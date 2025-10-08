Η Moody’s επιβεβαίωσε την επενδυτική βαθμίδα του Δήμου Αθηναίων

Το 2024 ο δήμος παρουσίασε θετικό λειτουργικό ισοζύγιο και πλεόνασμα χρηματοδότησης, επίδοση που θα επιδιώξει να διατηρηθεί και τα επόμενα έτη.

Τον Μάρτιο του 2025 ο διεθνής οίκος αξιολόγησης Moody's είχε αναβαθμίσει την πιστοληπτική ικανότητα του Δήμου Αθηναίων σε Baa3 με σταθερές προοπτικές. Τον Σεπτέμβριο του 2025 επανεξέτασε και επιβεβαίωσε αυτή την επενδυτική βαθμίδα για την Αθήνα, ως πόλη με χρηστή οικονομική διαχείριση, ανθεκτικότητα και αναπτυξιακό αποτύπωμα.

Όπως αναφέρει η δημοτική Αρχή στη σχετική ανακοίνωση: «Η αναβάθμιση βασίζεται στη συνεχή δημοσιονομική πρόοδο που επιτυγχάνει η Αθήνα ως διοικητικό και οικονομικό κέντρο της χώρας, καθώς και στα αυξημένα φορολογικά έσοδα, τα οποία αντικατοπτρίζουν την αναπτυσσόμενη τοπική οικονομία και την ενισχυμένη τουριστική δραστηριότητα».

Και προσθέτει: «Ο διεθνής οίκος αξιολόγησης Moody's επισημαίνει ότι οι περιβαλλοντικοί και κοινωνικοί κίνδυνοι αντιμετωπίζονται ενεργά μέσα από στοχευμένες επενδύσεις και σταθερές χρηματοδοτικές ροές, γεγονός που ενισχύει την ανθεκτικότητα και την κοινωνική συνοχή της πόλης».