Τιμές-σοκ σε καφέ και κακάο «ψαλιδίζουν» το αγροτικό πλεόνασμα της ΕΕ κατά 11 δισ. ευρώ!

Σε τροχιά συρρίκνωσης εισήλθε το εμπορικό πλεόνασμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον κλάδο των αγροδιατροφικών προϊόντων κατά το πρώτο εξάμηνο του 2025, καθώς η εκρηκτική άνοδος των τιμών σε βασικά εισαγόμενα είδη, όπως ο καφές και το κακάο, αντιστάθμισε την κατά τα άλλα σταθερή πορεία των ευρωπαϊκών εξαγωγών.

Σύμφωνα με την τελευταία έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, το εμπορικό πλεόνασμα της ΕΕ διαμορφώθηκε στα 21,9 δισ. ευρώ, καταγράφοντας μια ανησυχητική πτώση ύψους 10,9 δισ. ευρώ σε σύγκριση με την ίδια περίοδο του 2024. Η εξέλιξη αυτή αποδίδεται σχεδόν αποκλειστικά στην αύξηση της αξίας των εισαγωγών, η οποία υπερκάλυψε τη μικρή άνοδο των εξαγωγών.

Εισαγωγές

Η συνολική αξία των εισαγωγών αγροδιατροφικών προϊόντων στην ΕΕ εκτοξεύτηκε στα 96,8 δισ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 16% σε σχέση με το πρώτο εξάμηνο του 2024. Ο κύριος μοχλός πίσω από αυτή την αύξηση ήταν οι διεθνείς τιμές των εμπορευμάτων και όχι ο όγκος.

● Καφές, Κακάο και Μπαχαρικά: Η συγκεκριμένη κατηγορία προϊόντων πρωταγωνίστησε, με την αξία των εισαγωγών της να αυξάνεται κατά 8,1 δισ. ευρώ (+60%). Ειδικότερα, οι τιμές εισαγωγής για το κακάο διπλασιάστηκαν, ενώ για τον καφέ αυξήθηκαν κατά 62%.

● Κύριες Χώρες Προέλευσης: Η άνοδος των τιμών του κακάο οδήγησε σε αύξηση 66% της αξίας των εισαγωγών από την Ακτή Ελεφαντοστού. Παράλληλα, οι εισαγωγές από τον Καναδά διπλασιάστηκαν (+101%), κυρίως λόγω αυξημένων ροών ελαιοκράμβης, καλαμποκιού και σιταριού.

● Αντίθετη Πορεία: Στον αντίποδα, οι εισαγωγές από την Ουκρανία μειώθηκαν κατά 13% και από τη Ρωσία κατά 73%.

Εξαγωγές

Από την πλευρά των εξαγωγών, η εικόνα ήταν πιο σταθερή. Η συνολική αξία για το πρώτο εξάμηνο του 2025 ανήλθε στα 118,7 δισ. ευρώ, σημειώνοντας οριακή αύξηση 2% (+2,6 δισ. ευρώ) σε σχέση με το 2024.

● Κορυφαίοι Προορισμοί: Το Ηνωμένο Βασίλειο παρέμεινε ο κορυφαίος προορισμός, με τις εξαγωγές να αυξάνονται κατά 5%. Αύξηση σημειώθηκε επίσης προς τις ΗΠΑ (+5%) και την Ελβετία (+10%). Αντίθετα, οι εξαγωγές προς την Κίνα υποχώρησαν κατά 10%, κυρίως λόγω μειωμένης ζήτησης για σιτηρά.

● Προϊόντα-Πρωταγωνιστές: Η αύξηση των τιμών του κακάο λειτούργησε θετικά για τις ευρωπαϊκές εξαγωγές σοκολάτας και ειδών ζαχαροπλαστικής, οι οποίες αυξήθηκαν σε αξία κατά 20%.

● Προϊόντα που Υστέρησαν: Οι εξαγωγές σιτηρών δέχθηκαν το μεγαλύτερο πλήγμα, με την αξία τους να μειώνεται κατά 22% λόγω της πτώσης του όγκου εξαγωγών κατά 27%.

Συμπερασματικά, τα στοιχεία του πρώτου εξαμήνου του 2025 καταδεικνύουν την ευπάθεια της ευρωπαϊκής αγροδιατροφικής αγοράς στις έντονες διακυμάνσεις των παγκόσμιων τιμών, μια συνθήκη που ασκεί άμεση πίεση στο εμπορικό της ισοζύγιο και προμηνύει προκλήσεις για την ευστάθεια των τιμών στην εσωτερική αγορά.