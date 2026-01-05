Ράλι για το ασήμι ελέω Βενεζουέλας - Ισχυρή άνοδος και για τον χρυσό

Άλμα σχεδόν 7% για το ασήμι. Ο χρυσός στην αγορά spot σημειώνει άνοδο άνω του 2%. Ισχυρά κέρδη και για τα υπόλοιπα πολύτιμα μέταλλα.

Μεγάλη άνοδο καταγράφουν τα πολύτιμα μέταλλα τη Δευτέρα, καθώς δέχονται ώθηση από τις ραγδαίες εξελίξεις στη Βενεζουέλα λόγω των αμερικανικών επιδρομών που έλαβαν χώρα και είχαν ως αποτέλεσμα τη σύλληψη του Νικολάς Μαδούρο, γεγονός που ενισχύει τη θέση τους ως ασφαλή επενδυτικά καταφύγια.

Ειδικότερα, οι τιμές του χρυσού στην αγορά spot ενισχύονται κατά 2,39% στα 4.333,92 δολάρια ανά ουγγιά, ενώ τα futures στις ΗΠΑ για την παράδοση Φεβρουαρίου προσθέτουν 2,66% στα 4.444,50 δολάρια. Ο χρυσός έκλεισε το έτος με άνοδο 147%, ξεπερνώντας κατά πολύ τον χρυσό, σε αυτό που ήταν το καλύτερο έτος που έχει καταγραφεί ποτέ.

Ειδικότερα, στην αγορά σποτ το ασήμι αυτή την ώρα σημειώνει άλμα 6,86%% στα 75,88 δολάρια ανά ουγγιά, ενώ η πλατίνα καταγράφει κέρδη 4,86% στα 2.232,80 δολάρια/ουγγιά. Το παλλάδιο σημειώνει άνοδο 2,45 στα 1.733 δολάρια/ουγγιά.

Οι Αμερικανικές δυνάμεις συνέλαβαν τον Μαδούρο και τη σύζυγό του το Σάββατο, σε μια επιχείρηση που, σύμφωνα με πληροφορίες, προκάλεσε θανάτους αμάχων, και οδηγήθηκε σε φυλακή στη Νέα Υόρκη. Η αντιπρόεδρος Ντέλσι Ροντρίγκεζ ανέλαβε ως προσωρινή ηγέτης και δήλωσε ότι ο Μαδούρο παραμένει πρόεδρος.

Οι γεωπολιτικές εντάσεις, σε συνδυασμό με τις μειώσεις των επιτοκίων, τις ισχυρές αγορές των κεντρικών τραπεζών και τις εισροές σε διαπραγματεύσιμα αμοιβαία κεφάλαια, συνέβαλαν στην αύξηση της τιμής του χρυσού κατά 64% πέρυσι, τη μεγαλύτερη ετήσια αύξηση από το 1979. Στις 26 Δεκεμβρίου 2025, η τιμή του χρυσού έφτασε στο ρεκόρ των 4.549,71 δολαρίων.

Στον τομέα της νομισματικής πολιτικής, η πρόεδρος της Ομοσπονδιακής Τράπεζας της Φιλαδέλφειας, Άννα Πόλσον, δήλωσε το Σάββατο ότι περαιτέρω μειώσεις των επιτοκίων της κεντρικής τράπεζας ενδέχεται να μην πραγματοποιηθούν μετά από μια ενεργή εκστρατεία χαλάρωσης το περασμένο έτος. Τα σχόλιά της έρχονται σε μια στιγμή που οι επενδυτές εξακολουθούν να αναμένουν τουλάχιστον δύο μειώσεις των επιτοκίων από την Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ φέτος.