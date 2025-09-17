Το μεγάλο ξεκαθάρισμα του Αναπτυξιακού: Πρόστιμα και ανακτήσεις για να κλείσει η «μαύρη τρύπα»

Με πρόστιμα για τις επιχειρήσεις που επιδοτήθηκαν και δεν υποβάλλουν στοιχεία και ανακτήσεις για επενδύσεις που δεν ολοκληρώθηκαν ποτέ προχωρά το μεγάλο ξεκαθάρισμα του Αναπτυξιακού.

Με πρόστιμα για τις επιχειρήσεις που επιδοτήθηκαν και δεν υποβάλλουν στοιχεία και ανακτήσεις για επενδύσεις που δεν ολοκληρώθηκαν ποτέ προχωρά το μεγάλο ξεκαθάρισμα του Αναπτυξιακού για το οποίο έχει δεσμευθεί ο υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος. Την ίδια ώρα τρέχουν τα πρώτα καθεστώτα του νέου Αναπτυξιακού με τις αιτήσεις να κλείνουν στις 10 Οκτωβρίου.

Με υπουργικές αποφάσεις των προηγούμενων ημερών καθορίστηκαν πρόστιμα στις επιχειρήσεις οι οποίες δεν υποβάλλουν κάθε χρόνο τα προβλεπόμενα στοιχεία που τεκμηριώνουν την παραγωγική λειτουργία της επένδυσης για την οποία επιδοτήθηκαν από τους Αναπτυξιακούς Νόμους 2004, 2011, 2016 και 2022. Τα πρόστιμα αυτά φτάνουν το 0,5% της επιχορήγησης για κάθε χρόνο κατά τον οποίο δεν υποβάλλονται στοιχεία.

Οι επιχειρήσεις οφείλουν να υποβάλλουν στις αρμόδιες υπηρεσίες στοιχεία που τεκμηριώνουν τη συμμόρφωση με τις υποχρεώσεις τους, καθώς και την εγκριτική απόφαση υπαγωγής, εντός δύο μηνών από τη συμπλήρωση κάθε χρόνου λειτουργίας της ενισχυθείσας επένδυσης.

Δειγματοληπτικός έλεγχος για τις ενισχύσεις του Αναπτυξιακού

Ακόμη καθιερώνεται ετήσιος δειγματοληπτικός έλεγχος σε ποσοστό 10% έως 20% των επιχειρήσεων που έχουν υπαχθεί στους αναπτυξιακούς νόμους. Ο έλεγχος περιλαμβάνει την επαλήθευση της νόμιμης λειτουργίας, των οικονομικών στοιχείων, των θέσεων εργασίας, του δυναμικού παραγωγής και της τήρησης των ειδικών όρων της απόφασης υπαγωγής. Σε περίπτωση που διαπιστωθούν ανακρίβειες σε σχέση με τις δηλώσεις επιβάλλονται πρόστιμα.

Υπό νέο έλεγχο θα βρεθούν και οι επιχειρήσεις, οι οποίες έχουν λάβει πιστοποίηση ολοκλήρωσης των επενδυτικών τους σχεδίων από ορκωτούς λογιστές ή ελεγκτικές εταιρείες βάσει όσον προβλέπει ο νόμος του 2022. Ειδικότερα, με απόφαση του κ. Θεοδωρικάκου συστήνονται Τριμελείς Επιτροπές Ελέγχου, οι οποίες επανεξετάζουν δειγματοληπτικά (σε ποσοστό 30%) τα εν λόγω επενδυτικά σχέδια. Ο έλεγχος διενεργείται εντός 45 ημερών από τη συγκρότηση κάθε Επιτροπής. Σε περίπτωση σοβαρών αποκλίσεων, οι υποθέσεις διαβιβάζονται στην Επιτροπή Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων (ΕΛΤΕ) για περαιτέρω έλεγχο και πιθανή επιβολή πειθαρχικών κυρώσεων.

Αναπτυξιακός: Σαφάρι για τις χαμένες επιδοτήσεις

Οι παραπάνω υπουργικές αποφάσεις έρχονται σε συνέχεια της προσπάθειας για την ανάκτηση χαμένων επιδοτήσεων από παλαιότερους Αναπτυξιακούς Νόμους σε επενδύσεις που δεν ολοκληρώθηκαν ποτέ ή που δεν λειτούργησαν όπως προβλεπόταν.

Ήδη τους τελευταίους μήνες έχει ξεκινήσει ένα μεγάλο σαφάρι για επενδύσεις που ενισχύθηκαν και δεν ολοκληρώθηκαν. Ήδη έχουν δοθεί εντολές για εισπράξεις 55 εκατ. ευρώ προς την ΑΑΔΕ από επενδύσεις παλαιότερων αναπτυξιακών νόμων που δεν ολοκληρώθηκαν και οι έλεγχοι συνεχίζονται.

Οι υποθέσεις πάντως είναι «βουνό» με τις εκτιμήσεις να ανεβάζουν το ποσό των χαμένων ενισχύσεων όλων των αναπτυξιακών από το 2004 και μετά σε πάνω από τα 5 δισ. ευρώ. Το πρόβλημα είναι ότι πολλές από αυτές τις επιχειρήσεις έχουν πτωχεύσει, ή έχουν κλείσει ή δεν διαθέτουν περιουσιακά στοιχεία εδώ και χρόνια.

Στην τελική ευθεία τρία καθεστώτα επιδοτήσεων

Στο μεταξύ, τρέχουν τα τρία πρώτα καθεστώτα του νέου Αναπτυξιακού Νόμου που θα μοιράσουν συνολικές επιδοτήσεις 450 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων 225 εκατ. ευρώ επιχορηγήσεις και 225 εκατ. ευρώ φοροαπαλλαγές με τις αιτήσεις να κλείνουν στις 10 Οκτωβρίου.

Το νέα καθεστώτα του νέου Αναπτυξιακού Νόμου, που έχουν ως στόχο την ενίσχυση των επενδύσεων στην μεταποίηση και τα logistics (καθεστώς «Μεταποίηση και Εφοδιαστική Αλυσίδα») στις παραμεθόριες περιοχές και περιοχές της χώρας που αντιμετωπίζουν σημαντικά οικονομικά και δημογραφικά προβλήματα (καθεστώς «Περιοχών Ειδικής Ενίσχυσης») καθώς και των μεγάλων επενδύσεων προϋπολογισμού άνω των 15 εκατ. ευρώ.

Μετά την ολοκλήρωση της υποβολής επενδυτικών σχεδίων θα ακολουθήσει αξιολόγηση και έγκριση των σχεδίων με το νέο νόμο να θέτει αυστηρή προθεσμία 90 ημερών για την ολοκλήρωση της διαδικασίας.

Το κάθε καθεστώς έχει προϋπολογισμό 150 εκατ. ευρώ τα μισά εκ των οποίων θα διατεθούν με τη μορφή φοροαπαλλαγής επί των κερδών της επιχείρησης που υλοποιεί την επένδυση και τα υπόλοιπα 75 εκατ. ευρώ ως επιχορήγηση για εξοπλισμό-υποδομές, leasing ή για τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.

Σημειώνεται πως πέρα από τις επιχορηγήσεις και τις φοροαπαλλαγές τα επενδυτικά σχέδια που θα ενταχθούν στα καθεστώτα των μεγάλων επενδύσεων και των παραμεθόριων περιοχών θα μπορούν να βγάλουν και fast track άδειες.

Αξίζει να σημειωθεί ότι υπάρχει η δυνατότητα αίτησης μιας συγκεκριμένης επένδυσης σε περισσότερα του ενός καθεστώτα. Για παράδειγμα μια επιχείρηση που σχεδιάζει επένδυση για νέα μεταποιητική μονάδα σε παραμεθόρια περιοχή με προϋπολογισμό άνω των 15 εκατ. ευρώ μπορεί να υποβάλλει αίτηση και στα τρία καθεστώτα και αν ενταχθεί σε ένα από αυτά οι υπόλοιπες αιτήσεις αμέσως αποσύρονται.