Ειδήσεις | Ελλάδα

Κανόνας 3 δευτερολέπτων: Πώς να ετοιμάσεις τη βαλίτσα των διακοπών στο «άψε σβήσε»

Newsroom
Viber Whatsapp
Μοιράσου το
Κανόνας 3 δευτερολέπτων: Πώς να ετοιμάσεις τη βαλίτσα των διακοπών στο «άψε σβήσε»
Η μέθοδος που θα σε βοηθήσει να φτιάξεις τη βαλίτσα των διακοπών σου σε ελάχιστο χρόνο - χωρίς να τη φορτώσεις με περιττά ρούχα και αξεσουάρ.

Αντίστροφα μετράει ο χρόνος για τα Χριστούγεννα και ως εκ τούτο και για τις διακοπές.

Μια ανάπαυλα από τους έντονους ρυθμούς της καθημερινότητας, πριν την εκπνοή του χρόνου, θεωρείται επιτακτική ανάγκη, συνεπώς η ανυπομονησία και η χαρά είναι απεριόριστα. Και κάπου εδώ, έρχεται το «κεφάλαιο βαλίτσα».

Για κάποιους, αποτελεί βαρετή διαδικασία, ενώ για άλλους είναι κομμάτι αυτής της θετικής διάθεσης που συνοδεύει κάθε φορά ένα ταξίδι.

Αν ανήκεις στην πρώτη κατηγορία - που δεν είναι και μικρή - βρήκαμε τον τρόπο να φτιάξεις εύκολα, γρήγορα και αποτελεσματικά την τέλεια βαλίτσα για κάθε περίσταση.

Διάβασε περισσότερα στο jenny.gr

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάζονται αυτή τη στιγμή

Έρχεται η σούπερ φορολοταρία: Θα μοιράσει 100.000 ευρώ σε τυχερούς φορολογούμενους

Έγραψε ιστορία ο Έλον Μασκ: Πρώτος άνθρωπος με πλούτο 600 δισ. δολαρίων

PwC: Μειώθηκαν τα επιχειρηματικά «ζόμπι» - Απαραίτητη η ανάπτυξη για να μην έχουμε νέα

tags:
Χριστούγεννα
Διακοπές
Φόρτωση BOLM...
gazzetta
gazzetta reader insider insider