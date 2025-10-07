Κασκάρι (Fed): Τυχόν δραστικές μειώσεις επιτοκίων ενδέχεται να τροφοδοτήσουν τον πληθωρισμό

«Καμπανάκι» αναφορικά με τα επόμενα βήματα της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ (Fed) σε σχέση εμ τις μειώσεις των επιτοκίων έκρουσε ο επικεφαλής της Fed Μινεάπολις, Νιλ Κασκάρι.

«Καμπανάκι» αναφορικά με τα επόμενα βήματα της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ (Fed) σε σχέση με τις μειώσεις των επιτοκίων έκρουσε ο επικεφαλής της Fed Μινεάπολις, Νιλ Κασκάρι, τονίζοντας πως «τυχόν δραστικές μειώσεις των επιτοκίων θα ενείχαν τον κίνδυνο να τροφοδοτήσουν τον πληθωρισμό».

«Εάν μειώσουμε δραματικά τα επιτόκια πέρα ​​από αυτό που δικαιολογείται με βάση τα οικονομικά δεδομένα, τότε πιθανότατα θα δούμε ένα πολύ χαμηλό ποσοστό ανεργίας και πολύ υψηλό πληθωρισμό, καθώς η οικονομία ουσιαστικά υπερθερμαίνεται».

Μιλώντας σε πάνελ για την τεχνητή νοημοσύνη και την οικονομία που διοργάνωσε η Minnesota Star Tribune, ο επικεφαλής της Fed της Μινεάπολης, ο οποίος δεν έχει δικαίωμα ψήφου για τη νομισματική πολιτική φέτος, αλλά συμμετέχει στις συζητήσεις της Ομοσπονδιακής Επιτροπής Ανοικτής Αγοράς, προειδοποίησε ότι τα τρέχοντα οικονομικά δεδομένα δείχνουν κάποια σημάδια στασιμοπληθωρισμού, δεδομένου ότι η ανάπτυξη επιβραδύνεται και ο πληθωρισμός παραμένει επίμονος. «Ορισμένα από τα δεδομένα που εξετάζουμε, στέλνουν κάποια σήματα στασιμοπληθωρισμού» τόνισε.

Ο Κασκάρι τάχθηκε υπέρ της μείωσης κατά 25 μονάδες βάσης από την Fed τον Σεπτέμβριο, με τον ίδιο να πιστεύει ότι η κεντρική τράπεζα θα πρέπει να κάνει μειώσεις ίδιου μεγέθους στις δύο επόμενες συνεδριάσεις, αργότερα αυτόν τον μήνα και τον Δεκέμβριο, ώστε να προστατεύσει την αγορά εργασίας των ΗΠΑ.

Παράλληλα, ο πρόεδρος της Ομοσπονδιακής Τράπεζας της Μινεάπολης τόνισε ότι, ενώ δεν πιστεύει ότι η τεχνητή νοημοσύνη θα αντικαταστήσει γρήγορα τους εργαζόμενους, οι μαζικές επενδύσεις σε κέντρα δεδομένων τεχνητής νοημοσύνης θα τείνουν να αυξήσουν το κόστος δανεισμού, ακόμη και αν η Fed μειώσει το βραχυπρόθεσμο επιτόκιο πολιτικής της.

«Ακόμα κι αν η Fed προβεί σε μία ή περισσότερες μειώσεις επιτοκίων, αυτό μπορεί να μην μεταφραστεί σε χαμηλότερα επιτόκια στεγαστικών δανείων, επειδή το κεφάλαιο που θα είχε χρησιμοποιηθεί για την κατασκευή κατοικιών ή πολυκατοικιών διοχετεύεται στην κατασκευή κέντρων δεδομένων που δημιουργούν ισχυρότερη επενδυτική απόδοση», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Κασκάρι, συζητώντας με τον επικεφαλής οικονομολόγο της OpenAI, Ronnie Chatterji.

Πιο αισιόδοξος για τον πληθωρισμό ο Μίραν

Πιο αισιόδοξες προβλέψεις για τον πληθωρισμό διατηρεί ο διοικητής της Federal Reserve, Στίβεν Μίραν, σημειώνοντας σήμερα ότι δεν βλέπει τόση «ένταση» μεταξύ των δύο στόχων της Κεντρικής Τράπεζας - της ενίσχυσης τόσο της απασχόλησης όσο και του σταθερού πληθωρισμού.

Ο Μίραν επανέλαβε την άποψή του ότι παράγοντες όπως η επιβράδυνση της αύξησης του πληθυσμού και οι προσδοκίες του για περιορισμένο αντίκτυπο στον πληθωρισμό από τους δασμούς του Ντόναλντ Τραμπ σημαίνουν ότι η Fed μπορεί να συνεχίσει να μειώνει τα επιτόκια.

«Η πρόβλεψή μου για τον πληθωρισμό είναι πιο αισιόδοξη σε σχέση με κάποιους συναδέλφους μου» σημείωσε ο ίδιος, στη διάρκεια event στο Managed Funds Association.

Παράλληλα, εξέφρασε τις ενστάσεις του ως προς την απόφαση του προηγούμενου μήνα για μείωση των επιτοκίων κατά 25 μονάδες βάσης, καθώς όπως είπε, ήταν υπέρ μιας περικοπής 50 μονάδων βάσης.

Ο Μίραν έχει υποστηρίξει ότι η τρέχουσα στάση της Fed έχει περιοριστική επίδραση στην οικονομία των ΗΠΑ και ότι οι αξιωματούχοι θα πρέπει να αντιμετωπίσουν αυτό το πρόβλημα, προβαίνοντας γρήγορα σε μια σειρά μειώσεων.

Ωστόσο, οι περισσότεροι αξιωματούχοι είναι πιο επιφυλακτικοί σχετικά με τις πολύ γρήγορες κινήσεις. Αρκετοί συνεχίζουν να υποστηρίζουν ότι η Fed πρέπει να φυλαχθεί από την πιθανότητα οι δασμοί να ασκήσουν επίμονη, ανοδική πίεση στις τιμές. Άλλοι έχουν δηλώσει ότι η Fed πρέπει να συνεχίσει να στηρίζεται στον πληθωρισμό, καθώς παραμένει πάνω από τον στόχο του 2% της Fed για αρκετά χρόνια.

Αυτές οι ανησυχίες ενδέχεται να περιορίσουν την προθυμία ορισμένων αξιωματούχων να εφαρμόσουν περισσότερες περικοπές, θέτοντας την Fed σε μια δυνητικά δύσκολη θέση, καθώς αυξάνονται επίσης τα σημάδια επιβράδυνσης της αγοράς εργασίας. Ο Τζερόμ Πάουελ χαρακτήρισε τη μείωση των επιτοκίων του περασμένου μήνα ως μια κίνηση «διαχείρισης ρίσκου» που αποσκοπεί στη στήριξη της αγοράς εργασίας.