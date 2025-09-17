Πού επενδύουν οι νέοι Έλληνες

Σχεδόν ένας στους τρεις νέους Έλληνες (18-34) επιλέγουν πλέον τις επενδύσεις σε μετοχές και ETF για να αυξήσουν μακροπρόθεσμα την περιουσία τους.

Οι νέες γενιές στην Ελλάδα αρχίζουν να εξερευνούν εναλλακτικές επιλογές για τη δημιουργία περιουσίας μακροπρόθεσμα. Αν και οι επενδύσεις σε ακίνητα παραμένουν ως η προτιμώμενη επιλογή για την πλειονότητα της Gen Z, πολλοί νέοι στρέφονται προς τις κεφαλαιαγορές, κυρίως σε μετοχές και διαπραγματεύσιμα αμοιβαία κεφάλαια (ETF). Η στροφή αυτή ενδέχεται να σχετίζεται με τη συνεχιζόμενη άνοδο των τιμών κατοικίας, η οποία υπερβαίνει σταθερά την αύξηση του διαθέσιμου εισοδήματος στην Ελλάδα.

Τη συγκεκριμένη τάση αναδεικνύει πρόσφατη μελέτη του Κέντρου Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών (ΚΕΠΕ), υποδεικνύοντας τη διεύρυνση του χάσματος οικονομικής βιωσιμότητας. Παράγοντες όπως η δυναμική των επενδύσεων, συμπεριλαμβανομένου του αντίκτυπου του προγράμματος Golden Visa, έχουν συμβάλει στην περαιτέρω αύξηση των τιμών των ακινήτων, καθιστώντας την αγορά τους ολοένα και λιγότερο προσιτή για τους νεότερους Έλληνες επενδυτές.

Μια νέα επενδυτική προσέγγιση της Gen Z

Σε νέα πανευρωπαϊκή έρευνα που ανατέθηκε από τη Revolut και διεξήχθη από την εταιρεία ερευνών Dynata, σε συνδυασμό με τα εσωτερικά δεδομένα της Revolut, αποκαλύπτεται πώς η νέα γενιά αναδιαμορφώνει τους κανόνες της μακροπρόθεσμης δημιουργίας περιουσίας. Σε όλη την Ευρώπη, το 37% των ατόμων ηλικίας 18-24 ετών αναφέρουν ως πρώτη επιλογή για μακροπρόθεσμη επένδυση τις μετοχές και τα διαπραγματεύσιμα αμοιβαία κεφάλαια (ETF), ξεπερνώντας τα ακίνητα, τα οποία επιλέχθηκαν ως κύρια επενδυτική κατηγορία από το 30% των ερωτηθέντων της Gen Z.

Πρόκειται μάλιστα για την ηλικιακή ομάδα που εμφανίζει τη μικρότερη εμπιστοσύνη στα ακίνητα ως επενδυτική ευκαιρία. Αντίθετα, τα ακίνητα διατηρούν την κυρίαρχη θέση τους στις προτιμήσεις των ατόμων ηλικίας 45-64 ετών, με περίπου το ένα τρίτο να τα θεωρεί ως την κορυφαία επιλογή για τη δημιουργία μακροπρόθεσμης περιουσίας.

Στην Ελλάδα, η εικόνα εμφανίζεται πιο διαφοροποιημένη. Παρότι τα ακίνητα παραμένουν η κορυφαία επιλογή για το 44% των ερωτηθέντων, οι νεότερες γενιές δείχνουν αυξανόμενο ενδιαφέρον για τις κεφαλαιαγορές ως μέσο επένδυσης. Συγκεκριμένα, το 32% των ατόμων ηλικίας 18-34 ετών αναφέρουν τις μετοχές και τα ETF ως την κύρια επενδυτική τους επιλογή, κατατάσσοντάς τα στη δεύτερη θέση πίσω από τα ακίνητα. Οι μετοχές και τα ETF επικρατούν στις προτιμήσεις έναντι άλλων εναλλακτικών κατηγοριών επένδυσης, όπως τα ομόλογα (σταθερού εισοδήματος), τα πολύτιμα μέταλλα (π.χ. ο χρυσός) και τα κρυπτονομίσματα. Όσον αφορά στο σύνολο των ηλικιακών ομάδων, τα στοιχεία δείχνουν ότι οι γυναίκες συμμετέχουν λιγότερο σε αυτόν τον τύπο επενδύσεων σε σύγκριση με τους άνδρες. Σύμφωνα με την έρευνα, μόλις το 14% των γυναικών επιλέγουν τις μετοχές και τα ETF ως βασική επενδυτική κατηγορία, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό στους άνδρες είναι σχεδόν διπλάσιο (30%).

Οι νέοι επενδυτές στρέφονται στα ETF

Μια νέα γενιά αναλαμβάνει σημαντικό ρόλο στη συμμετοχή στις κεφαλαιαγορές στην Ελλάδα, με το 57% όλων των επενδυτών της Revolut στη χώρα να είναι ηλικίας 18-34 ετών. Οι Έλληνες επενδυτές της Gen Z γενιάς δείχνουν επίσης προτίμηση στη διαφοροποίηση: τα χαρτοφυλάκιά τους κατέχουν το μεγαλύτερο μερίδιο σε ETF (21%) σε σχέση με οποιαδήποτε άλλη ηλικιακή ομάδα στην πλατφόρμα της Revolut. Τα εσωτερικά δεδομένα δείχνουν επίσης τεράστια αύξηση σε σχέση με πέρυσι, τόσο όσον αφορά τον αριθμό των επενδυτών (περισσότερο από 45%) όσο και το ποσό των χρημάτων που επενδύθηκαν (περισσότερο από 69%). Όσον αφορά τις επαναλαμβανόμενες επενδύσεις, οι νέοι ηλικίας 18-34 ετών εμπιστεύονται περισσότερο την αμερικανική αγορά, με τα ETF που ακολουθούν τον δείκτη S&P 500 να αποτελούν το πιο δημοφιλές επενδυτικό πρόγραμμα μεταξύ των νεότερων γενιών.

Οι νέοι επιλέγουν τη λειτουργία ψιλών για τις επενδύσεις τους

Οι νεότεροι πελάτες συνδυάζουν επίσης την καθημερινή ζωή με τον μακροπρόθεσμο προγραμματισμό. Πολλοί Έλληνες ηλικίας 18-24 ετών χρησιμοποιούν τη λειτουργία στρογγυλοποίησης των ψιλών της Revolut, μετατρέποντας αυτόματα ένα μέρος των καθημερινών αγορών τους σε επενδύσεις. Το γεγονός ότι χρησιμοποιούν αυτή τη λειτουργία σε περίπου 34% των συναλλαγών τους δείχνει ότι οι νεότερες γενιές είναι αρκετά ικανοποιημένες με το να επενδύουν αυτόματα τα ψιλά από τις καθημερινές αγορές τους στο οικονομικό τους μέλλον, που είναι το μεγαλύτερο ποσοστό μεταξύ όλων των ηλικιακών ομάδων στη Revolut.

Υπάρχει μια σαφής αλλαγή στον τρόπο με τον οποίο οι νεότερες γενιές προσεγγίζουν την επίτευξη των οικονομικών τους στόχων. Δεν περιμένουν να αγοράσουν το πρώτο τους σπίτι για να αρχίσουν να χτίζουν το οικονομικό τους μέλλον. Ξεκινούν νωρίτερα, επενδύουν μικρότερα ποσά και χρησιμοποιούν εργαλεία που κάποτε ήταν προνόμιο των επαγγελματιών επενδυτών. Αυτή η τάση είναι άμεσο αποτέλεσμα της αυξημένης χρηματοοικονομικής παιδείας και της προσβασιμότητας σε νέες πλατφόρμες», δηλώνει ο Rolandas Juteika, Επικεφαλής του τμήματος Επενδύσεων και Χρηματιστηριακών Συναλλαγών (EOX) της Revolut.