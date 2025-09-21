Κάζακς (ΕΚΤ): Θα προσαρμόσουμε τα επιτόκια αν χρειαστεί αλλά δεν χρειάζεται να βιαστούμε

«Ο πληθωρισμός θα κινηθεί γύρω στο 2% και κατά την άποψή μου κάποιες μικρές αποκλίσεις μπορούν εύκολα να αγνοηθούν», υπογράμμισε.

Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα μπορεί να διαχειριστεί τον πληθωρισμό λίγο κάτω από το 2% και θα πρέπει να αξιολογήσει προσεκτικά εάν απαιτούνται νέες παρεμβάσεις, σύμφωνα με το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, Μάρτιν Κάζακς.

Όπως μεταδίδει το Bloomberg, ο διοικητής της κεντρικής τράπεζας της Λετονίας υποστήριξε πως θα ήταν «αφελές» να πιστεύει κάποιος ότι οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής μπορούν να διατηρούν τις τιμές ακριβώς στον στόχο ανά πάσα στιγμή και τόνισε ότι δεν είναι πρέπον η ΕΚΤ να προσαρμόζει τα επιτόκια κάθε φορά που υπάρχει απόκλιση.

«Δεν χρειάζεται να βιαστούμε και ως κεντρική τράπεζα δεν μπορούμε να αλλάζουμε στάση σε κάθε συνεδρίαση. Θα προσαρμόσουμε τα επιτόκια εάν υπάρχει ανάγκη, αλλά αυτή τη στιγμή έχουμε επιτύχει τον στόχο του 2%», σημείωσε.

Παρ' ότι ο Κάζακς άφησε ελάχιστο περιθώριο για μία μείωση επιτοκίων τον Οκτώβριο, κράτησε ανοιχτό το ενδεχόμενο για τον Δεκέμβριο. «Η συνεδρίαση του Δεκεμβρίου θα είναι πολύ πιο πλούσια σε δεδομένα, ιδιαίτερα με τις νέες προβλέψεις», και δεν απέκλεισε «μικρό» βήμα, αν αυτό κριθεί αναγκαίο.

Για τις προοπτικές του πληθωρισμού, ο αξιωματούχος της ΕΚΤ ανέφερε ότι παραμένουν «εξαιρετικά αβέβαιες». Σύμφωνα με τον ίδιο, η «πιθανή και γρήγορη» ανατίμηση του ευρώ, οι αποπληθωριστικές πιέσεις λόγω αυξημένων εισαγωγών από την Κίνα και η εφαρμογή του νέου συστήματος εμπορίας εκπομπών θα πρέπει να παρακολουθούνται στενά.

