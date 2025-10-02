Οικονομία | Διεθνή

Κάζακς (ΕΚΤ): Θα διατηρηθούν τα επιτόκια στο 2% εάν δεν υπάρξουν περαιτέρω σοκ

Μάρτινς Καζάκς / Πηγή Φωτογραφίας: Getty Images - Ideal Image
Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα μπορεί να διατηρήσει τα επιτόκια στα ίδια επίπεδα, εκτός εάν η οικονομία υποστεί άλλο ένα σοκ, σύμφωνα με το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου Μάρτινς Κάζακς.

«Εάν δεν συμβεί κάτι σημαντικό, τότε τα επιτόκια μπορούν να παραμείνουν εκεί, αλλά φυσικά η αβεβαιότητα είναι υψηλή», δήλωσε ο Κάζακς την Πέμπτη σε συνέντευξή του στον ιστότοπο Delfi.

«Αν το δούμε από τη σημερινή οπτική γωνία, το επιτόκιο 2% της ΕΚΤ είναι πολύ κατάλληλο» τόνισε.

Τα σχόλια του Κάζακς υποστηρίζουν την άποψη ότι η ΕΚΤ θα διατηρήσει το τρέχον επίπεδο του κόστους δανεισμού, αφού το μείωσε στο μισό σε διάστημα ενός έτους, καθώς ο πληθωρισμός υποχώρησε και η οικονομία αντιμετώπισε αντιξοότητες από το εμπόριο, όπως αναφέρει το Bloomberg.

Η ΕΚΤ «κρατά τα μάτια της ανοιχτά» σε κάθε συνεδρίαση και έχει «πλήρη ελευθερία δράσης» σε περίπτωση που τα επιτόκια χρειαστεί να αυξηθούν ή να μειωθούν, τόνισε.

