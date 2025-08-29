Έρχεται και φέτος πρωτοβουλία για μειώσεις τιμών στο ράφι

Τι συζήτησαν Θεοδωρικάκος και εκπρόσωποι των σούπερ μάρκετ. Τι αποκαλύπτουν στο insider.gr παράγοντες που συμμετείχαν στη συνάντηση

Το στοίχημα για νέες μειώσεις τιμών σε βασικά είδη πρώτης ανάγκης που φιγουράρουν στα ράφια των σούπερ μάρκετ αναμένεται να προτάξει και φέτος η ηγεσία του υπουργείου Ανάπτυξης, προκειμένου να διευκολύνει την καθημερινότητα των ελληνικών νοικοκυριών, την ώρα που ο πληθωρισμός δείχνει να «φουσκώνει» ξανά. Μετά από μια σύντομη περίοδο σχετικής σταθεροποίησης, οι τιμές των τροφίμων έχουν αρχίσει τους τελευταίους μήνες να παρουσιάζουν νέες προς τα πάνω ανατιμήσεις, τροφοδοτώντας τον πληθωρισμό, ο οποίος, σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ βρέθηκε τον Ιούλιο στο 3,1% καταγράφοντας υψηλό 12μήνου.

Το σήμα για την ανάληψη νέων πρωτοβουλιών και τη συνέχιση σειράς υφιστάμενων έδωσε χθες ο υπουργός Ανάπτυξης, Τάκης Θεοδωρικάκος, καθώς σιγά σιγά το καλοκαίρι φτάνει προς το τέλος του και τα ελληνικά νοικοκυριά επιστρέφουν στη γνωστή τους καθημερινότητα μετά τη θερινή ραστώνη. «Συνεχίζουμε την ίδια προσπάθεια με νέες πρωτοβουλίες, ελέγχους στην αγορά και νέα μέτρα που θα ανακοινώσουμε για το σύνολο των βασικών ειδών διατροφής και διαβίωσης το επόμενο διάστημα, με στόχο τη συγκράτηση του κόστους ζωής και την αύξηση του διαθέσιμου εισοδήματος των οικογενειών», δήλωσε χαρακτηριστικά ο κ. Θεοδωρικάκος μετά το πέρας συνάντησής του με την Ένωση Σούπερ Μάρκετ Ελλάδας.

Στόχος για μειώσεις τιμών σε 1.000 προϊόντα

Και μπορεί οι τιμές των σχολικών ειδών να βρέθηκαν ψηλά στην ατζέντα της συνάντησης του υπουργού με τους εκπροσώπους των σούπερ μάρκετ, αλλά σίγουρα δεν ήταν το μόνο θέμα που ετέθη προς συζήτηση.

Σύμφωνα με πληροφορίες του insider.gr, ο υπουργός ενημέρωσε τους εκπροσώπους των μεγαλύτερων αλυσίδων σούπερ μάρκετ της χώρας πως προτίθεται και φέτος – όπως και πέρυσι – να ζητήσει από το σύνολο της εφοδιαστικής αλυσίδας (παραγωγοί, προμηθευτές, λιανεμπόριο) να προχωρήσουν οικειοθελώς σε μειώσεις τιμών σε μια σειρά από βασικά είδη πρώτης ανάγκης με απώτερο στόχο την ανακούφιση χιλιάδων ελληνικών νοικοκυριών.

Υπενθυμίζεται εδώ ότι από τον Οκτώβριο του 2024 μέχρι και τις αρχές του 2025 προμηθευτές και λιανεμπόριο είχαν προχωρήσει, μετά από παρότρυνση του υπουργείου Ανάπτυξης, σε μειώσεις τιμών από 5% έως 25% στο ράφι. Η δράση ξεκίνησε με μειώσεις τιμών σε περίπου 100 κωδικούς βασικών αγαθών και ξεπέρασε λίγο πριν τη λήξη της τους 700 κωδικούς. Οι περισσότεροι εξ αυτών αφορούσαν σε είδη διατροφής, ενώ στους καταλόγους που έδινε στη δημοσιότητα το υπουργείο Ανάπτυξης ανά τακτά χρονικά διαστήματα «φιλοξενούνταν» επίσης και απορρυπαντικά, είδη προσωπικής υγιεινής κ.α.

«Υπάρχει η βούληση να εφαρμοστεί και φέτος μια αντίστοιχη πρωτοβουλία μειώσεων τιμών. Πρώτος στόχος θα είναι να ξεπεραστεί ο περυσινός πήχης των 700 κωδικών, με απώτερο δε στόχο να μειωθούν οι τιμές ακόμη και σε 1.000 κωδικούς προϊόντων», αποκαλύπτει στο insider.gr κορυφαίος παράγοντας του κλάδου του οργανωμένου λιανεμπορίου που συμμετείχε στη συνάντηση με τον κ. Θεοδωρικάκο. Για τον λόγο μάλιστα αυτόν, ο υπουργός θα συνεχίσει τις επαφές με τους φορείς της αγοράς, ενώ στην ατζέντα των συναντήσεών του θα βρεθούν και οι εκπρόσωποι της βιομηχανίας τροφίμων.

Να σημειωθεί εδώ ότι η εν λόγω δράση τέθηκε σε ισχύ οικειοθελώς πέρυσι και χωρίς να υπάρξει καμία νομοθετική διάταξη από πλευράς υπουργείου που να υποχρεώνει τις επιχειρήσεις να προβούν σε μειώσεις τιμών, καθώς «καμία μείωση τιμής δεν μπορεί να καταστεί υποχρεωτική».

«Με τον υπουργό συζητήσαμε την εξέλιξη του πληθωρισμού των τροφίμων, ο οποίος παραμένει χαμηλότερος έναντι του μέσου όρου της Ευρώπης. Ωστόσο ο Έλληνας καταναλωτής συνεχίζει να δέχεται πίεση και λόγω άλλων παραγόντων, όπως το στεγαστικό και το ενεργειακό ζήτημα. Η πλευρά του λιανεμπορίου θα συνεχίσει να στηρίζει τους καταναλωτές», τονίζει ο ίδιος παράγοντας.

Τους επόμενους μήνες άλλωστε αναμένεται να αναλάβει δράση και η νέα ανεξάρτητη Αρχή για την εποπτεία της αγοράς που θα βασιστεί σε επιτυχημένα ευρωπαϊκά πρότυπα και θα λειτουργεί στο πρότυπο της ΑΑΔΕ. Η νέα Αρχή θα προκύψει από τη συνένωση του Συνηγόρου του Καταναλωτή και Υπηρεσιακών Μονάδων της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου που αφορούν στην προστασία του καταναλωτή και της ΔΙΜΕΑ. Οι αρμοδιότητές της θα είναι συμφιλιωτικές, ελεγκτικές, κυρωτικές, εισηγητικές και ενισχυτικές του καταναλωτικού κινήματος και της καταναλωτικής συνείδησης. Η δε νομική της μορφή θα είναι ανεξάρτητη διοικητική αρχή.