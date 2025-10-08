Olympia Forum: Οι δράσεις για την καινοτομία και η ενίσχυση της επιχειρηματικότητας

Η περιφερειακή καινοτομία μέσα από την επιχειρηματικότητα και τις startups τέθηκε στο επίκεντρο του Olympia Forum VI

Η περιφερειακή καινοτομία μέσα από την επιχειρηματικότητα και τις startups τέθηκε στο επίκεντρο του Olympia Forum VI, με ομιλητές εκπροσώπους της Πολιτείας και των επιμελητηρίων, σε μια συζήτηση που συντόνισε η Διευθύντρια Ερευνών της diaNEOsis, κυρία Φαίη Μακαντάση.

O κ. Δημήτρης Σκάλκος, Γ.Γ. Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων & Εξωστρέφειας σημείωσε ότι η καινοτομία είναι ένας από τους τομείς που έχει να αναδείξει πολλά πράγματα και επικαλέστηκε πρόσφατη έκθεση του Παγκόσμιου Οργανισμού Πνευματικής Ιδιοκτησίας, σύμφωνα με την οποία, ανάμεσα σε 139 χώρες η Ελλάδα έχει βελτιώσει αισθητά τη θέση της, και από την 47η το 2021-2022, τώρα βρίσκεται στη 42η θέση.

Ακόμα, ανέφερε ότι σε δείκτες όπως η αποδοτικότητα της εφοδιαστικής αλυσίδας ή ο αριθμός των ερευνητών, η Ελλάδα είναι στις καλύτερες 20 χώρες. Αναφέρθηκε επίσης στην Εθνική Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης που εφαρμόζεται εδώ και χρόνια, στον θεσμό της επιχειρηματικής ανακάλυψης, και στο γεγονός ότι πρέπει να προβληθεί το brand ολόκληρης της χώρας και το ανθρώπινό της δυναμικό.

Ο κ. Θεόδωρος Σκυλακάκης, Βουλευτής Επικρατείας της ΝΔ ανέφερε ότι η έννοια καινοτομία όπως την ξέραμε πριν από χρόνια, δεν έχει καμία σχέση με την καινοτομία όπως την βλέπουμε σήμερα, κάνοντας λόγο για μια παγκόσμια καταιγίδα αλλαγής παραγωγικού μοντέλου που έχει ως βάση της την τεχνητή νοημοσύνη και τον αυτοματισμό και πως αυτή η αλλαγή θα έρθει και θα καταστήσει οτιδήποτε θεωρούσαμε καινοτόμο πριν από πέντε χρόνια. Όπως πρόσθεσε, θα πρέπει να δούμε τι είδους καινοτομία μπορούμε να έχουμε σε αυτό το παγκόσμια πλαίσιο, καθώς ο κόσμος αλλάζει με ρυθμούς που δεν προλαβαίνουμε να προσαρμοστούμε και να αντιδράσουμε.

«Θα πρέπει να προετοιμαστούμε σε αυτό το νέο κύκλο καινοτομίας στο οποίο οι χώρες θα χωρίζονται σε τρεις κατηγορίες, αυτές που παράγουν τεχνητή νοημοσύνη και αυτοματισμό, αυτές που θα καταναλώνουν αυτές τις τεχνολογίες και τις χώρες που θα είναι θύματα τη καινούργιας τεχνολογικής επανάστασης η οποία έρχεται» επεσήμανε.

Ο κ. Θεόδωρος Λουλούδης, Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Αχαΐας εξήγησε ότι η Πάτρα έχει πολλά συστήματα καινοτομίας και πως φιλοξενεί ερευνητικά κέντρα και διάφορους οργανισμούς, με σχεδιασμό ωστόσο που δεν είναι απόλυτα συνδεδεμένος με τη Δυτική Ελλάδα. «Η Δυτική Ελλάδα από την άλλη δεν έχει τους καλύτερους οικονομικούς και μια σειρά από άλλους δείκτες και εννοώ ότι αν αυτά τα συστήματα είχαν αποδώσει θα είχε φανεί και προς την τοπική οικονομία». Επίσης, είπε ότι το Επιμελητήριο Αχαΐας ενδιαφέρεται και προσπαθεί με τον συμβουλευτικό ρόλο να εστιάσει σε διάφορα προβλήματα, ζητά από την Πολιτεία να επιλυθούν και διαμεσολαβεί ανάμεσα στις ανάγκες των τοπικών επιχειρήσεων και στα ερευνητικά κέντρα.

Ο κ. Φώτιος Δαμούλος, Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Αργολίδας μίλησε για τις δράσεις του οργανισμού σχετικά με την στήριξη των επιχειρήσεων και ειδικότερα στον τομέα της καινοτομίας, όπως η επιμόρφωση και εκπαίδευση, οι ενημερωτικές ημερίδας, η συνεργασία με πανεπιστήμια και ερευνητικά κέντρα και η εκδήλωση απονομής επιχειρηματικών βραβείων με έμφαση στο βραβείο καινοτομίας.

Τέλος, ο κ. Κωνσταντίνος Λεβέντης, Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Ηλείας στάθηκε στην σημαντικότητα των υποδομών και στην ιδιωτικοποίηση που επιχειρείται στο λιμένα Κατακόλου, μίλησε για «διπολική» οικονομία στην Ηλεία, με λιγότερη ανάπτυξη στη νότια Ηλεία, τόσο στον πρωτογενή όσο και στον τομέα του τουρισμού. Επιπλέον, μίλησε για το μεγάλο ζήτημα της απαγόρευσης εισόδου των επιχειρήσεων στις τράπεζες μετά τις καταστροφικές πυρκαγιές του 2000 και δήλωσε ότι δεν υπάρχει ανάπτυξη χωρίς χρηματοδότηση και το κράτος δεν έδωσε καμία ουσιώδη λύση σε αυτό.