Επισήμως «ανεπιθύμητος οργανισμός» η Deutsche Welle στη Ρωσία

Το υπουργείο Δικαιοσύνης της Ρωσίας ταξινόμησε ως «ανεπιθύμητο οργανισμό» τον ραδιοτηλεοπτικό γερμανικό φορέα Deutsche Welle, σε συνέχεια της απόφασης της ρωσικής εισαγγελίας.

Προχθές Κυριακή η ρωσική εισαγγελία είχε προβεί σε αυτόν τον χαρακτηρισμό. Η κάτω βουλή είχε καλέσει την εισαγγελία να προχωρήσει σε αυτή την απόφαση ήδη από τον Αύγουστο του 2024.

Αντιδρώντας στην ανακοίνωση της Κυριακής, η γενική διευθύντρια της DW Μπάρμπαρα Μάσινγκ δήλωσε πως «η ρωσική στάση δεν θα μας αποθαρρύνει».

Η Μόσχα χαρακτηρίζει τακτικά «ανεπιθύμητες» οντότητες που, όπως υποστηρίζει, υπονομεύουν την εθνική της ασφάλεια πράγμα που σημαίνει ότι οι Ρώσοι πολίτες που συνεργάζονται με αυτές ή τις χρηματοδοτούν αντιμετωπίζουν ποινές φυλάκισης έως και πέντε ετών.

Η DW είχε ήδη από το 2022 χαρακτηριστεί «ξένος πράκτορας» στη Ρωσία. Με αυτόν τον τρόπο κατηγοριοποιούνται ΜΜΕ και οργανισμοί που λαμβάνουν ξένη χρηματοδότηση. Παλαιότερα, είχε απαγορευτεί στην DW να μεταδίδει ειδήσεις, το στούντιό της στη Μόσχα υποχρεώθηκε σε έξωση και είχε αποκλειστεί η πρόσβαση στην ιστοσελίδα dw.com από τη χώρα. Μεταξύ των ΜΜΕ που ταξινομούνται ως «ανεπιθύμητοι οργανισμοί» βρίσκονται τα Radio Free Europe/Radio Liberty, Bellingcat, CORRECTIV, Reporters Without Borders και TV Rain.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ