Οι επιδοτήσεις και χρηματοδοτήσεις που έρχονται από ΕΣΠΑ και Ταμείο Ανάκαμψης το 2026

Στοχευμένες δράσεις για την ενίσχυση της εξωστρέφειας, της αγροτικής επιχειρηματικότητας και της αμυντικής βιομηχανίας περιλαμβάνει ο σχεδιασμός των επιδοτήσεων και χρηματοδοτήσεων για το 2026, όπως παρουσιάστηκε χθες από τον αναπληρωτή υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκο Παπαθανάση κατά τη συνέντευξη Τύπου για τη εξειδίκευση των μέτρων που ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός από τη ΔΕΘ.

Τι έρχεται από το ΕΣΠΑ 2021-2027

Βρίσκεται σε εξέλιξη η προκήρυξη της δράσης ύψους 200 εκατ. ευρώ για την ενίσχυση της εξωστρέφειας των ΜμΕ στους κλάδους της μεταποίησης και των υπηρεσιών με το ποσοστό επιδότησης ανέρχεται σε 40-50% και το μέγιστο ποσό ενίσχυσης σε 200.000 ευρώ.

Νέες δράσεις του ΕΣΠΑ 2021-2027 που αναμένεται να ξεκινήσουν εντός του 2025 και θα υλοποιηθούν εντός του 2026:

Σχεδιάζεται μια ακόμη δράση εξωστρέφειας που θα απευθύνεται στους κλάδους που εμφανίζουν τη μεγαλύτερη υστέρηση στο εμπορικό ισοζύγιο της χώρας. Η νέα στοχευμένη δράση θα έχει προϋπολογισμό 50 εκατ. ευρώ και στόχος είναι οι επιδοτούμενες επιχειρήσεις να λάβουν την απαραίτητη υποστήριξη για να βελτιώσουν τον εξοπλισμό, τις διαδικασίες και την τεχνογνωσία τους προκειμένου να γίνουν πιο ανταγωνιστικές.

Στο επόμενο διάστημα θα προκηρυχθεί δράση ενίσχυσης της αυτοαπασχόλησης πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης που ενδιαφέρονται να ξεκινήσουν νέα επιχειρηματική δραστηριότητα (γιατροί, μηχανικοί, δικηγόροι κλπ) με συνολικό προϋπολογισμό 70 εκατ. ευρώ.

Αξιοποιείται η ευρωπαϊκή πρωτοβουλία STEP για την ανάπτυξη κρίσιμων τεχνολογιών που ενισχύουν το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα της χώρας. Στο επόμενο διάστημα σχεδιάζεται η χρηματοδότηση δράσης για τις επιχειρήσεις που θα προχωρήσουν σε επενδύσεις στην ανάπτυξη ή και παραγωγή στους τομείς των ψηφιακών τεχνολογιών, της βιοτεχνολογίας και των καθαρών και αποδοτικών περιβαλλοντικά τεχνολογιών. Ο προϋπολογισμός θα ανέρχεται σε περίπου 50 εκατ. ευρώ και βάσει του μηχανισμού STEP θα αφορά όχι μόνο σε μικρομεσαίες όπως ισχύει κανονικά για το ΕΣΠΑ αλλά και σε μεγάλες επιχειρήσεις.

Τρία νέα Ταμεία από την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα

Πέρα από το Ταμείο Επιχειρηματικότητας ΙΙΙ (ΤΕΠΙΧ ΙΙΙ) το οποίο ενισχύθηκε για δεύτερη φορά με επιπλέον πόρου λόγω της υψηλής ζήτησης, κυρίως για επιδοτούμενα δάνεια, εντός του 2026 έρχονται τρία ακόμη νέα Ταμεία:

Ταμείο Αγροτικής Επιχειρηματικότητας με προϋπολογισμό εως 170 εκατ. ευρώ. Οι πόροι του νέου Ταμείου κατανέμονται σε δύο διακριτά χρηματοδοτικά εργαλεία, το Ταμείο Εγγυήσεων για υφιστάμενους και νέους αγρότες και το Ταμείο Συγχρηματοδοτούμενων Μικροδανείων, τα οποία θα καλύψουν όλες τις ανάγκες και προκλήσεις που αντιμετωπίζει ο πρωτογενής κλάδος και ο κλάδος της αγροδιατροφής. Τα χρηματοδοτικά αυτά εργαλεία θα λειτουργούν με συνδυασμό χρηματοδοτικών ενισχύσεων.

Ταμείο Εγγυοδοσίας DeLFI Plus με προϋπολογισμό έως 500 εκατ. ευρώ. Αποτελεί τη συνέχεια του υφιστάμενου Ταμείου Εγγυοδοσίας DeLFI και είναι ένα σύγχρονο χρηματοδοτικό εργαλείο που διευκολύνει την πρόσβαση των ΜμΕ σε επενδυτικά δάνεια με ευνοϊκούς όρους.

Patent Fund – Ταμείο Ευρεσιτεχνιών με προϋπολογισμό περίπου 41 εκατ. ευρώ. Στόχος του Patent Fund είναι η στήριξη και ανάπτυξη των πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων, παρέχοντάς τους κεφάλαια για την κατοχύρωση διεθνών ευρεσιτεχνιών και την εμπορική αξιοποίηση τους. Το Ταμείο φιλοδοξεί να καλύψει ένα χρόνιο χρηματοδοτικό κενό στην ελληνική αγορά, καθώς οι περισσότερες εφευρέσεις είτε παραμένουν ακατοχύρωτες είτε δεν προχωρούν ποτέ σε εμπορική εφαρμογή λόγω έλλειψης κατάλληλων χρηματοδοτικών εργαλείων σε πρώιμα στάδια.

Τα υπόλοιπα προγράμματα χρηματοδότησης

Εντός του 2025 προβλέπεται στο πρόγραμμα «Ελλάδα-Βουλγαρία 2021-2027 η στήριξη σε πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις καθώς και νέους επιχειρηματίες, κοινωνικές επιχειρήσεις και οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών με προϋπολογισμό 5,8 εκατ. ευρώ, μέσω του Ταμείου Μικρών Έργων (Small Project Fund – SPF).

Εντός του 2026 θα ξεκινήσει και το Ταμείο Καινοτομίας Φαρμάκου με 50 εκατ. ευρώ ως πρόσθετο στοιχείο του επενδυτικού clawback το οποίο φτάνει τα 350 εκατ. ευρώ τα οποία προέρχονται από το Ταμείο Ανάκαμψης και από το εθνικό σκέλος του ΠΔΕ.

Στο πρόγραμμα της Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης για τις περιοχές της απολιγνιτοποίησης εντός του 2025 αναμένεται να προκηρυχθεί νέα δράση για την ενίσχυση επενδυτικών σχεδίων από 2.000 – 20.000 ευρώ (καθεστώς de minimis) από νέες και υφιστάμενες πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις στις ηπειρωτικές περιοχές ΔΑΜ (Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας & Δήμοι Μεγαλόπολης, Τρίπολης, Γορτυνίας και Οιχαλίας).

Ακόμη εντός του 2026 θα ξεκινήσει νέος κύκλος δράσεων ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας, μέσω του Γενικού Απαλλακτικού Κανονισμού (Καν. 651/2014), ύψους περίπου 200 εκατ. ευρώ.

Ενίσχυση των επενδύσεων στην Άμυνα και την κατασκευή οχημάτων

Για τις επενδύσεις που θα ξεκινήσουν την τριετία 2026-2028 οι επενδυτικές δαπάνες που αφορούν στους τομείς άμυνας και κατασκευής οχημάτων θα εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα των επιχειρήσεων, κατά τον χρόνο της πραγματοποίησής τους, προσαυξημένες κατά ποσοστό εκατό τοις εκατό (100%).

Επιπλέον στις επενδύσεις αυτές θα δίνεται το κίνητρο της ταχείας αδειοδότησης, όπως γίνεται με τις στρατηγικές επενδύσεις.

Η έκπτωση θα αφορά για νέες επενδύσεις που θα εκκινήσουν στους ακόλουθους τομείς:

Κατασκευή όπλων και πυρομαχικών (ΚΑΔ 25.40)

Κατασκευή μηχανοκίνητων οχημάτων (ΚΑΔ 29.10)

Κατασκευή ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού για μηχανοκίνητα οχήματα (ΚΑΔ 29.31)

Κατασκευή άλλων μερών και εξαρτημάτων για μηχανοκίνητα οχήματα (ΚΑΔ 29.32)

Κατασκευή αεροσκαφών και συναφών μηχανημάτων (ΚΑΔ 30.30)

Κατασκευή στρατιωτικών οχημάτων μάχης (ΚΑΔ 30.40).

Τη διαδικασία της ενίσχυσης και τους συναφείς ελέγχους προϋποθέσεων θα αναλάβει το Υπουργείο Ανάπτυξης.

Οι ενισχύσεις χορηγούνται για αρχική επένδυση ανά περιοχή και αφορούν επενδυτικές δαπάνες σε ενσώματα και άυλα στοιχεία ενεργητικού.

Η επένδυση διατηρείται στην περιοχή όπου χορηγείται η ενίσχυση για τουλάχιστον πέντε έτη, μετά την ολοκλήρωση της επένδυσης.

Το συνολικό ύψος των ενισχύσεων που θα δοθούν με τη μορφή φορολογικής έκπτωσης θα ανέρχεται μέχρι τα 150 εκατ. ευρώ.

Όπως δήλωσε χθες ο αναπληρωτής υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Νίκος Παπαθανάσης, στο πλαίσιο της αναθεώρησης του ΕΣΠΑ 2021-2027 θα υπάρξει και ανακατανομή πόρων με τη δημιουργία ενός νέους καθεστώτος προϋπολογισμού 150 εκατ. ευρώ για την Άμυνα και την Υγεία.

Πόροι ρεκόρ από ΠΔΕ και Ταμείο Ανάκαμψης

Κατά τη χθεσινή συνέντευξη Τύπου, ο κ. Παπαθανάσης σημείωσε πως το 2026 το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) θα φτάσει το ποσό -ρεκόρ των 16,7 δισ. ευρώ. Θα είναι δηλαδή αυξημένο κατά 2,1 δισ. ευρώ ή 16,4% σε σχέση με το ΠΔΕ του 2026. Σημαντικό ρόλο σε αυτό θα παίξει το Ταμείο Ανάκαμψης καθώς το 2026 είναι η τελευταία χρονιά του μηχανισμού και η χώρα μας καλείται να απορροφήσει 7,2 δισ. ευρώ.