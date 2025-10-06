Τραμπ: Δασμοί 25% σε μεσαία και βαρέα φορτηγά από την 1η Νοεμβρίου

Με δασμούς 25% θα υπόκεινται από την 1η Νοεμβρίου όλα τα μεσαία και βαρέα φορτηγά που εισάγονται στις Ηνωμένες Πολιτείες, δήλωσε ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ σε ανάρτησή του τη Δευτέρα.

«Από την 1η Νοεμβρίου 2025, όλα τα μεσαία και βαρέα φορτηγά που εισέρχονται στις Ηνωμένες Πολιτείες από άλλες χώρες θα υπόκεινται σε δασμούς με συντελεστή 25%», έγραψε ο πρόεδρος τη Δευτέρα, χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες.

Η τελευταία επέκταση του δασμολογικού καθεστώτος που αποσκοπεί στην προστασία των εγχώριων βιομηχανιών, έχει αποτελέσει αντικείμενο έντονης εκστρατείας άσκησης πίεσης από τις παραδοσιακές αυτοκινητοβιομηχανίες του Ντιτρόιτ.

Ο Τραμπ αρχικά δήλωσε τον περασμένο μήνα ότι οι δασμοί στα βαρέα φορτηγά θα ξεκινήσουν την 1η Οκτωβρίου, αλλά το χρονοδιάγραμμα μετατέθηκε καθώς οι αξιωματούχοι έλαβαν υπόψη τους τις εκκλήσεις από τις εταιρείες που ανησυχούν για τον αντίκτυπο, όπως επισημαίνει το Bloomberg.

Οι σχεδιαζόμενοι δασμοί του Τραμπ στα εισαγόμενα βαρέα φορτηγά «αποτελούν μια τεράστια νίκη για τους Αμερικανούς εργαζόμενους και τους σπουδαίους Αμερικανούς κατασκευαστές», δήλωσε ο Νικ Ιακοβέλα της ομάδας Coalition for a Prosperous America, μετά την πρώτη ανακοίνωση του Τραμπ. «Αυτή η ενέργεια θα ενισχύσει αυτόν τον ζωτικό τομέα και θα τον προστατεύσει από τον αθέμιτο ξένο ανταγωνισμό» τόνισε.

Περίπου 245.000 μεσαία και βαρέα φορτηγά εισήχθησαν στις ΗΠΑ πέρυσι, μια εμπορική ροή αξίας άνω των 20 δισεκατομμυρίων δολαρίων, σύμφωνα με στοιχεία του Υπουργείου Εμπορίου.