμμάτων, γεγονός που αποτυπώνεται και στις Δαπάνες που αυξήθηκαν κατά περίπου 200 εκατομμύρια ευρώ».

Ο Διοικητής της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ορέστης Καβαλάκης, ανέφερε: «Τα έργα και οι επενδύσεις του Ταμείου Ανάκαμψης βρίσκονται σε φάση πλήρους υλοποίησης: Οι πληρωμές αυξάνονται εκθετικά, οι τριμηνιαίοι στόχοι έχουν ξεπεραστεί, ο ετήσιος στόχος δαπανών επίσης θα επιτευχθεί, ενώ προχωράμε στην αναθεώρηση του προγράμματος με βάση τις κατευθύνσεις της ΕΕ για να διασφαλιστεί η πλήρης απορρόφηση. Το Ταμείο Ανάκαμψης υλοποιείται σύμφωνα με τον προγραμματισμό, φέρνοντας απτά, θετικά αποτελέσματα για την οικονομία και την κοινωνία».

Ο Διοικητής της Ειδικής Υπηρεσίας Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης Πελοπίδας Καλλίρης, δήλωσε: «Η δουλειά μας αποτυπώνεται πλέον σε πραγματικά έργα για τις περιοχές της δίκαιης μετάβασης καθώς κρίσιμες υποδομές και σημαντικά επιχειρηματικά σχέδια βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη. Στο προσεχές διάστημα προβλέπεται, με πόρους του Προγράμματος ΔΑΜ 2021-2027, η έκδοση νέων προσκλήσεων συνολικού προϋπολογισμού 436 εκ. ευρώ,. Ταυτόχρονα, ενεργοποιούμε προς όφελος των περιοχών μετάβασης και νέα χρηματοδοτικά εργαλεία, αξιοποιώντας τους διαθέσιμους εθνικούς και ευρωπαϊκούς πόρους, όπως είναι το νέο Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα ΔΑΜ στο πλαίσιο του ΕΠΑ αρχικού προϋπολογισμού περίπου 187 εκ. ευρώ και ο Πυλώνας 3 του ευρωπαϊκού Μηχανισμού Δίκαιης Μετάβασης, όπου εγκρίθηκε η υποβολή πέντε (5) νέων επενδυτικών σχεδίων για όλες τις Περιφέρειες ΔΑΜ συνολικού προϋπολογισμού περίπου 234 εκ. ευρώ».

Ο Διευθυντής της Μονάδας ΣΔΙΤ Νίκος Σέργης, τόνισε: «Ο απολογισμός του τελευταίου τριμήνου επιβεβαιώνει τη σταθερή πρόοδο και την ωριμότητα του προγράμματος ΣΔΙΤ στη χώρα μας. Με την υπογραφή τριών σημαντικών συμβάσεων στον τομέα των αρδευτικών έργων και την ουσιαστική εξέλιξη έργων υποδομών, περιβάλλοντος και εκπαίδευσης, οι συμπράξεις δημόσιου και ιδιωτικού τομέα αποδεικνύουν τη συμβολή τους στην αναβάθμιση κρίσιμων τομέων της οικονομίας. Η Μονάδα ΣΔΙΤ συνεχίζει με συνέπεια να υποστηρίζει τη διαφάνεια, την αποτελεσματικότητα και τη μακροπρόθεσμη αξία των επενδύσεων, με στόχο τη βιώσιμη ανάπτυξη και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών».

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας Γιώργος Ζαββός υπογράμμισε: «Το τρίτο τρίμηνο του 2025 σηματοδοτεί την περαιτέρω ενίσχυση του ρόλου της ΕΑΤ ως αξιόπιστου εργαλείου υλοποίησης της κυβερνητικής αναπτυξιακής πολιτικής. Μέχρι σήμερα, εντός του 2025, έχουν εγκριθεί χρηματοδοτήσεις ύψους 2,4 δισ. ευρώ, εκ των οποίων 1,1 δισ. ευρώ κατευθύνθηκαν προς μικρομεσαίες επιχειρήσεις και 1,3 δισ. ευρώ προς νοικοκυριά. Τα στοιχεία αυτά επιβεβαιώνουν την αποτελεσματικότητα των προγραμμάτων μας. Με την καθοριστική στήριξη του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών, κ. Νίκου Παπαθανάση, ενισχύθηκε το ΤΕΠΙΧ ΙΙΙ με επιπλέον 780 εκατ. ευρώ, δημιουργήθηκε το πρώτο εξειδικευμένο Ταμείο Ανάκαμψης για τη Θεσσαλία και επεκτάθηκε το Πρόγραμμα Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης στα μικρά νησιά του Ν. Αιγαίου και της Κρήτης. Παράλληλα, το πρόγραμμα “Σπίτι μου ΙΙ” προχωρά με επιτυχία, καθώς έχουν ήδη συμβασιοποιηθεί δάνεια ύψους 664 εκατ. ευρώ, μετατρέποντας τη στεγαστική πολιτική από σχεδιασμό σε πράξη για χιλιάδες νέες οικογένειες».

Η Οικονομική Διευθύντρια της ΕΑΤΕ Ανδριανή Μακρή, εκπροσωπώντας την Τράπεζα, σημείωσε: «Το χαρτοφυλάκιο της ΕΑΤΕ προσέθεσε δύο νέα fund, τα οποία στοχεύουν σε επενδύσεις σε τεχνολογίες αιχμής και τοποθετούν την Ελλάδα στο ραντάρ του Ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος. Έτσι, το επενδυτικό οικοσύστημα της ΕΑΤΕ αριθμεί πλέον 38 VC/PE funds τα οποία διαχειρίζονται 2,27 δισ. ευρώ συνολικά, στηρίζοντας την επιχειρηματικότητα, την καινοτομία και το ελληνικό ταλέντο. Μέχρι σήμερα έχουν πραγματοποιήσει επενδύσεις €882 εκατ. σε πάνω από 215 επιχειρήσεις που καλύπτουν όλο το φάσμα επιχειρηματικής ανάπτυξης. Τα κεφάλαια που επενδύονται από την ΕΑΤΕ έχουν σημαντικότατο οικονομικό και κοινωνικό αντίκτυπο και ισχυρούς πολλαπλασιαστές μόχλευσης».

Δείτε αναλυτικά την παρουσίαση στη δεξιά στήλη Σχετικά Αρχεία.