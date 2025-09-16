Αγροτικές Ενισχύσεις: Κίνδυνος για «βαρίδι» 300 εκατ. στον εθνικό προϋπολογισμό λόγω καθυστερήσεων

Η «κόκκινη γραμμή» της 30ής Ιουνίου του επόμενου έτους για πληρωμές που θα συγχρηματοδοτηθούν από ευρωπαϊκούς πόρους. Τι ισχύει αν η πληρωμή πρέπει να γίνει μετά την προθεσμία. Τι τρέχει με τη Βιολογική Γεωργία και Κτηνοτροφία. Ποιες δράσεις είναι σε εκκρεμότητα. Τι σημαίνει αυτό για τους αγρότες.

Οι επιδοτήσεις και τα πριμ από τα προγράμματα της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΚΑΠ) και του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) αποτελούν βασικό εισόδημα για χιλιάδες αγρότες. Φέτος, αρκετοί παραγωγοί είδαν τις διαδικασίες να καθυστερούν και αναρωτιούνται: «Θα χαθούν τα χρήματα; Από πού θα πληρωθούμε;».

Η «κόκκινη γραμμή» της 30ής Ιουνίου

Σύμφωνα με τους κανονισμούς της ΕΕ, οι ενισχύσεις που αφορούν ένα συγκεκριμένο έτος πρέπει να πληρώνονται το αργότερο έως τις 30 Ιουνίου του επόμενου έτους, για να συγχρηματοδοτηθούν από ευρωπαϊκούς πόρους. Παράδειγμα: Αν η ενίσχυση αφορά το έτος 2024, η πληρωμή πρέπει να ολοκληρωθεί έως τις 30/6/2025, ακόμη κι αν οι αιτήσεις εξετάστηκαν αργότερα.

Τι συμβαίνει όταν η πληρωμή πρέπει να γίνει μετά την προθεσμία;

Ο δικαιούχος δεν χάνει το ποσό της επιδότησης. Αλλάζει, όμως, η πηγή χρηματοδότησης: Μετά τις 30 Ιουνίου, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν καλύπτει τη δαπάνη και το ποσό πληρώνεται εξ ολοκλήρου από τον κρατικό προϋπολογισμό.

Αυτό αφορά και τις περιπτώσεις όπου οι αιτήσεις έγιναν την άνοιξη του 2025, τα αποτελέσματα βγήκαν τον Ιούνιο, αλλά οι ενισχύσεις αφορούν δεσμεύσεις για το έτος 2024 — όπως συνέβη στην τελευταία προκήρυξη της Βιολογικής Γεωργίας και Κτηνοτροφίας. Η προθεσμία για κοινοτική συμμετοχή παραμένει η ίδια (30/6/2025), ανεξάρτητα από το πότε βγήκαν οι εγκρίσεις.

Ποιες δράσεις είναι ακόμη σε εκκρεμότητα είτε λόγω της υπόθεσης ΟΠΕΚΕΠΕ είτε λόγω άλλων παραγόντων; Σύμφωνα με δημοσιεύματα και πληροφορίες από αρμόδιες πηγές τα μεγαλύτερα «απλήρωτα» ποσά αφορούν:

Βιολογική Γεωργία – υπόλοιπο 30% για το 2024 (παλιές δεσμεύσεις)

Νέα βιολογικά (φυτική παραγωγή, ζωική παραγωγή και μελισσοκομία)

Πρόγραμμα για σπάνιες/αυτόχθονες φυλές ζώων

Δράση «Κομφούζιο» (παρεμπόδιση σύζευξης στα οπωροφόρα)

Κάποιες εκταμιεύσεις του Μέτρου 23 (στήριξη ρευστότητας)

Το συνολικό ύψος των εκκρεμοτήτων που, αν δεν πληρωθούν έγκαιρα, θα επιβαρύνουν αποκλειστικά τον κρατικό προϋπολογισμό, υπολογίζεται στα 330-350 εκατομμύρια ευρώ.

Τι σημαίνει αυτό για τους αγρότες

Οι παραγωγοί θα λάβουν κανονικά την ενίσχυση που δικαιούνται, ακόμη κι αν η πληρωμή γίνει μετά την 30ή Ιουνίου. Το πρόβλημα είναι καθαρά δημοσιονομικό: Όσο αργεί η εκκαθάριση, τόσο αυξάνεται το ποσό που θα πληρώσει μόνο του το ελληνικό κράτος, χωρίς τη συγχρηματοδότηση της ΕΕ. Οι επιδοτήσεις δεν χάνονται για τον αγρότη, αλλά η έγκαιρη πληρωμή είναι κρίσιμη ώστε η χώρα να μη χάνει κοινοτικούς πόρους.