Γερμανία: Απροσδόκητη πτώση στις βιομηχανικές παραγγελίες τον Ιούλιο

Κάμψη κατέγραψαν τον Ιούλιο οι βιομηχανικές παραγγελίες στην Γερμανία, όπως ανακοίνωσε την Παρασκευή η ομοσπονδιακή στατιστική υπηρεσία της χώρας (Destatis).

Πιο αναλυτικά, οι βιομηχανικές παραγγελίες υποχώρησαν κατά 2,9% τον Ιούλιο σε σχέση με τον Ιούνιο, ενώ οι αναλυτές σε έρευνα του Reuters ανέμεναν αύξηση κατά 0,5%

Χωρίς τις παραγγελίες μεγάλης κλίμακας οι παραγγελίες αυξήθηκαν κατά 0,7% από τον προηγούμενο μήνα.

Παράλληλα, οι νέες παραγγελίες για την περίοδο Μαΐου – Ιουνίου σημείωσαν μικρή αύξηση 0,2% σε σύγκριση με τους προηγούμενους τρεις μήνες.

Τέλος, μετά την αναθεώρηση των προσωρινών στοιχείων, οι νέες παραγγελίες τον Ιούνιο υποχώρησαν κατά 0,2% σε μηνιαία βάση έναντι της αρχικής ανακοίνωσης για πτώση κατά 1,0%.