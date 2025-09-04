Η κυβέρνηση της Σουηδίας θα μειώσει στο μισό τον ΦΠΑ στα τρόφιμα

Η αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Έμπα Μπους δήλωσε πως η μείωση του ΦΠΑ θα είναι προσωρινή και θα ισχύσει από τον Απρίλιο του 2026 έως τον Δεκέμβριο του 2027.

Στη μείωση του ΦΠΑ στα τρόφιμα στο μισό και συγκεκριμένα στο 6%, θα προχωρήσει η κυβέρνηση της Σουηδίας, στο πλαίσιο του προϋπολογισμού για το 2026, δήλωσε σήμερα ο πρωθυπουργός Ουλφ Κρίστερσον σε συνέντευξη Τύπου.

Παράλληλα, η αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Έμπα Μπους δήλωσε πως η μείωση του ΦΠΑ θα είναι προσωρινή και θα ισχύσει από τον Απρίλιο του 2026 έως τον Δεκέμβριο του 2027. «Είναι μια μεταρρύθμιση που θα έχει τον μεγαλύτερο αντίκτυπο στα νοικοκυριά που έχουν περάσει πιο δύσκολα», έγραψε στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης X.

Ο δεξιός κυβερνητικός συνασπισμός δήλωσε την περασμένη εβδομάδα πως ο προϋπολογισμός του 2026, μιας εκλογικής χρονιάς, θα περιλαμβάνει 80 δισ. κορώνες μη χρηματοδοτούμενων μέτρων (δηλαδή δημοσίων δαπανών που δεν χρηματοδοτούνται από έσοδα) προκειμένου να ενισχυθεί η οικονομία. Η κυβέρνηση, η οποία προβλέπει αύξηση 0,9% του ΑΕΠ φέτος και αύξηση 3% το 2026, θα υποβάλει το σχέδιο προϋπολογισμού στο Κοινοβούλιο στις 22 Σεπτεμβρίου. Σύμφωνα με αναλυτές, είναι πιθανόν να περιλαμβάνει μειώσεις στο φόρο εισοδήματος και στη φορολόγηση των εταιριών, καθώς και μη χρηματοδοτούμενες δαπάνες.