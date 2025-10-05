Πιερρακάκης: Έρχονται νέες παρεμβάσεις στη βραχυχρόνια μίσθωση

στο προσχέδιο του προϋπολογισμού που κατατίθεται αύριο το δημόσιο χρέος το 2026 θα πέσει κάτω από το 140% του ΑΕΠ, αναφέρει ο ΥΠΕΘΟ.

Αισιόδοξος για την πορεία της ελληνικής οικονομίας εμφανίζεται ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης, ο οποίος δηλώνει στη Real News ότι στο προσχέδιο του προϋπολογισμού που κατατίθεται αύριο το δημόσιο χρέος το 2026 θα πέσει κάτω από το 140% του ΑΕΠ, απαλλάσσοντας τη χώρα από έναν διαχρονικό βραχνά.

Ο κ. Πιερρακάκης αποκαλύπτει ότι η κυβέρνηση σχεδιάζει νέες αλλαγές στη βραχυχρόνια μίσθωση, με στόχο την αύξηση της διαθεσιμότητας κατοικιών στη μακροχρόνια αγορά. Παράλληλα, τονίζει ότι η συνεργασία με την Ευρωπαία Εισαγγελέα Λάουρα Κοβέσι ήταν εξαιρετικά εποικοδομητική, καθώς για τη φορολογική και τελωνειακή απάτη «οι στόχοι είναι κοινοί». Η κυβέρνηση, όπως υπογραμμίζει, προτίθεται να ενισχύσει το γραφείο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στην Αθήνα, ώστε οι έρευνες στα τελωνεία να επιταχυνθούν και τα αποτελέσματα να είναι άμεσα και μετρήσιμα.

Η συνέντευξη του ΥΠΕΘΟ Κυριάκου Πιερρακάκη:

Αύριο καταθέτετε το προσχέδιο του προϋπολογισμού. Να αναμένουμε θετικές εκπλήξεις για τους πολίτες;

Καταθέτουμε ένα προσχέδιο σταθερότητας και προοπτικής. Η ελληνική οικονομία θα συνεχίσει να αναπτύσσεται με ρυθμούς σταθερά πάνω από 2%, αποδεικνύοντας ότι έχει αφήσει πίσω της τις κρίσεις.

Μπορώ να σας δώσω μία γεύση, καθώς όλα τα στοιχεία θα τα δείτε αύριο με την κατάθεση του προσχεδίου στη Βουλή. Το δημόσιο χρέος , ένας μεγάλος βραχνάς για τη χώρα, βαίνει πλέον σταθερά μειούμενο: Για το 2025 εκτιμάται ότι θα κλείσει στο 145% του ΑΕΠ, ενώ το 2026 θα υποχωρήσει κάτω από το 140%. Αυτό αντανακλά τη δημοσιονομική πειθαρχία και την εμπιστοσύνη που κερδίζει η οικονομία μας στις αγορές.

Πρόκειται για έναν προϋπολογισμό που συνδυάζει την αναπτυξιακή δυναμική με τη δημοσιονομική σταθερότητα και δημιουργεί τον χώρο για να συνεχίσουμε στοχευμένες πολιτικές στήριξης της κοινωνίας.

Μετά τη ΔΕΘ και τις φοροελαφρύνσεις, δημιουργήθηκε η αίσθηση πως τον Απρίλιο του 2026 θα ανακοινωθεί νέος γύρος θετικών μέτρων. Μπορείτε να μας προϊδεάσετε επ’ αυτού; Υπάρχει το δημοσιονομικό περιθώριο για κάτι τέτοιο;

Τα μέτρα που ανακοινώσαμε στη ΔΕΘ αποτελούν ήδη ένα ολοκληρωμένο πακέτο στήριξης της οικογένειας, της μεσαίας τάξης και των νέων. Κάθε πολίτης, μπαίνοντας στην πλατφόρμα https://www.taxcalc2025.minfin.gr/, μπορεί να δει το ετήσιο όφελος για την οικογένειά του. Αυτό ισοδυναμεί με μηνιαία αύξηση μισθού από τον Ιανουάριο ή με γενναία μείωση φόρων που θα φανεί το 2027 για τους ελεύθερους επαγγελματίες.

Για παράδειγμα, μια οικογένεια με δύο παιδιά και εισόδημα 30.000 ευρώ για κάθε γονιό έχει ετήσιο όφελος ,μόνο από τον φόρο εισοδήματος, 2.400 ευρώ. Με τρία παιδιά το ποσό αυξάνεται σε 4.200 ευρώ , δηλαδή μια μηνιαία αύξηση 350 ευρώ για 12 μήνες. Το ίδιο ισχύει και για τους νέους: Ένας 25χρονος με ετήσιο εισόδημα 19.000 ευρώ έχει όφελος 2.243 ευρώ το χρόνο ή 186 ευρώ τον μήνα.

Καταλαβαίνω την αγωνία των πολιτών, αλλά δεν μπορούμε να συζητάμε για τα επόμενα μέτρα , χωρίς καν να έχουν εφαρμοστεί αυτά που ήδη ανακοινώσαμε. Η προτεραιότητά μας είναι να δούμε την απόδοσή τους στην πράξη, στο εισόδημα και στην καθημερινότητα. Οποιαδήποτε επόμενη απόφαση θα κριθεί αποκλειστικά από την πορεία της οικονομίας και τα δημοσιονομικά δεδομένα εκείνης της εποχής.

Οι φοροαπαλλαγές της ΔΕΘ ωστόσο εξουδετερώνονται στην πραγματικότητα από την επίμονη ακρίβεια, που ταλαιπωρεί εκατοντάδες χιλιάδες νοικοκυριά. Αυτό δεν σας απασχολεί;

Δεν ισχυριζόμαστε ότι με μια φορολογική ελάφρυνση λύνεται απολύτως το πρόβλημα. Όμως είναι μια μόνιμη ανάσα που μένει στην τσέπη του πολίτη. Ταυτόχρονα, τα τελευταία στοιχεία δείχνουν ότι ο πληθωρισμός έχει υποχωρήσει στο 1,8%, σημαντικά χαμηλότερα από πέρυσι. Αυτό σημαίνει ότι οι τιμές σταθεροποιούνται, χωρίς βέβαια να έχει εξαφανιστεί η πίεση στο καλάθι του σούπερ μάρκετ.

Η στρατηγική μας είναι διπλή: Να μειώνουμε σταθερά τους φόρους και να παρεμβαίνουμε με ελέγχους και μέτρα στην αγορά, ώστε το εισόδημα των πολιτών να αποκτά πραγματική αξία. Έτσι, βήμα-βήμα, η ακρίβεια θα υποχωρεί και η καθημερινότητα θα βελτιώνεται.

Με τα ενοίκια να έχουν εκτοξευθεί, οι τελευταίες φορολογικές ρυθμίσεις για τα κλειστά ακίνητα ήταν ένα πρώτο βήμα. Θα επιβάλετε πιο αυστηρούς κανόνες στη βραχυχρόνια μίσθωση, προκειμένου να επιστρέψουν περισσότερα σπίτια στη μακροχρόνια αγορά;

Με τις ρυθμίσεις που προωθούμε, δίνουμε κι άλλα κίνητρα στους ιδιοκτήτες να βγάλουν κλειστά ακίνητα στην αγορά. Για παράδειγμα, η φοροαπαλλαγή δεν θα περιορίζεται πλέον στα 120 τ.μ. για πολύτεκνους — θα υπάρχει αύξηση κατά 20 τ.μ. για κάθε παιδί πάνω από τα δύο.

Εκπαιδευτικοί, γιατροί, νοσηλευτές, ένστολοι και στελέχη των σωμάτων ασφαλείας θα μπορούν να νοικιάζουν με εξαμηνιαία συμβόλαια, χωρίς να κινδυνεύει ο ιδιοκτήτης να χάσει το όφελος της τριετίας. Επιπλέον, αν ο ενοικιαστής φύγει πρόωρα, η απαλλαγή δεν θα απορρίπτεται, εφόσον εντός τριμήνου βρεθεί νέος μισθωτής. Με αυτά τα βήματα θέλουμε να αυξήσουμε την προσφορά κατοικιών και να δώσουμε ουσιαστική λύση στο στεγαστικό.

Στη βραχυχρόνια μίσθωση, παρακολουθούμε στενά τις εξελίξεις. Δεν θέλουμε να «δαιμονοποιήσουμε» έναν κλάδο που δίνει σημαντικά έσοδα στη χώρα, αλλά είναι σαφές ότι πρέπει να βρεθεί μια ισορροπία ανάμεσα στην τουριστική αξιοποίηση και στη δυνατότητα των πολιτών να έχουν προσιτή στέγη.

Ήδη έχουμε πάρει μέτρα και επεκτείνουμε το 2026 την απαγόρευση διάθεσης νέων κατοικιών σε τρία διαμερίσματα της Αττικής. Ωστόσο, οι έκτακτες συνθήκες στο στεγαστικό μας αναγκάζουν να εξετάζουμε πρόσθετες παρεμβάσεις. Υπάρχουν εισηγήσεις για πιο αυστηρούς περιορισμούς στην προσφορά, έως και μέτρα που επηρεάζουν τη φορολόγηση της βραχυχρόνιας μίσθωσης. Δεν έχουμε λάβει ακόμη αποφάσεις, αλλά είναι σαφές ότι, αν χρειαστεί, θα κινηθούμε αποφασιστικά για να αυξηθεί η διαθεσιμότητα κατοικιών.

Τόσο ο πρωθυπουργός όσο και εσείς προεξοφλείτε στις δημόσιες τοποθετήσεις σας τη θετική πορεία της ελληνικής οικονομίας τους επόμενους μήνες. Δεν ανησυχείτε μήπως επηρεαστεί από την ύφεση σε αρκετά κράτη – μέλη της ευρωζώνης; Θεωρείτε πως η ελληνική οικονομία είναι επαρκώς θωρακισμένη;

Παρακολουθούμε με προσοχή τις εξελίξεις στην ευρωζώνη, όπου αρκετά κράτη-μέλη καταγράφουν επιβράδυνση ή και ύφεση. Η Ελλάδα όμως έχει μπει σε διαφορετική τροχιά. Το 2025 η οικονομία μας αναπτύσσεται με ρυθμό κοντά στο 2,2–2,3%, σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την Τράπεζα της Ελλάδος, υπερβαίνοντας κατά πολύ τον ευρωπαϊκό μέσο όρο.

Η ανεργία μειώνεται σταθερά: Υποχώρησε σε 8,1% τον Αύγουστο, με μείωση των ανέργων κατά σχεδόν 72.000 άτομα σε σχέση με πέρυσι. Οι επενδύσεις ανακάμπτουν, ο τουρισμός έφερε αυξημένα έσοδα στη χώρα.

Αυτά τα στοιχεία δείχνουν ότι η ελληνική οικονομία είναι σήμερα πιο ανθεκτική απέναντι σε εξωτερικές αναταράξεις. Δεν εφησυχάζουμε. Με συνετή δημοσιονομική πολιτική, επενδύσεις και μεταρρυθμίσεις, στοχεύουμε να μετατρέπουμε αυτήν την ανάπτυξη σε πραγματικό όφελος για το εισόδημα των πολιτών.

Συναντηθήκατε με την Ευρωπαία εισαγγελέα Λάουρα Κοβέσι, η οποία εκφράστηκε δημόσια πολύ θερμά για εσάς. Η συζήτηση περιορίστηκε στα τελωνεία ή επεκτάθηκε και στα σκάνδαλα τα οποία διερευνά η κ. Κοβέσι στη χώρα;

Η συζήτηση με την κα Κοβέσι ήταν εξαιρετικά εποικοδομητική. Εστιάσαμε κυρίως στο πώς θα ενισχύσουμε ακόμα περισσότερο τη συνεργασία μας με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, ώστε να χτυπήσουμε πιο αποτελεσματικά τη φορολογική και τελωνειακή απάτη.

Της παρουσιάσαμε το πρόγραμμα Customs NextGEN, το μεγάλο σχέδιο που έχουμε βάλει μπροστά για τον εκσυγχρονισμό των τελωνείων , με έμφαση στην ψηφιοποίηση, τη στοχοποίηση φορτίων και την καλύτερη επιτήρηση στα σύνορα. Μιλήσαμε επίσης για το πώς μπορούμε να αξιοποιήσουμε σύγχρονα εργαλεία ανάλυσης κινδύνου, να ενισχύσουμε τη διασυνοριακή ανταλλαγή δεδομένων και να έχουμε ακόμα πιο στενή συνεργασία στις έρευνες. Θα ενισχύσουμε το γραφείο της Ευρωπαικής Εισαγγελίας στην Αθήνα , ώστε να επιταχυνθούν οι έρευνες και να επισπευσθούν τα αποτελέσματα. Σε όλα όσα συζητήσαμε για τη φορολογική και τελωνειακή απάτη , υπήρξε συμφωνία γιατί οι στόχοι μας είναι κοινοί. Διαφάνεια, προστασία του προϋπολογισμού και καταπολέμηση κάθε μορφής απάτης που στερεί πόρους από τους πολίτες. Υπάρχει βούληση, τόσο από την πλευρά της Ελλάδας όσο και από την πλευρά της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, να προχωρήσουμε μαζί σε πιο δυναμικές δράσεις.

Παρά το θετικό αντίκτυπο των εξαγγελιών της ΔΕΘ, το δημοσκοπικό ποσοστό της Νέας Δημοκρατίας είναι προς το παρόν πολύ μακριά από τον πήχη της αυτοδυναμίας. Θεωρείτε ότι το κυβερνών κόμμα είναι έτοιμο να κάνει κυβερνητικές συμπράξεις, εφόσον κάτι τέτοιο απαιτηθεί; Εάν ναι, με ποιο ή ποια κόμματα θα μπορούσατε να επιτύχετε συναινέσεις;

Η Νέα Δημοκρατία και ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχουν ως στόχο την αυτοδυναμία, γιατί μόνο έτσι μπορεί να προχωρήσει με σταθερότητα και αποφασιστικότητα το σχέδιο μεταρρυθμίσεων που χρειάζεται η χώρα. Αυτό, ωστόσο, θα το αποφασίσουν με την ψήφο τους οι πολίτες.

Εμείς έχουμε αποδείξει ότι μπορούμε να συνεργαστούμε όταν πρόκειται για το εθνικό συμφέρον. Το ερώτημα είναι αν η αντιπολίτευση μπορεί να ξεπεράσει είτε το «όχι σε όλα» , είτε τη διαρκή της αμφισημία όταν μιλάμε για το ΠΑΣΟΚ. Η χώρα δεν μπορεί να προχωρήσει με «ναι μεν αλλά». Χρειάζεται καθαρές απαντήσεις και καθαρές επιλογές.

Έντονη φημολογία επικρατεί τις τελευταίες εβδομάδες σχετικά με τη δημιουργία νέου κόμματος από τον πρώην πρωθυπουργό, Αντώνη Σαμαρά. Σας ανησυχεί ακόμη ένας «ανταγωνιστής» στα δεξιά της Νέας Δημοκρατίας;

Η Νέα Δημοκρατία συμπληρώνει 51 χρόνια πορείας. Είναι η μακροβιότερη παράταξη της χώρας, γιατί πάντοτε κατάφερνε να ενώνει ευρύτερες δυνάμεις γύρω από τον κοινό στόχο της σταθερότητας και της προόδου.

Κατά τη γνώμη μου, εκείνο που προέχει είναι το εθνικό συμφέρον: Να πολλαπλασιάζουμε τις δυνάμεις μας αντί να τις διασπούμε. Η Ελλάδα χρειάζεται ενότητα και καθαρό προσανατολισμό στο μέλλον.

