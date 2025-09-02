Το νέο πλαίσιο για την προστασία των καταναλωτών έναντι φαινομένων αισχροκέρδειας και αθέμιτων εμπορικών πρακτικών. Ποια μέτρα που βρίσκονται σε ισχύ έως τέλη Οκτωβρίου αναμένεται να πάρουν παράταση και ποια νέα ψηφιακά εργαλεία έρχονται. Προ των πυλών η νέα πρωτοβουλία για μειώσεις τιμών.

Συγκεκριμενοποιείται έτι περαιτέρω, με την έλευση του φθινοπώρου, το πλαίσιο για την προστασία του καταναλωτικού κοινού έναντι αθέμιτων εμπορικών πρακτικών και φαινομένων αισχροκέρδειας, με την ηγεσία του υπουργείου Ανάπτυξης να θέτει ψηλά στην ατζέντα την παρακολούθηση της διαμόρφωσης των τιμών στα βασικά είδη πρώτης ανάγκης που φιγουράρουν στα ράφια των σούπερ μάρκετ, προκειμένου να αποφευχθούν πάση θυσία αδικαιολόγητες ανατιμήσεις.

Την ώρα που ο πληθωρισμός δείχνει να παίρνει ξανά την ανιούσα, το υπουργείο Ανάπτυξης ανεβάζει μάλιστα τους τόνους, προειδοποιώντας την πλευρά των σούπερ μάρκετ να είναι… προσεκτική, καθώς βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη νέος γύρος εντατικών ελέγχων στην αγορά.

«Έχω δώσει εντολή για έναν νέο κύκλο αυστηρών ελέγχων αυτές τις εβδομάδες και θέλω να προειδοποιήσω τους ανθρώπους των σούπερ μάρκετ να είναι πολύ προσεκτικοί. Έχουμε δημιουργήσει έναν κώδικα δεοντολογίας για τις παραπλανητικές εκπτώσεις, έχει δουλέψει καλά ως τώρα και αν έχουν σκεφτεί ορισμένοι ότι θα τον παραβιάσουν, έχουν κάνει λάθος», τόνισε σε ιδιαίτερα αυστηρό ύφος ο υπουργός Ανάπτυξης, Τάκης Θεοδωρικάκος, σε χθεσινή του συνέντευξη στο Open.

Παρατείνεται το μέτρο απαγόρευσης των προσφορών μετά από ανατιμήσεις

Στη διάρκεια της τηλεοπτικής του συνέντευξης ο κ. Θεοδωρικάκος προανήγγειλε την παράταση κάποιων μέτρων που έχουν υιοθετηθεί τα τελευταία χρόνια στη μάχη κατά της ακρίβειας και τα οποία βρίσκονται κοντά στη λήξη τους. «Θα επανεξετάσουμε πράγματα για το θεσμικό πλαίσιο, όπως το να διατηρήσουμε και μετά το τέλος Οκτωβρίου το μέτρο για το πάγωμα των προσφορών σε προϊόντα που ανατιμήθηκαν».

Πρόκειται για το μέτρο που απαγορεύει στους προμηθευτές που έχουν προχωρήσει σε ανατιμήσεις, να προβούν σε προωθητικές ενέργειες/προσφορές για χρονικό διάστημα τριών μηνών. Το μέτρο αφορά σε όλα τα προϊόντα που πωλούνται στα σούπερ μάρκετ και λήγει στις 31 Οκτωβρίου 2025.

Παράλληλα, ως τον Οκτώβριο του 2025 σε ισχύ βρίσκονται επίσης η υποχρεωτική ανακοίνωση αυξήσεων τιμοκαταλόγων από τα σούπερ μάρκετ, η ανακοίνωση των τιμών των οπωροκηπευτικών, όπως επίσης και το «καλάθι του νοικοκυριού». H πρωτοβουλία για το «καλάθι του νοικοκυριού» θεσπίστηκε τον Νοέμβριο του 2022, ενώ τα υπόλοιπα μέτρα ανακοινώθηκαν στα τέλη του 2023 και στις αρχές του 2024.

Έρχεται και φέτος πρωτοβουλία για μειώσεις τιμών στο ράφι

Την ίδια στιγμή, όπως έχει ήδη αναφέρει από την προηγούμενη εβδομάδα το insider.gr, η ηγεσία του υπουργείου αναμένεται να προτάξει ξανά το στοίχημα για νέες μειώσεις τιμών σε βασικά είδη πρώτης ανάγκης προκειμένου να διευκολύνει την καθημερινότητα των ελληνικών νοικοκυριών.

«Όπως πέρυσι τον Οκτώβριο ύστερα από αυστηρούς ελέγχους και απαίτησή μου υποχρεώθηκαν να κάνουν εθελοντική μείωση σε 750 κωδικούς και πετύχαμε αρνητικό πληθωρισμό τροφίμων και βασικών ειδών διαβίωσης για τέσσερις συνεχείς μήνες, το ίδιο ζήτησα να κάνουν και φέτος. Αναμένω την άμεση ανταπόκρισή τους», δήλωσε χθες ο κ. Θεοδωρικάκος.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησής τους την περασμένη εβδομάδα, ο υπουργός ενημέρωσε τους εκπροσώπους των μεγαλύτερων αλυσίδων σούπερ μάρκετ της χώρας πως προτίθεται και φέτος να ζητήσει από το σύνολο της εφοδιαστικής αλυσίδας (παραγωγοί, προμηθευτές, λιανεμπόριο) να προχωρήσουν οικειοθελώς σε μειώσεις τιμών σε μια σειρά από βασικά είδη πρώτης ανάγκης με απώτερο στόχο την ανακούφιση χιλιάδων ελληνικών νοικοκυριών.

Υπενθυμίζεται εδώ ότι από τον Οκτώβριο του 2024 μέχρι και τις αρχές του 2025 προμηθευτές και λιανεμπόριο είχαν προχωρήσει, μετά από παρότρυνση του υπουργείου Ανάπτυξης, σε μειώσεις τιμών από 5% έως 25% στο ράφι. Η δράση ξεκίνησε με μειώσεις τιμών σε περίπου 100 κωδικούς βασικών αγαθών και ξεπέρασε λίγο πριν τη λήξη της τους 700 κωδικούς. Οι περισσότεροι εξ αυτών αφορούσαν σε είδη διατροφής, ενώ στους καταλόγους που έδινε στη δημοσιότητα το υπουργείο Ανάπτυξης ανά τακτά χρονικά διαστήματα «φιλοξενούνταν» επίσης και απορρυπαντικά, είδη προσωπικής υγιεινής κ.α.

«Υπάρχει η βούληση να εφαρμοστεί και φέτος μια αντίστοιχη πρωτοβουλία μειώσεων τιμών. Πρώτος στόχος θα είναι να ξεπεραστεί ο περυσινός πήχης των 700 κωδικών, με απώτερο δε σκοπό να μειωθούν οι τιμές ακόμη και σε 1.000 κωδικούς προϊόντων», αποκάλυπτε την περασμένη εβδομάδα στο insider.gr κορυφαίος παράγοντας του κλάδου του οργανωμένου λιανεμπορίου που συμμετείχε στη συνάντηση με τον κ. Θεοδωρικάκο. Για τον λόγο μάλιστα αυτόν, ο υπουργός θα συνεχίσει τις επαφές με τους φορείς της αγοράς, ενώ στην ατζέντα των συναντήσεών του θα βρεθούν και οι εκπρόσωποι της βιομηχανίας τροφίμων.

Να σημειωθεί εδώ ότι η εν λόγω δράση τέθηκε σε ισχύ οικειοθελώς πέρυσι και χωρίς να υπάρξει καμία νομοθετική διάταξη από πλευράς υπουργείου που να υποχρεώνει τις επιχειρήσεις να προβούν σε μειώσεις τιμών.

Τα νέα ψηφιακά εργαλεία

Στους σχεδιασμούς του υπουργείου Ανάπτυξης συμπεριλαμβάνονται επιπλέον ψηφιακά εργαλεία στη μάχη κατά των αθέμιτων εμπορικών πρακτικών, με στόχο την ακόμη μεγαλύτερη θωράκιση των καταναλωτών κατά τη διάρκεια υλοποίησης των βασικών τους αγορών.

Βασικό εργαλείο στα χέρια των καταναλωτών παραμένει η πλατφόρμα διατύπωσης καταγγελιών kataggelies.mindev.gov.gr. Το υφιστάμενο εργαλείο αναβαθμίζεται μάλιστα, με τη δημιουργία εφαρμογής για κινητά τηλέφωνα, με πιλοτική εφαρμογή εντός του Σεπτεμβρίου. Βάσει όσων έχουν γίνει γνωστά, η εφαρμογή θα επιτρέπει την υποβολή καταγγελιών με φωτογραφίες και βίντεο που θα φέρουν χρονοσήμανση και γεωεντοπισμό, ώστε να μπορούν να αξιοποιηθούν ως αποδεικτικά στοιχεία για την επιβολή κυρώσεων. Την εν λόγω εφαρμογή θα μπορούν να τη χρησιμοποιούν και οι ελεγκτές για την τεκμηρίωση των εκθέσεων ελέγχου.

Παράλληλα, στα σχέδια του υπουργείου Ανάπτυξης βρίσκεται και η ανάπτυξη μιας ακόμη εφαρμογής (app) με στόχο την ενημέρωση σε πραγματικό χρόνο σχετικά με τις τιμές προϊόντων. Πρόκειται επί της ουσίας για τη μετατροπή του e-katanalotis σε app, με στόχο να παρέχεται άμεση πρόσβαση σε συγκριτικά στοιχεία τιμών και σύνδεση με e-shop. Επίσης, προβλέπονται push notifications για καθημερινές ειδοποιήσεις σχετικά με αυξήσεις/μειώσεις τιμών σε επιλεγμένα προϊόντα.

Έρχεται και η νέα ανεξάρτητη Αρχή για την εποπτεία της αγοράς

Τους επόμενους μήνες άλλωστε αναμένεται να αναλάβει δράση και η νέα ανεξάρτητη Αρχή για την εποπτεία της αγοράς που θα βασιστεί σε επιτυχημένα ευρωπαϊκά πρότυπα και θα λειτουργεί στο πρότυπο της ΑΑΔΕ. Η νέα Αρχή θα προκύψει από τη συνένωση του Συνηγόρου του Καταναλωτή και Υπηρεσιακών Μονάδων της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου που αφορούν στην προστασία του καταναλωτή και της ΔΙΜΕΑ. Οι αρμοδιότητές της θα είναι συμφιλιωτικές, ελεγκτικές, κυρωτικές, εισηγητικές και ενισχυτικές του καταναλωτικού κινήματος και της καταναλωτικής συνείδησης. Η δε νομική της μορφή θα είναι ανεξάρτητη διοικητική αρχή, υποκείμενη σε κοινοβουλευτικό έλεγχο στο πρότυπο της ΑΑΔΕ.

Τα όργανα διοίκησης θα περιλαμβάνουν έναν Διοικητή και τρεις Υποδιοικητές, με πενταετή θητεία και πλήρη, αποκλειστική απασχόληση. Ο Διοικητής θα είναι υπεύθυνος για τη στρατηγική, τη διοίκηση και τη συνολική λειτουργία της Αρχής.