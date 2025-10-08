Βρετανία: Υπερεκτιμήθηκε από... λάθος το δημόσιο χρέος κατά 3 δισ. λίρες

Η ONS αναφέρει πως οι εκτιμήσεις της για το δημόσιο χρέος ήταν λανθασμένες κατά 200-250 εκατ. λίρες το μήνα από τον Ιανουάριο.

Μια σειρά λαθών στα πρόσφατα στοιχεία για τα δημόσια οικονομικά του Ηνωμένου Βασιλείου οδήγησαν στο να υπερεκτιμηθεί το δημόσιο χρέος της χώρας κατά 3 δισ. λίρες, σύμφωνα με την Εθνική Στατιστική Υπηρεσία (ONS).

Όπως μεταδίδει η Guardian, η ONS αναφέρει πως οι εκτιμήσεις της για το δημόσιο χρέος ήταν λανθασμένες κατά 200-250 εκατ. λίρες το μήνα από τον Ιανουάριο. Το γεγονός αυτό δίνει ένα περιθώριο στην υπουργό Οικονομικών, Ρέιτσελ Ριβς, να ελιχθεί περισσότερο στον προϋπολογισμό του Νοεμβρίου.

Αν και αποτελεί «ευχάριστη» εξέλιξη για το βρετανικό υπουργείο Οικονομικών, η αναθεώρηση αυτή αποδεικνύει τα βαθιά προβλήματα σχετικά με την ποιότητα των οικονομικών δεδομένων στο Ηνωμένο Βασίλειο, τα οποία έχουν ασκήσει πίεση στους αξιωματούχους που προσπαθούν να αποκτήσουν μια σαφή εικόνα προκειμένου να προχωρήσουν σε περαιτέρω αποφάσεις όσον αφορά τη νομισματική πολιτική.

Σε ανακοίνωση που δημοσιεύθηκε την Τετάρτη, η ONS απέδωσε τα σφάλματα στα πιο πρόσφατα στοιχεία για την φορολογία και τις δαπάνες που δημοσιεύτηκαν στις 19 Σεπτεμβρίου, όπου βρέθηκε λάθος στα στοιχεία για τα έσοδα από τον ΦΠΑ που παρέχονται από τις φορολογικές αρχές.

Το λάθος αυτό σημαίνει ότι ο δημόσιος δανεισμός για το οικονομικό έτος που λήγει τον Μάρτιο του 2025 ήταν 1 δισ. λίρες χαμηλότερο από ό,τι είχε προηγουμένως υποδείξει η ONS – και μέχρι στιγμής, για το τρέχον οικονομικό έτος, Απρίλιος-Αύγουστος, είναι 2 δισ. λίρες χαμηλότερο.

Ένας πίνακας που δημοσιεύθηκε μαζί με την ανακοίνωση για το σφάλμα έδειξε ότι ο δημόσιος δανεισμός εξακολουθούσε να υπερβαίνει τις προβλέψεις του Μαρτίου του Γραφείου Προϋπολογισμού (OBR), αλλά σε μικρότερο βαθμό από ό,τι είχε εκτιμηθεί προηγουμένως.

Ο δημόσιος δανεισμός κατά τους πρώτους πέντε μήνες του τρέχοντος οικονομικού έτους έως τον Αύγουστο ήταν 81,8 δισ. λίρες, ποσό χαμηλότερο από αυτό των 83,8 δισ. λιρών που δημοσιεύθηκε τον Σεπτέμβριο.

Το τρέχον δημοσιονομικό έλλειμμα, εξαιρουμένων των επενδύσεων, το οποίο η Ριβς επιθυμεί να εξαλείψει, ανήλθε σε 60 δισ. λίρες μέχρι στιγμής φέτος, από 62 δισ. λίρες, αν και παρέμεινε πολύ υψηλότερο από τα 46,6 δισ. λίρες που προέβλεπε το OBR.

Όλες οι λεπτομέρειες θα συμπεριληφθούν στα επόμενα στοιχεία για τα δημόσια οικονομικά, τα οποία θα δημοσιευθούν στις 21 Οκτωβρίου, σύμφωνα με το ONS.

Η υπουργός Οικονομικών αναμένεται να ανακοινώσει αυξήσεις φόρων στον προϋπολογισμό του Νοεμβρίου προκειμένου να καλύψει ένα έλλειμμα στις δαπάνες που εκτιμάται μεταξύ 20 και 40 δισ. λιρών.

Τα νεότερα στοιχεία θα ενσωματωθούν στη δεύτερη έκθεση των προβλέψεων του OBR, που αναμένεται να σταλεί στον υπουργό Οικονομικών στις 20 Οκτωβρίου, μετά την πρώτη εκτίμηση που έφτασε στο γραφείο της Ριβς την περασμένη Παρασκευή.

Φωτογραφία: Getty Images