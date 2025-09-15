Σύμφωνα με τη Bank of America - Merrill Lynch, η μείωση της προσφοράς εργασίας από μετανάστες μπορεί να υποχρεώσει την αμερικανική οικονομία σε χαμηλότερους ρυθμούς ανάπτυξης.

H επιβράδυνση στην αγορά εργασίας των ΗΠΑ είναι ένα από τα «μέτωπα» που παρακολουθούν στενά οι αγορές. Ειδικά μετά τη μεγάλη καθοδική αναθεώρηση των στοιχείων του Ιουνίου, που οδήγησε στην απόλυση της επικεφαλής της αρμόδιας στατιστικής υπηρεσίας.

Όπως εξηγεί η Bank of America - Merrill Lynch, η επιβράδυνση αυτή αντανακλά πολλούς παράγοντες: από τη διστακτικότητα των εταιρειών να προσλάβουν λόγω της αβεβαιότητας σχετικά με τους δασμούς, μέχρι τη συνταξιοδότηση των baby boomers και την αποχώρησή τους από το εργατικό δυναμικό. Ωστόσο, ένας ακόμη ανασταλτικός παράγοντας είναι η συρρίκνωση της προσφοράς εργατικού δυναμικού μεταναστών, η οποία υπήρξε βασική πηγή ανάπτυξης θέσεων εργασίας στις ΗΠΑ την τελευταία δεκαετία.

Σύμφωνα με τη BofA, η προσφορά εξαρτάται εν μέρει από τη καθαρή μετανάστευση, η οποία, σύμφωνα με εκτιμήσεις, θα μπορούσε φέτος να είναι αρνητική λόγω της μείωσης των αφίξεων μεταναστών και της αύξησης των απελάσεων.

Κατά τη δεκαετία 2010-2019, κατά μέσο όρο 917.000 άτομα εισέρχονταν ετησίως στις ΗΠΑ. Ο αριθμός αυτός αυξήθηκε κατά 3,5 φορές το 2023 και σταθεροποιήθηκε γύρω στα 2,7 εκατομμύρια το 2024. Με βάση τις τελευταίες προβλέψεις του American Enterprise Institute, πιθανότατα το 2025 θα καταγραφεί αρνητική καθαρή μετανάστευση για πρώτη φορά εδώ και δεκαετίες.

Σήμερα, τόσο το μέγεθος του μεταναστευτικού πληθυσμού στις ΗΠΑ, όσο και ο αριθμός των απασχολούμενων που έχουν γεννηθεί στο εξωτερικό βρίσκονται σε χαμηλά έτους. Στις αρχές του 2025 περισσότεροι από 53 εκατομμύρια μετανάστες ζούσαν στις ΗΠΑ και, μέσα σε έξι μήνες, ο πληθυσμός τους μειώθηκε κατά περισσότερο από ένα εκατομμύριο άτομα, καθώς έφυγαν από τη χώρα περισσότεροι μετανάστες από όσους έφτασαν. Ο αριθμός των απασχολούμενων που έχουν γεννηθεί στο εξωτερικό μειώθηκε κατά 1,5 εκατομμύριο, από 32,2 εκατομμύρια τον Μάρτιο σε 30,7 εκατομμύρια τον Ιούλιο, ενώ οι απασχολούμενοι που έχουν γεννηθεί στις ΗΠΑ αυξήθηκαν από 131,2 εκατομμύρια σε 133 εκατομμύρια.

Αυτή η πίεση θα γίνει εντονότερα αισθητή σε κλάδους με υψηλή εξάρτηση από μετανάστες, εξηγούν οι αναλυτές της Bank of America - Merrill Lynch . Οι κλάδοι αυτοί είναι η φιλοξενία και η εστίαση, οι οικοδομικές εργασίες και οι βοηθοί κατ’ οίκον φροντίδας, κλάδοι όπου ήδη καταγράφεται στασιμότητα σε επίπεδο δημιουργίας θέσεων εργασίας από τις αρχές του έτους.

Μακροπρόθεσμα, δεδομένων των δημογραφικών τάσεων που καταγράφονται για τους Αμερικανούς (συνταξιοδοτήσεις, χαμηλότεροι δείκτες γεννήσεων κλπ.), η μετανάστευση, η οποία παραδοσιακά έδινε ώθηση στη δημογραφική δυναμική, έχει πλέον μετατραπεί σε παράγοντα που την περιορίζει.

Μάλιστα, το Γραφείο Προϋπολογισμού του Κογκρέσου εκτιμά ότι χωρίς μετανάστευση ο πληθυσμός των ΗΠΑ από το 2033 θα αρχίσει να μειώνεται.

Όσο τα στοιχεία δείχνουν αδυναμία στην αγορά εργασίας των ΗΠΑ, τόσο ενισχύεται το ενδεχόμενο χαλάρωσης της νομισματικής πολιτικής από τη Fed.

Όπως εξηγούν οι αναλυτές της BofΑ, ο λόγος για τον οποίο παρακολουθούν στενά τις μεταναστευτικές ροές, είναι ότι η μείωση της προσφοράς εργασίας από μετανάστες μπορεί τελικά να οδηγήσει σε χαμηλότερη ανάπτυξη του αμερικανικού ΑΕΠ, λόγω της συρρίκνωσης της αγοράς εργασίας.

Από την άλλη πλευρά, όπως λένε, αυτοί οι περιορισμοί στην προσφορά εργατικού δυναμικού στις ΗΠΑ ίσως προμηνύουν περισσότερες επενδύσεις σε αυτοματοποίηση, ρομποτική και τεχνητή νοημοσύνη.